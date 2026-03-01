कर्ज फेडण्यासाठी राजपाल यादवने सुरु केलं नवीन काम! चाहत्यांकडूनही मागितला सपोर्ट

प्रेक्षकांना आपल्या अतरंगी विनोदी शैली आणि अष्टपैलू अभिनयाने वेड लावणारा बॉलिवूडचा दिग्गज अभिनेता Rajpal Yadav अलीकडेच तिहार तुरुंगातून बाहेर आला आहे. चेक बाऊन्स प्रकरणामुळे त्याला तिहार तुरुंगात शिक्षा भोगावी लागली होती, मात्र काही रक्कम भरल्यानंतर राजपालला सध्या तात्पुरता जामीन मिळालाय. अशातच कर्ज फेडण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राजपालने मोठा लढा दिला आहे.
राजपाल यादवने सिनेसृष्टीतील आपल्या 20 वर्षांहून अधिकच्या प्रवासात प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे. चित्रपट आणि टेलिव्हिजनमध्ये विविध प्रकारच्या भूमिकांमध्ये झळकलेला राजपाल आता डिजिटल माध्यमात पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्याने स्वतःचे अधिकृत यूट्यूब चॅनल लॉन्च केले असून, या माध्यमातून तो थेट आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधणार आहे. या चॅनलद्वारे तो चाहत्यांना आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही खास क्षण, चित्रपटांच्या पडद्यामागील मजेशीर किस्से आणि नवीन उपक्रम सादर करणार आहे.
सोशल मीडियावर घोषणा करताना राजपालने सांगितले की, 'आजच्या काळात डिजिटल माध्यम हे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा सर्वात जलद मार्ग आहे. मला अनेकदा विचारले जाते की माझ्या प्रसिद्ध भूमिकांमागे काय कथा होती, किंवा मी रोजच्या आयुष्यात कसा आहे. आता या चॅनलच्या माध्यमातून मी माझ्या चाहत्यांच्या अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करेन.' राजपालच्या या नवीन डिजिटल प्रवासामध्ये व्लॉग्स, कॉमेडी स्किट्स, अभिनयाच्या टिप्स आणि पडद्यामागील व्हिडिओंचा समावेश असणार आहे. चाहत्यांना आता राजपालच्या अभिनयाचा अनुभव केवळ चित्रपटांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर थेट संवाद आणि मनोरंजक कंटेंटद्वारे त्याच्या आयुष्याशी अधिक जवळून जोडले जाऊ शकते.
या यूट्यूब चॅनलमुळे राजपाल यादवला उत्पन्नाचा एक नवीन स्त्रोत निर्माण होईल. यामुळे त्याला उर्वरीत कर्ज फेडण्यासही मोठी मदत होईल, अशी चाहत्यांना आशा आहे. चॅनलच्या माध्यमातून तो आपल्या चाहत्यांना विनोद, जीवनशैली, प्रेरणा आणि चित्रपटसृष्टीतील अनुभव सादर करणार आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून प्रेक्षकांना हसवणारा आणि मनोरंजन करणारा राजपाल आता बदलत्या काळाची पावले ओळखून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर येत आहे. चाहत्यांना आता त्याचा अनुभव अधिक जवळून घेता येणार आहे. या चॅनलद्वारे राजपाल यादवने प्रेक्षकांशी थेट संवाद साधण्याचे तसेच आपले वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन सादर करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.
राजपाल यादवचा हा डिजिटल प्रवास बॉलिवूड चाहत्यांसाठी एक नवीन आणि मनोरंजक अनुभव ठरणार आहे. यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून चाहत्यांना राजपालच्या विनोदाचा, अभिनयाचा आणि वैयक्तिक आयुष्याचा अनुभव थेट घेता येईल, अशी अपेक्षा आहे.