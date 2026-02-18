English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rajpal Yadav First Reaction : जामिनावर तिहार कारागृहातून बाहेर पडताच राजपाल यादव यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.  

Updated: Feb 18, 2026, 07:24 AM IST
बॉलिवूड आणि देशभरातील चाहत्यांचा पाठिंबा; तुरुंगातून बाहेर पडताच राजपाल यादव यांची भावनिक प्रतिक्रिया

मुंबई : चेक बाउन्स प्रकरणी १३ दिवसांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव याची अंतरिम जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाल्यानंतर तो तिहार तुरुंगातून बाहेर आला. सुटका होताच माध्यमांनी त्याच्याशी संवाद साधला. यावेळी राजपाल यादवने शांत आणि संयत प्रतिक्रिया देत न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करत असल्याचे स्पष्ट केले तसेच चाहत्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

कायदेशीर माहितीसाठी वकिलांशी संपर्क साधा

प्रकरणाबाबत अधिक माहिती देताना राजपाल यादव म्हणाला, 'या प्रकरणासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर माहिती हवी असल्यास माझे वकील भास्कर उपाध्याय यांच्याशी संपर्क साधावा. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्याबाबत मी सार्वजनिकरीत्या अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.' त्याने पुढे सांगितले की, “मी गेली 30 वर्षे चित्रपटसृष्टीत कार्यरत आहे. आतापर्यंत 250 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. देश-विदेशातील प्रेक्षकांनी मला मनापासून प्रेम दिले. त्यांच्या पाठिंब्यामुळेच मी इतकी वर्षे या क्षेत्रात टिकून राहू शकलो.'

2012-13 मधील प्रकरण, तरीही कारकीर्द सुरूच

ही घटना 2012-13 दरम्यानची असल्याचे सांगत अभिनेत्याने नमूद केले की, त्या काळानंतरही त्याने अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. “भारतीय चित्रपटसृष्टीतील तरुण कलाकारांपासून ज्येष्ठ सहकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनी मला साथ दिली. संपूर्ण बॉलिवूड माझ्यासोबत आहे. माझ्यावर काही आरोप असतील तर त्यांना उत्तर देण्यासाठी मी तयार आहे,” असे तो म्हणाला.

न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्याची ग्वाही

न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत बोलताना राजपाल यादव म्हणाला, 'मी न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाचा आदर करतो आणि वर्षानुवर्षे करत आलो आहे. न्यायालयाने जिथे जिथे हजर राहण्यास सांगितले, तिथे मी उपस्थित राहिलो आहे. पुढेही न्यायालय जे निर्देश देईल त्याचे पालन करेन.' उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर करताना त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल त्याने आभार मानले. 'धन्यवाद उच्च न्यायालय, तुम्ही मला माझी बाजू मांडण्याची संधी दिली,' असे तो म्हणाला.

चाहत्यांचा मोठा पाठिंबा

सोशल मीडियावर मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल बोलताना राजपाल यादवने सांगितले की, '5 ते 55 वयोगटातील लोकांनी मला पाठिंबा दिला. देशभरातील आणि परदेशातील चाहत्यांकडून मला संदेश आले. ही साथ आणि प्रेम माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.' त्याने सर्व चाहत्यांचे, सहकाऱ्यांचे आणि कुटुंबियांचे आभार मानले. 'लोकांनी माझ्यावर दाखवलेला विश्वास मी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेन,' असे तो म्हणाला.

दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे स्पष्ट करत राजपाल यादवने आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

