  • मनोरंजन
कॅन्सरबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राजश्री देशपांडेचा पुढाकार! अनुभवाचा सकारात्मक वापर करणार

Rajshri Deshpande on Cancer awareness: अभिनेत्री राजश्री देशपांडे हिला कॅन्सर झाल्याचे निदान झाले आहे. अलीकडील एका मुलाखतीत तिने कॅन्सरबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 8, 2026, 07:23 AM IST
अभिनेत्री राजश्री देशपांडे हिला ‘इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा’ म्हणजेच स्तनाच्या कॅन्सरचा पहिला टप्पा असल्याचे निदान झाले आहे. याबाबतची माहिती तिने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना दिली. नियमित आरोग्य तपासणीमुळेच हा आजार सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षात आल्याचे तिने सांगितले. दरम्यान, या अनुभवातून कॅन्सरबाबत समाजात अधिक जागरूकता निर्माण करण्याचा निर्णयही तिने घेतला आहे.

नियमित तपासणीमुळे आजाराचे वेळेत निदान

नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत राजश्री देशपांडेने या संपूर्ण घटनेबाबत सविस्तर माहिती दिली. ती नियमित आरोग्य तपासणीसाठी गेली असताना डॉक्टरांना तिच्या स्तनात एक गाठ आढळली. सुरुवातीला अधिक खात्री करण्यासाठी पुढील तपासण्यांचा सल्ला देण्यात आला. राजश्री त्यावेळी छत्रपती संभाजीनगर येथे होती. त्यानंतर ती पुढील तपासणीसाठी मुंबईत आली. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पुन्हा एकदा सोनोग्राफी करण्यात आली. त्यानंतर बायोप्सी चाचणी करण्यात आली आणि त्यातून तिला ‘इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा’ असल्याचे स्पष्ट झाले.

मैत्रिणींशी संवादातून धक्कादायक बाब समोर

या अनुभवाबद्दल बोलताना राजश्री म्हणाली की, तिने ही माहिती कळल्यानंतर आपल्या अनेक मैत्रिणींना फोन करून त्यांची ब्रेस्ट चेकअप किंवा मॅमोग्राफी तपासणी झाली आहे का, याबाबत विचारले. मात्र त्यापैकी बहुतेकांनी अशा कोणत्याही तपासण्या केलेल्या नव्हत्या.

तिच्या मते, ३५ वर्षांनंतर महिलांनी नियमितपणे स्तन तपासणी, सोनोग्राफी किंवा मॅमोग्राफी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. अनेकदा महिलांकडून स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि त्यामुळे आजार उशिरा लक्षात येतो.

ग्रामीण भागातील महिलांच्या आरोग्याबाबत चिंता

राजश्रीने ग्रामीण भागातील महिलांच्या आरोग्य सुविधांबाबतही चिंता व्यक्त केली. ती म्हणाली की, गावाकडील अनेक महिला दिवसभर घरकाम आणि इतर जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त असतात. त्यामुळे अशा तपासण्या करून घेण्यासाठी त्यांना वेळ काढणे कठीण जाते. याशिवाय ग्रामीण भागात मॅमोग्राफीसारख्या तपासण्यांच्या सुविधा सहज उपलब्ध नसतात. त्यामुळे अशा महिलांपर्यंत आरोग्यविषयक माहिती आणि तपासण्यांचे महत्त्व पोहोचवणे आवश्यक असल्याचेही तिने सांगितले.

कॅन्सरबाबत जनजागृतीसाठी कार्यशाळांचे आयोजन

या आजाराच्या अनुभवातून समाजात सकारात्मक बदल घडवण्याचा निर्धार राजश्री देशपांडेने व्यक्त केला आहे. ती म्हणाली की, येत्या काही आठवड्यांत स्तनाच्या कर्करोगाबाबत जनजागृती करण्यासाठी विविध कार्यशाळा आणि उपक्रम राबवले जाणार आहेत. एक कलाकार म्हणून मी माझ्या अनुभवांचा उपयोग माझ्या कलेत करते. त्याचप्रमाणे या त्रासाचा उपयोग लोकांना जागरूक करण्यासाठी करणार आहे, असेही तिने सांगितले.

महिला दिनानिमित्त आरोग्याची भेट देण्याचे आवाहन

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने राजश्री देशपांडेने महिलांच्या आरोग्याबाबत एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. महिलांना पारंपरिक भेटवस्तू देण्याऐवजी त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे ती म्हणाली. महिला दिनानिमित्त आपल्या घरातील महिलांना सोनोग्राफी, पॅप स्मीअर टेस्ट किंवा मॅमोग्राम तपासणी गिफ्ट म्हणून देण्याचे आवाहन तिने केले. तिने स्वतःच्या घरात काम करणाऱ्या महिलांना आणि सहाय्यकांनाही अशा तपासण्या करून घेण्यास सांगितले असून, त्यांच्यासाठी हेच तिचे खास गिफ्ट असणार असल्याचेही ती म्हणाली.

राजश्री देशपांडेच्या या निर्णयामुळे स्तनाच्या कॅन्सरबाबत अधिक जागरूकता निर्माण होईल आणि महिलांना नियमित आरोग्य तपासणीचे महत्त्व पटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

