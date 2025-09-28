लोकप्रिय गायक भीषण अपघातात गंभीर जखमी, रुग्णालयात नेतानाच कार्डियक अरेस्ट, व्हेटिलेंटरवर...

पंजाबी गायक राजवीर जावंदा यांच्या डोक्याला आणि पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. राजवीर सध्या व्हेंटिलेटरवर आहेत आणि जीवासाठी लढत आहेत. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. पंजाबी गायक राजवीर जावंदा एका अपघातात गंभीर जखमी झाले होते. त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे वृत्त आहे. त्यांना पाठीचा कणा आणि हृदयविकाराचा झटका आला होता. राजवीर जावंदा यांचा शनिवारी, 27 सप्टेंबर रोजी हिमाचल प्रदेशातील बड्डी येथे रस्ता अपघात झाला होता. ते बड्डीहून शिमलाला जात होते.
राजवीर जावंदा यांना तातडीने सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत आणि हृदयविकाराचा झटका असल्याचे निदान केले. त्यानंतर गायकाला मोहालीतील फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले.
फोर्टिस हॉस्पिटलने माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "पंजाबी गायक राजवीर जावंदा यांना 27 सप्टेंबर रोजी मोहालीतील फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये रेफर करण्यात आले होते आणि दुपारी 1.45 वाजता अत्यंत गंभीर अवस्थेत त्यांना आपत्कालीन कक्षात दाखल करण्यात आले होते. पहाटे झालेल्या एका रस्ते अपघातात त्यांच्या डोक्याला आणि पाठीच्या कण्याला गंभीर दुखापत झाली होती आणि मोहालीतील फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये रेफर करण्यापूर्वी त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये हृदयविकाराचा झटका आला.
"रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर, त्यांची आपत्कालीन आणि न्यूरोसर्जरी पथकांनी तातडीने तपासणी केली. सर्व आवश्यक चाचण्या आणि तपासण्या करण्यात आल्या. तो सध्या अॅडव्हान्स लाईफ सपोर्टवर आहे. तो सध्या व्हेंटिलेटरवर आहे. त्याची प्रकृती गंभीर आहे, पण तो निरीक्षणाखाली आहे."
One thing is clear Indian roads are not meant for two wheelers, no matter how costly the bike is. Punjabi singer Rajvir Jawanda met with an accident after stray cattle fighting suddenly appeared on the road. Till when will our streets remain filled with abandoned animals? pic.twitter.com/S1Mwo8wx0P
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) September 28, 2025
राजवीर जावंदा हा एक सुप्रसिद्ध गायक आणि विवाहित पुरूष आहे. तो 35 वर्षांचा आहे. तो "काली जावंदा दी," "मेरा दिल," आणि "सरदारी" सारख्या लोकप्रिय पंजाबी गाण्यांसाठी ओळखला जातो. त्याने पंजाबी चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. त्याने 2014 मध्ये "मुंडे लाईक मी" या गाण्याने त्याच्या गायन कारकिर्दीची सुरुवात केली.