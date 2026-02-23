जेलमधून बाहेर येताच राजपाल यादवचा कृतीने जिंकली मनं, व्हिडीओ तुफान व्हायरल

Rajpal Yadav Video : बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव सध्या 9 कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणामुळे चर्चेत आहे. या प्रकरणात त्याला अटक झाली होती, मात्र सध्या तो जामिनावर मुक्त झाला असून तिहार जेलमधून सुटल्यावर लगेचच आपल्याकुटुंबीयांच्या घरी परतला. सुटका होताच राजपाल थेट आपल्या भाचीच्या लग्नात सहभागी झाला आणि कुटुंबीयांसोबत सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळताना दिसला.
सोशल मीडियावर सध्या त्याचा एक व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये राजपाल यादव धोती-कुर्ता परिधान करून हलवायांसोबत बसून रोटी लाटताना दिसत आहेत. साधेपणाने काम करताना दिसणारा हा अंदाज पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले, तर अनेकांनी त्याच्या जमिनीवरच्या स्वभावाचे कौतुक केले.
माहितीनुसार, लग्नसमारंभात उपस्थित हलवायांनी राजपाल यादवसोबत फोटो काढण्याची विनंती केली. त्यावर राजपाल यादवने केवळ फोटोच नव्हे, तर त्याच्यासोबत कामही करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यानंतर त्यांनी प्रत्यक्ष रोटी लाटून सर्वांना आनंददायक धक्का दिला, आणि त्यांचा साधेपणा लोकांच्या लक्षात राहिला.
एनडीटीव्हीशी बोलताना राजपाल यादवने आपल्या शालेय जीवनाची आठवण सांगितली. ते मूळचे शाहजहाँपुर येथील असून, संविलियन विद्यालय कुंडरा येथे शिक्षण घेतले. लहानपणी त्यांनी पुस्तकांसाठी पैसे मिळवण्यासाठी दूध विकण्याचा अनुभव घेतला. संघर्षातून पुढे आलेल्या या कलाकाराने आजही साधेपणा जपला आहे, हे त्यांच्या वागणुकीतून स्पष्ट दिसते. त्यांनी सांगितले की, हे बालपणाचे अनुभव त्यांच्या कामात, विशेषतः साधेपणा आणि कामगारांशी आत्मीयतेत दिसतात.
जेलमधून सुटल्यानंतर राजपाल यादवने आयएएनएसशी बोलताना सांगितले की, तो नेहमीच न्यायालयाच्या शरण गेलेला आहे आणि पुढेही तसेच राहील. उच्च न्यायालयाचा जो निर्णय येईल, त्याचे ते पूर्ण पालन करतील. सोशल मीडियावर आणि इतर माध्यमांद्वारे त्यांना साथ देणाऱ्या सर्व चाहत्यांचे त्यांनी मनःपूर्वक आभार मानले. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, भारतीय सिनेमा ही त्यांची कर्मभूमी आहे आणि ते नेहमीच प्रेक्षकांसाठी वागतील.
राजपाल यादवने अता पता लापता या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी सुमारे 9 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी वाढल्या. काही रक्कम परतफेड केली गेली असली तरी उर्वरित रकमेमुळे प्रकरण न्यायालयात गेले. सध्या तो जामिनावर मुक्त असून पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा करत आहे.
दरम्यान, भाचीच्या लग्नातील त्यांचा साधेपणा आणि जमिनीशी नाळ जोडलेला अंदाज सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. संकटाच्या काळातही साधेपणा जपणारा, कुटुंबीयांसोबत हातमिळवणी करणारा आणि कामगारांशी आत्मीय असलेला कलाकार म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जात आहे.
राजपाल यादव यांचे हे उदाहरण दर्शवते की, मोठ्या संकटाचा सामना करताना देखील साधेपणा, मेहनत आणि कुटुंबीयांबरोबर नाळ जपणे किती महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा हा पैलू चाहत्यांना नेहमीच प्रेरणादायक ठरतो.