Marathi News
  Marathi News
  • मनोरंजन
  • आपला शब्द पाळला नाही म्हणून... राजपाल यादववर उच्च न्यायालयाची टिपणी, यामुळे केली अटक...

'आपला शब्द पाळला नाही म्हणून...' राजपाल यादववर उच्च न्यायालयाची टिपणी, यामुळे केली अटक...

Delhi High Court remak on Rajpal Yadav : उच्च न्यायालयाने अभिनेता राजपाल यादवच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली आहे. राजपाल यादवला शिक्षा का झाली यावर न्यायालयाने भाष्य केलं आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने याबाबत माहिती दिली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 12, 2026, 02:59 PM IST
'आपला शब्द पाळला नाही म्हणून...' राजपाल यादववर उच्च न्यायालयाची टिपणी, यामुळे केली अटक...

Rajpal Yadav : दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादवच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, त्याला आपले वचन पूर्ण न केल्यामुळे तुरुंगात जावे लागले. कौटुंबिक विवाहाच्या आधारावर अभिनेता राजपाल यादवच्या जामीन अर्जावर भाष्य करताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्याचा अशिलाला आपले वचन पूर्ण न केल्यामुळे तुरुंगात जावे लागले.

न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे नमूद केले की, किमान 25 वेळा राजपाल यादवने सांगितले होते की तो आपला शब्द पूर्ण करेल आणि पैसे देईल, परंतु ते करण्यात अयशस्वी झाला. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने असे नमूद केले की, यादव यांच्या वकिलाने न्यायालयासमोर सांगितले होते की ही रक्कम तक्रारदाराला दिली जाईल आणि यादव यांनी स्वतःही तेच विधान केले होते. न्यायालयाने असे नमूद केले की आज त्यांचे वकील ही रक्कम न्यायालयात जमा करतील असे सांगत आहेत. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी यादव यांच्या वकिलांना त्यांचा निर्णय घेण्यास सांगितले आणि सांगितले की आज दुपारी 2.30 वाजता या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दीर्घकाळ चाललेल्या चेक बाउन्स आणि कर्ज बुडवण्याच्या प्रकरणात शेवटच्या क्षणी केलेली याचिका फेटाळल्यानंतर अभिनेता राजपाल यादव 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी तिहार तुरुंगात शरण आला. न्यायालयाने वारंवार आपल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल त्याला सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 2010 पासून सुरू असलेला हा खटला त्याच्या "आता पता लपता" या निर्मिती उपक्रमाच्या अपयशानंतर सुमारे 9 कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या कथित रकमेशी संबंधित आहे.

संगीत प्रवर्तक इंद्रजित सिंग यांनी राजपाल यादव यांना त्यांचे कर्ज फेडण्यासाठी 1.11 कोटी रुपयांची देणगी जाहीर केली आहे. सोनू सूद आणि चित्रपट निर्माते अनीस बज्मी यांच्यासह अनेक कलाकारांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे.  राजपाल यादव यांच्या भाचीचेही काही दिवसांत लग्न आहे. कुटुंबाला विश्वास आहे की त्यापूर्वी राजपाल यादव तुरुंगातून सुटतील. हा खटला अजूनही न्यायालयात आहे. 

 

