English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • राकेश बापटसोबत घटस्फोटानंतर रिद्धी डोगराने म्हंटलं ; मी प्रेमाची रोमँटिक आहे, पण माझा आत्मसन्मान कधीही सोडणार नाही.

राकेश बापटसोबत घटस्फोटानंतर रिद्धी डोगराने म्हंटलं ; 'मी प्रेमाची रोमँटिक आहे, पण माझा आत्मसन्मान कधीही सोडणार नाही.'

Rakesh Bapat and Riddhi Dogre Divorce : रिद्धी डोगराने राकेश बापटसोबत घटस्फोटानंतर झालेल्या भावनिक बदलांबाबत सांगितले. एकटी राहून स्वतःशी नातं घडवताना तिने स्वतःला नव्याने ओळखले आणि आजची व्यक्ती म्हणून आकार घेतला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 13, 2026, 04:05 PM IST
राकेश बापटसोबत घटस्फोटानंतर रिद्धी डोगराने म्हंटलं ; 'मी प्रेमाची रोमँटिक आहे, पण माझा आत्मसन्मान कधीही सोडणार नाही.'

भारतीय टीव्हीवरील एकेकाळी सर्वात प्रिय जोडप्यांपैकी एक असलेली रिद्धी डोगरा आणि राकेश बापट ही जोडी चाहत्यांच्या मनात कायमची ठसली होती. दोघेही “मायडाडा” मालिकेच्या सेटवर भेटले, प्रेमात पडले आणि २९ मे २०११ रोजी विवाहबद्ध झाले. त्यांच्या शांत, घट्ट पण प्रेमळ नात्याने चाहत्यांना नेहमीच आनंद दिला, पण आठ वर्षांच्या सुखी वैवाहिक जीवनानंतर २०१९ मध्ये दोघांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला.

Add Zee News as a Preferred Source

घटस्फोट सुसंवादीपणे झाला असला तरी, रिद्धीने मान्य केले की अचानक एकटेपणाशी जुळवून घेणे सोपे नव्हते. 'मला लोक येणे आवडत असे… मग अचानक मी एकटी झाली,' असे रिद्धीने इंस्टंट बॉलीवुडला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. ही अचानकच आलेली एकटेपणा भावना तिला सुरुवातीला खूप अवघड वाटली.

रिद्धीने खुलासा केला की, ती आधी एक विवाहित महिला होती, जिचे घर आनंदाने आणि गप्पांमध्ये भरलेले होते, पण नंतर ती एकटी राहून हळूहळू स्वतःशी एक सकारात्मक आणि आरोग्यदायी नातं तयार करत गेली. “त्याच्यासाठी माझं घर होतं,” असे सांगत रिद्धीने कबुल केले की, तिला बराच वेळ साथीदाराची आठवण येत होती. मात्र हळूहळू तिने स्वतःच्या कंपनीचा आनंद घेणे शिकले आणि आता ती स्वतःसोबत राहणे आवडते.

प्रेमात आत्मसन्मान कधीही कमी करू नका

रिद्धीने प्रेमाबाबत आपले मत स्पष्ट केले. ती स्वतःला हृदयाने रोमँटिक मानते, पण तिचे म्हणणे आहे की, “मी कधीही प्रेमासाठी माझा आत्मसन्मान गमावणार नाही.” रिद्धीने सांगितले की, पूर्वी तिने प्रेमासाठी स्वतःला कमी लेखले, पण आता ती लोकांना हे करू नये, असे सतर्क करते. “मी माझ्या स्वतःच्या आत्मसन्मानाबद्दल काळजी न करता प्रेम केले, पण हे कुणालाही करू नये. कारण नंतर तुम्ही स्वतःला हरवून बसता,” असे ती म्हणाली.

रिद्धीने स्पष्ट केले की, प्रेमात स्वतःचा आदर सोडल्यास आपली ओळख हरवली जाते. “कृपया आपला आत्मसन्मान आणि स्वाभिमान कधीही तुटू देऊ नका. नाहीतर तुम्हाला फक्त ‘मी कोण आहे?’ असा प्रश्न उरतो,” असे तिने लोकांना आवाहन केले. रिद्धीने सांगितले की, अनेकदा लोक स्वतःला कमी करणे प्रेम समजतात, पण हे खरे प्रेम नाही.

वैयक्तिक जीवन आणि करिअरची प्रगती

राकेश बापटसोबतच्या घटस्फोटानंतर रिद्धीने आपले वैयक्तिक जीवन सार्वजनिकतेपासून दूर ठेवले आहे. ती अद्याप कोणासोबतही रोमँटिक रिलेशनशिपमध्ये जोडली गेली नाही. तर राकेशने बिग बॉस ओटीटीमध्ये सहभागी शमिता शेट्टी सोबत रिलेशनशिपमध्ये राहिले, पण 2022 मध्ये त्यांचेही संबंध संपले.

करिअरच्या बाबतीत रिद्धीची प्रगती ठळक राहिली आहे. ती सलमान खानसोबत ‘टायगर ३’ आणि शाहरुख खानसोबत ‘जवान’ सारख्या मोठ्या चित्रपटांमध्ये दिसून आली आहे. टीव्हीच्या मर्यादेपलीकडे बॉलीवूडमध्ये स्वतःची जागा निर्माण करून तिने सिद्ध केले आहे की तिचा करिअर सध्या उच्च गतीने उंचावला जात आहे.

रिद्धी डोगराने घटस्फोटानंतर स्वतःवर प्रेम करणे, आत्मसन्मान राखणे आणि प्रेमाबाबत जागरूक राहण्याचे महत्त्व पुन्हा सिद्ध केले आहे. ती आजही प्रेमासाठी खुले आहे, पण स्वतःच्या मूल्यांना कधीही तडजोड करत नाही. तिचा हा संदेश चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरतो: 'स्वतःचा आदर राखा आणि फक्त प्रेमासाठी स्वतःला कमी करू नका.'

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Rakesh Bapatmarathi bigbossex wiferiddhi dogrebig boss

इतर बातम्या

ब्लिंकीटमागोमाग झोमॅटो, स्विगीसुद्धा बंद करणार 'ही...

टेक