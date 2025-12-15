English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मेरठ हत्याकांडाची आठवण ताजी; नीळ्या ड्रममुळे वाद, राखी सावंतच्या व्हिडिओवर संताप

बॉलिवूडपासून ते टीव्हीपर्यंत सर्वत्र नेहमी हटके लूकमुळे नेहमी चर्चेत असणारी राखी सावंत सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे.

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 15, 2025, 03:25 PM IST
मनोरंजन इंडस्ट्रीतील वादग्रस्त आणि चर्चेत असलेली सेलिब्रिटी राखी सावंत जिथे जाते तिथे लक्ष वेधून घेते. अलीकडेच ती एका कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. यावेळी तिच्या हटके अंदाजामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे. एका कार्यक्रमात पापाराझीसमोर पोज देताना राखीने स्वतःला नीळ्या रंगाच्या ड्रममध्ये लपवून ठेवलं होतं. काही क्षणांनी ती त्या ड्रममधून बाहेर आली आणि पापाराझीना फोटो व व्हिडिओ घेण्याची संधी दिली.

राखी सावंतचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, अनेक नेटकऱ्यांकडून तिला जोरदार ट्रोल केलं जात आहे. विशेष म्हणजे, 2025 साली नीळ्या ड्रमचा वापर एका गाजलेल्या हत्याकांडात झाल्यामुळे हा प्रकार अधिक संवेदनशील ठरतो आहे.

व्हिडिओमध्ये नेमकं काय?

प्रसिद्ध सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानीने हा व्हिडिओ त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये राखी सावंत चेहऱ्यापासून कंबरेपर्यंत नीळ्या ड्रममध्ये लपलेली दिसते. हा ड्रम मधोमध कापलेला असून, त्यातूनच राखी बाहेर येते. नंतर तिची टीम तो ड्रम बाजूला करते. या अनोख्या एंट्रीनंतर राखीने कॅमेऱ्यासमोर खुलेपणाने पोज दिल्या.

सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रिया

हा व्हिडिओ व्हायरल होताच सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला. अनेक युजर्सनी राखी सावंतवर टीका करत उपरोधिक कमेंट्स केल्या आहेत. एका युजरने लिहिलं, “हेच पाहणं बाकी होतं.” तर दुसऱ्याने, “उर्फी जावेदची मोठी बहीण.” आणखी एका युजरने, “हिनं आपलं भविष्य सगळ्यांना दाखवलं.” तर काहींनी थेट, “हिला ड्रममध्ये जायची घाई आहे,” अशा शब्दांत ट्रोल केलं आहे.

मेरठ हत्याकांडाची आठवण ताजी

नेटकऱ्यांचा संताप यामागे कारणीभूत ठरतोय ते मेरठमधील भीषण हत्याकांड. या प्रकरणात मुस्कान हिने तिच्या प्रियकरासोबत मिळून पती सौरभची हत्या केली होती. हत्या केल्यानंतर मृतदेहाचे तुकडे करून ते नीळ्या ड्रममध्ये टाकून त्यावर सिमेंट ओतण्यात आलं होतं. या घटनेनंतर मुस्कान आणि तिचा प्रियकर साहिल यांना अटक करण्यात आली होती. ही घटना देशभरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत राहिली होती आणि तेव्हापासून नीळ्या ड्रमचा उल्लेख होताच लोकांच्या मनात या हत्याकांडाची आठवण होते.

एकूणच, राखी सावंत पुन्हा एकदा आपल्या वेगळ्या आणि वादग्रस्त शैलीमुळे चर्चेत आली असून, तिचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेचा विषय ठरत आहे.

