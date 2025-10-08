'...मग तुम्ही रितेश देशमुखला असं म्हणणार का?' 'गाढवाचं लग्न'मधील गंगी असं का म्हणाली?

Marathi Actress: मराठी चित्रपटसृष्टीत अनेक विनोदी चित्रपटांनी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं आहे. त्यापैकीच एक सदाबहार चित्रपट म्हणजे ‘गाढवाचं लग्न’. या चित्रपटातील सावळ्या कुंभाराची भूमिका मकरंद अनासपुरे आणि गंगीची भूमिका राजश्री लांडगे हिने साकारली आहे. ही जोडी प्रेक्षकांच्या मनात आजही चर्चेत आहे.
या चित्रपटातील साधी, निरागस आणि प्रामाणिक असणारी गंगी ही प्रेक्षकांना खूप भावली होती. पण या चित्रपटानंतर अभिनेत्री राजश्री लांडगे रुपेरी पडद्यावरून अचानक गायब झाली. अनेक वर्षांपासून ती कोणत्याही मराठी चित्रपटात किंवा मालिकेत दिसली नाही. त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला की, राजश्री लांडगे आता करते काय? ती इंडस्ट्रीपासून इतकी दूर का गेली?
राजश्री लांडगे ही केवळ अभिनेत्री नाही तर एका प्रतिष्ठित राजकीय घराण्याशी संबंधित आहे. तिचे आजोबा कर्मवीर मारुतीराव लांडगे हे नावाजलेले राजकारणी, तर तिचे वडील सध्या पाटबंधारे खात्यात सचिव आहेत. त्यामुळे राजश्रीला बालपणापासूनच सामाजिक आणि राजकीय वातावरणाचा परिचय होता. सध्या ती समाजकारण आणि राजकीय कामांमध्ये सक्रीय असल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, चाहत्यांना तिच्या अभिनय पुनरागमनाची उत्सुकता कायम आहे.
‘फिल्मी मराठी’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत राजश्री लांडगेने तिचे इंडस्ट्रीपासून दूर जाण्याचं कारण स्पष्ट केलं. ती म्हणाली, मराठी सिनेइंडस्ट्रीत काही ग्रुप आहेत. त्यांनी मला कायम बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणायचे ‘तुमचं काय राजकीय बॅकग्राउंड आहे, तुमच्याकडे शेती, जमिन आहे. इथे आम्हाला काम करू द्या’. मग मी त्यांना विचारले तुम्ही हेच रितेश देशमुखला म्हणू शकता का? तोही माझ्याच समाजाचा आहे आणि तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या व्यक्तीचा मुलगा आहे.'
राजश्री पुढे म्हणाली की, 'रितेश देशमुख आज इंडस्ट्रीत लोकप्रिय आहे, पण तो केवळ मुख्यमंत्र्यांचा मुलगा म्हणून नाही तर त्याच्या वागणुकीमुळे आणि मेहनतीमुळे. मग माझ्या बाबतीत वेगळी वागणूक का? माझी ‘गंगी’ची भूमिका लोकांना आवडली. कारण मी त्या भूमिकेत जीव ओतला. फक्त माझं बॅकग्राउंड मोठं आहे म्हणून लोकांनी मला पसंत केलं असं नाही'.
ती पुढे म्हणाली की, 'कॅमेऱ्याला माहित नसतं की कोण कोणाचा मुलगा किंवा मुलगी आहे. त्याला फक्त अभिनय आणि भूमिका दिसते. कलाकाराचं कामच त्याची खरी ओळख असते.' असं ती म्हणाली.
राजश्री लांडगे यांचे ‘गाढवाचं लग्न’ मधील रोल कसा?
राजश्री लांडगे यांनी ‘गाढवाचं लग्न’ मधील गंगी ही निरागस, साधी आणि प्रामाणिक भूमिका साकारली, जी प्रेक्षकांना खूप भावली. मकरंद अनासपुरे यांच्यासोबतची जोडी आजही चर्चेत आहे आणि चित्रपट सदाबहार विनोदी म्हणून ओळखला जातो.
राजश्री लांडगे इंडस्ट्रीतून का गायब झाल्या?
‘फिल्मी मराठी’ मुलाखतीत राजश्री लांडगे यांनी सांगितले की, मराठी सिनेइंडस्ट्रीतील ग्रुप्सनी त्यांना बाजूला ढकलले कारण त्यांचे राजकीय बॅकग्राउंड. त्यांना संधी मिळाली नाही, ज्यामुळे ते अभिनयापासून दूर झाल्या.
ग्रुप्सनी काय म्हटले?
ग्रुप्स म्हणत, ‘तुमचं राजकीय बॅकग्राउंड आहे, शेती-जमिन आहे. इथे आम्हाला काम करू द्या.’ राजश्री म्हणाल्या, ‘रितेश देशमुखला (विलासराव देशमुखांचा मुलगा) हे का म्हणत नाहीत? तोही माझ्याच समाजाचा आहे.’