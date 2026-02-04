English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • मनोरंजन
  • राजपाल यादव अडचणीत; चेक बाऊन्स प्रकरणी 4 फेब्रुवारीपर्यंत आत्मसमर्पणाचे आदेश, नेमकं काय प्रकरण ?

राजपाल यादव अडचणीत; चेक बाऊन्स प्रकरणी 4 फेब्रुवारीपर्यंत आत्मसमर्पणाचे आदेश, नेमकं काय प्रकरण ?

High court oder's Rajpal Yadav surrender by February 4th : चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत आत्मसमर्पणाचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारीला होणार आहे.g  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 4, 2026, 11:59 AM IST
राजपाल यादव अडचणीत; चेक बाऊन्स प्रकरणी 4 फेब्रुवारीपर्यंत आत्मसमर्पणाचे आदेश, नेमकं काय प्रकरण ?

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध विनोदी अभिनेता राजपाल यादव यांना चेक बाऊन्स प्रकरणात मोठा धक्का बसला असून, दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सेटलमेंटसाठी ठरवून दिलेल्या रकमेची वेळेत पूर्तता न केल्यामुळे आणि वारंवार दिलेल्या आश्वासनांचे पालन न केल्यामुळे न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हे प्रकरण नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्टच्या कलम 138 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या चेक बाऊन्स तक्रारींशी संबंधित आहे. एका खासगी कंपनीने राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, ठरवून दिलेली रक्कम चेकद्वारे देण्यात आली होती, मात्र संबंधित चेक वटला नाही.

या प्रकरणात खालच्या न्यायालयाने यापूर्वी राजपाल यादव यांना सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर राजपाल यादव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा तात्पुरती स्थगित करत, दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता होण्यासाठी संधी दिली होती.

न्यायालयाची कठोर भूमिका

वृत्तसंस्था एएनआय (ANI) च्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, आरोपींना अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, वारंवार दिलेल्या संधी असूनही सेटलमेंटची रक्कम वेळेत भरली गेली नाही. त्यामुळे आता आरोपींच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती स्वराणा कांता शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, वारंवार आश्वासने देऊन ती पूर्ण न करणे हे न्यायालयाच्या सहानुभूतीचा गैरवापर ठरतो. अशी पद्धत स्वीकारार्ह नसून, यापुढे कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश

या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने राजपाल यादव यांना यापूर्वी दिलेला संरक्षण आदेश मागे घेतला आहे. तसेच, राजपाल यादव यांनी 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत संबंधित कारागृह अधीक्षकांसमोर आत्मसमर्पण करावे, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

यासोबतच, आतापर्यंत न्यायालयात जमा करण्यात आलेली रक्कम तक्रारदार कंपनीला देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

पुढील सुनावणी कधी?

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार असून, त्या दिवशी न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, बॉलिवूडमध्ये विनोदी भूमिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या राजपाल यादव यांच्याविरोधातील हा कायदेशीर वाद सध्या मनोरंजनविश्वात चर्चेचा विषय ठरत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्याचे चित्र आहे.

