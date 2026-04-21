राकेश बेदी धुरंधर होणाऱ्या कोण जबाबदार? उरी सिनेमाशी काय कनेक्शन? स्वतः सांगितला किस्सा

राकेश बेदी अलीकडेच फराह खानच्या यूट्यूब व्लॉगवर दिसले. फराह आणि राकेश बेदी खूप दिवसांपासून मित्र आहेत. येथे, अभिनेत्याने खुलासा केला की त्यांनी सुरुवातीला दिग्दर्शक आदित्य धरसोबत काम करण्यास नकार दिला होता. त्यांची धाकटी मुलगी, रितिका बेदीने, त्यांची समजूत घातली. राकेश बेदीने मुलीचे आभार मानले. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 21, 2026, 11:46 PM IST
राकेश बेदी सध्या त्यांच्या 'धुरंधर 2' या चित्रपटाच्या यशाचा आनंद घेत आहेत. दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या चित्रपटात त्यांनी अप्रतिम काम केले आहे. या चित्रपटात त्यांनी जमील जमालीची भूमिका साकारली आहे. जमील हा एक धूर्त राजकारणी आहे जो सर्वांचा मित्र असल्याचे भासवतो, पण नंतर त्याची खरी ओळख काहीतरी वेगळीच असल्याचे समोर येते. 71 वर्षीय राकेश बेदी यांनी आपल्या अभिनयाने अनेकांना थक्क केले आहे. त्यांच्या अभिनयाचे कौतुक होत असून, त्यांचा 'तू माझे बाळ आहेस' हा संवादही प्रसिद्ध झाला आहे.

अलीकडेच, राकेश बेदी फराह खानच्या यूट्यूब व्लॉगवर दिसले. फराह आणि राकेश खूप जुने मित्र आहेत. दिग्दर्शिकेने खुलासा केला की, ती त्या अभिनेत्याला पहिल्यांदा भेटली तेव्हा तो 14-15 वर्षांचा होता, तर राकेश एफटीआयआयमध्ये शिकत होता आणि त्याचे वय 20-22 वर्षे होते. राकेश फराहचे काका, जावेद अख्तर यांच्या घरी नेहमी जात असे. तो मोफत जेवण आणि दारूसाठी दररोज अख्तर आणि त्यांची पहिली पत्नी, हनी इराणी यांच्याकडे जात असे. त्याच्यासोबत नीना गुप्ता, सुप्रिया पाठक, फारुख शेख आणि सतीश शाह आहेत. राकेश बेदी यांची सगळ्यांसोबत चांगली मैत्री झाली. 

राकेशच्या मुलांकडून एकायचे टोमणे 

संभाषणादरम्यान, फराहने राकेश बेदी यांना विचारले की 'धुरंधर'च्या यशानंतर त्यांना कसे वाटत आहे. ते म्हणाले की त्यांना चांगले वाटत आहे. त्यांना पूर्वी फार कमी ऑफर्स मिळायच्या, पण आता प्रत्येकजण त्यांना जाहिराती ऑफर करत आहे. त्यांची इच्छा आहे की राकेशने त्यांचा 'मेरा बच्चा है तू' (तू माझे बाळ आहेस) हा संवाद म्हणावा. त्या अभिनेत्याने हे देखील उघड केले की, सुरुवातीला ते दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्यासोबत काम करण्यास तयार नव्हते, पण त्यांची मुलगी रितिका बेदीने त्यांचे मन वळवले. तिच्याच सल्ल्यामुळे तो अभिनेता आज इतका यशस्वी झाला आहे.

राकेश यांची मुलगी, आराधना बेदी यांनी खुलासा केला आहे की, 1990 च्या दशकात राकेश यांनी 'श्रीमान श्रीमती' या प्रचंड गाजलेल्या मालिकेत काम केले होते. या मालिकेत राकेश यांनी दिलरुबा जरनैल सिंग खुराना यांची भूमिका साकारली होती, जे प्रेमाने 'दिल' म्हणून ओळखले जात. अर्चना पुरण सिंग यांनी त्यांच्या पत्नीची भूमिका केली होती. दिलरुबा हे स्त्रीसुलभ हावभाव असलेले एक आज्ञाधारक पती होते. आराधना बेदी यांनी सांगितले की, यामुळे त्यांच्या मुलांना अनेकदा म्हटले जायचे, "तुमचे वडील असे आहेत..."

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

