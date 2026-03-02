English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर सोनू सूदवर भडकला राजपाल यादव, व्हिडीओ बनवून कारणंही सांगितलं

तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर सोनू सूदवर भडकला राजपाल यादव, व्हिडीओ बनवून कारणंही सांगितलं

Rajpal Yadav angry on Sonu Sood: अडचणीत असलेल्या राजपाल यादवला सुरुवातीला मदत करण्यासाठी हात पुढे केला होता सोनू सूदने. परंतु, या मदतीवर राजपाल यादवांनी नाराजी दाखवत त्याला जोरात खडेबोल सुनावले आहेत. 

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 2, 2026, 06:34 PM IST
बॉलिवूडचे दिग्गज विनोदी अभिनेता राजपाल यादव 9 कोटी रुपयांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात तुरुंगाची हवा खाऊन बाहेर आले आहेत. मात्र, सध्या ते एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आले आहेत. तुरुंगात असताना राजपाल अडचणीत होते आणि त्या वेळी ज्या अभिनेत्याने सर्वात आधी मदतीचा हात पुढे केला, तो म्हणजे Sonu Sood, ज्याला इंडस्ट्रीमध्ये गरीबांचा कैवारी म्हणून ओळखलं जातं.

सोनूने तुरुंगात असतानाच सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट लिहून चित्रपट निर्मात्यांना राजपाल यांना काम देण्याची विनंती केली होती. त्याने लिहिलं होतं, 'राजपाल यादव हा आपल्या इंडस्ट्रीला मिळालेली एक भेट आहे. कधीकधी काळ कोणावरही अन्याय करतो. ते माझ्या चित्रपटाचा भाग असतील. मी सर्व निर्माते आणि दिग्दर्शकांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी त्यांच्या पाठीशी उभं राहावं. हे दान नाही, तर त्यांच्या कलेचा सन्मान आहे.' इतकंच नव्हे, तर सुनावणीच्या दिवशीही सोनूने राजपाल यादवसाठी प्रार्थना केली होती.

तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादवांनी एका मुलाखतीत सोनूच्या मदतीवर थेट आक्षेप घेतला. राजपाल म्हणाले, 'कृपया हा गैरसमज दूर करा की मला वारंवार कोणाकडे तरी काम मागावं लागतं. काम मागण्यात मला लाज वाटत नाही, पण माझं कामच मला चारपट जास्त संधी देतं. मी सुट्ट्यांच्या दिवशीही काम करतो. गेल्या ११ वर्षांपासून माझं काम माझ्यासोबत आहे, मला ते शोधत फिरावं लागत नाही.'

राजपाल यादवच्या म्हणण्यानुसार, सोनू सूदच्या मदतीच्या विधानामुळे लोकांना वाटलं की ते गरजू कलाकारासारखे दिसले. परंतु राजपाल यांनी आपली स्थिती स्पष्ट करत सांगितलं की, त्यांचा व्यवसाय, मेहनत आणि प्रतिष्ठा स्वतःच त्यांना काम मिळवून देतात.

ते पुढे म्हणाले, 'मी या वर्षाची सुरुवात प्रियदर्शन यांच्या 'भूत बंगला'ने करतोय. त्यानंतर २७ कलाकार असलेला 'वेलकम टू द जंगल' आहे. 'हैवान'मध्येही माझी जबरदस्त भूमिका आहे. याशिवाय दोन वेब सिरीज आणि दोन मोठे सिनेमे माझ्या खिशात आहेत, ज्याबद्दल मी आता बोलू शकत नाही.'

या वादामुळे बॉलिवूडमध्ये दोन्ही अभिनेत्यांवर चर्चेचा वाद सुरू झाला आहे. काहींनी राजपालच्या स्पष्ट भूमिकेचे समर्थन केले आहे, तर काही चाहत्यांनी सोनूच्या मदतीच्या भावनिक प्रयत्नावर कौतुक केले आहे. या घटनेमुळे इंडस्ट्रीत कामाच्या प्रतिष्ठा, मदत आणि व्यक्तीगत भावना यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

