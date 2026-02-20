10 दिवसांपूर्वी तुरुंगात रडणारा राजपाल यादव आता करतोय डान्स? व्हायरल Video बघतच राहिले नेटकरी

Rajpal Yadav Viral Video: विनोदी भूमिकांमुळे घराघरात पोहोचलेला अभिनेता राजपाल यादव गेल्या काही दिवसांत वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला. चेक बाऊन्स प्रकरणात त्याला काही काळ तिहार तुरुंगात राहावं लागलं आणि नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला. तुरुंगातील दिवसांत तो भावूक झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र जामीनावर सुटल्यानंतर त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर फिरू लागला आणि लोकांचे लक्ष पुन्हा त्याच्याकडे वळले. नेमकं काय घडलं, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
जामीन आणि कुटुंबातील कार्यक्रम
अहवालांनुसार 9 कोटी रुपयांचं कर्ज आणि चेक बाऊन्स प्रकरणामुळे राजपाल यादवला न्यायालयात आत्मसमर्पण करावं लागलं होतं. त्यानंतर सुमारे 11 ते 12 दिवस तो तिहार तुरुंगात होता. भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी त्याने न्यायालयाकडे विनंती केली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मानवी दृष्टिकोन ठेवत त्याला काही दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. जामीन मिळताच तो थेट कुटुंबाकडे गेला आणि लग्नाच्या तयारीत सहभागी झाला. घरातील वातावरण हलकं व्हावं म्हणून त्याने नातेवाईकांसोबत वेळ घालवला, असे सांगितले जाते.
लग्नातील डान्सचा व्हायरल व्हिडीओ
लग्नाच्या कार्यक्रमात राजपाल यादव पत्नी आणि कुटुंबीयांसोबत आनंदाने नाचताना दिसला. सलमान खानच्या “Sarki Jo Sar Se Dheere Dheere” या गाण्यावर त्याने पारंपरिक धोती-कुर्ता घालून ठेका धरला. व्हिडीओ सोशल मीडियावर आल्यानंतर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं, कारण काही दिवसांपूर्वीच तो भावूक अवस्थेत असल्याच्या बातम्या चर्चेत होत्या.
त्याच्यासोबत घरातील महिलाही नाचताना दिसतात आणि वातावरण अगदी कौटुंबिक असल्याचं स्पष्ट होतं. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर तो कुटुंबासोबत साधे आनंदाचे क्षण साजरे करत असल्याची चर्चा चाहत्यांमध्ये सुरू झाली.
Tihar Jail से ज़मानत मिलने के बाद Rajpal Yadav अपनी भतीजी की शादी में अपने गांव शाहजहांपुर में शामिल हुए. हल्दी के कार्यक्रम में राजपाल का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है. देखिए वीडियो... pic.twitter.com/JB3oII0Wpz
— Srishti (@Srishtivishwak4) February 19, 2026
राजपाल यादवची प्रतिक्रिया
जामीनावर सुटल्यानंतर राजपाल यादवने सोशल मीडियावर पोस्ट करून मदत करणाऱ्यांचे आभार मानले. गेल्या 10 वर्षांत त्याला मिळालेलं काम हे लोकांच्या विश्वासाचं प्रतीक असल्याचं त्याने नमूद केलं. तसेच, जर न्यायालयात दोष सिद्ध झाला तर पुन्हा शिक्षा भोगण्यासही तो तयार असल्याचं त्याने स्पष्ट केलं.
इंडस्ट्रीने नेहमी साथ दिली असून सहानुभूती नको, फक्त समजून घ्यावं अशी त्याची भावना होती. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप बाकी असला तरी सध्या तो आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालताना दिसत आहे.