भाच्याच्या लग्नात राकेश रोशन भडकले; किन्नरांशी झालेला वाद चर्चेत !

Rakesh Roshan angry on Transgender's in the wedding : ईशान रोशनच्या लग्नात राकेश रोशन भडकले! किन्नरांकडून पैसे मागण्यात वाद रंगला, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 24, 2025, 02:33 PM IST
बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध रोशन कुटुंब सध्या आनंदाच्या वातावरणात आहे. अभिनेता हृतिक रोशनचा चुलत भाऊ ईशान रोशन नुकतंच ऐश्वर्या सिंहशी विवाह बंधनात अडकला आहे. हा लग्नसोहळा 23 डिसेंबर रोजी पार पडला आणि त्याचे विविध क्षण सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत.

एक व्हिडीओ प्रेक्षकांच्या लक्षात आला आहे, ज्यामध्ये हृतिक रोशन पगडी घालून वरातीत नाचताना दिसत आहेत. हृतिकच्या नृत्याने उपस्थितांचे लक्ष वेधले, तर लग्नाचे शाही वातावरण पाहून अनेकांनी या दिवशी फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केले. मात्र, या लग्नसोहळ्यामुळे राकेश रोशन देखील चर्चेत आले आहेत. एका व्हिडीओमध्ये ते किन्नरांशी वाद करताना दिसत आहेत. पाहायला मिळते की, किन्नरांनी राकेश आणि ईशान यांना घेरले आहे आणि ईशानला जाऊ दिले जात नाही. किन्नर पैसे मागत होते, परंतु ठराविक रकमेवर त्यांच्यात एकमत होऊ शकत नव्हतं.

व्हिडीओमध्ये पुढे राकेश रोशन एका किन्नरला संयम राखण्याचा इशारा देताना दिसतात, पण ती नाराज राहते. अशातच त्यांनी ईशानला तिथून जायला सांगितलं. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला असून, त्यावर नेटकऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी राकेशच्या वर्तनाची प्रशंसा केली, तर काहींनी यावर टीका केली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लग्नानंतर राकेश रोशन यांनी इन्स्टाग्रामवर काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये ईशान आणि ऐश्वर्या यांचा शाही अंदाज पाहायला मिळतो. तसेच हृतिक रोशनच्या लूकने आणि स्टाइलनेही उपस्थितांचे लक्ष वेधले. 23 डिसेंबर रोजी लग्नानंतर रिसेप्शन पार पडला, जिथे कुटुंबीय आणि मित्रपरिवार मोठ्या उत्साहाने उपस्थित होते.

एकूणच, रोशन कुटुंबासाठी हा काळ आनंदाचा आणि उत्साहपूर्ण ठरला असून, ईशान-ऐश्वर्या यांच्या लग्नसोहळ्याच्या व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर अनेकांद्वारे शेअर होत आहेत. या घटनेमुळे राकेश रोशनच्या वर्तनावर चर्चाही सुरू झाली आहे, ज्यामुळे सोशल मीडिया यावेळी खूप सक्रिय झाला आहे.

