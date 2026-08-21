"मी गोविंदासोबत एका खोलीत एकटी होते आणि त्याने..." – राखी सावंतने अभिनेत्याबद्दलचे सत्य सांगितले

मुंबई : गोविंदा आणि सुनीता यांच्या नात्यातील दुरावा वाढतच चालला आहे. मात्र, सुनीताने अलीकडेच तिचा घटस्फोटाचा अर्ज मागे घेतला. तिने असे का केले याबद्दल जाहीरपणे काहीही सांगितले नसले तरी, राखी सावंतसोबतच्या फोनवरील संभाषणात तिने नमूद केले की, गोविंदा कोमलशी लग्न करण्याच्या तयारीत असल्याच्या संशयामुळे तिने हा अर्ज मागे घेतला. या संभाषणादरम्यान, राखीने सांगितले की ती स्वतःही अनेकदा गोविंदासोबत एका खोलीत एकटी होती.
पापाराझींशी बोलताना राखी म्हणाली, "मी अनेकदा गोविंदासोबत एका खोलीत एकटी होते. हो, खरंच—मी माझ्या आईची शपथ घेऊन सांगते. आम्ही जेव्हा एकत्र चित्रपटांवर काम करायचो किंवा शोमध्ये सहभागी व्हायचो, तेव्हा अनेकदा असे घडायचे. कधीकधी आम्ही 'ची-ची भैया' यांना भेटायचो आणि एकत्र जेवायचो. पण गोविंदाजींनी माझ्याकडे कधीही चुकीच्या उद्देशाने पाहिले नाही. ते एक चांगले व्यक्ती आहेत. सुनीताजीही चांगल्या व्यक्ती आहेत. पती-पत्नीच्या नात्यात ही तिसरी व्यक्ती कशी आली?"
राखीने पुढे सांगितले की गोविंदाजींवर चुकीचे आरोप केले गेले आहेत. "जर गोविंदाजींनी माझ्यासारख्या सुंदर स्त्रीकडे चुकीच्या नजरेने पाहिले नाही, तर ते इतर कोणाशी तसे का करतील?"
विशेष म्हणजे, याआधी पापाराझींशी बोलत असताना राखीने सुनीताला फोन केला होता. राखी तिला म्हणाली, "अर्ज मागे घेऊन तू योग्यच केलेस." त्यावर सुनीताने उत्तर दिले, "तुम्हा सर्वांना सत्य माहित आहे, मग तुम्ही पुढे येऊन बोलत का नाही? पूजा पांडे आणि इतर लोक माझ्या विरोधात बोलत आहेत. सर्वांना सत्य सांगा; मला पाठिंबा द्या." राखीने उत्तर दिले, "मी तुला पाठिंबा देतच आहे. पण सध्या तू त्या २०० कोटींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजेस. जर एखादी तिसरी व्यक्ती यात आली, तर ती तुझे सर्व पैसे घेऊन जाऊ शकते; त्यामुळे तू त्या २०० कोटींवर लक्ष दिले पाहिजेस."
काही दिवसांपूर्वी गोविंदा अभिनेत्री कोमलसोबत दिसला होता. त्या दोघांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, सुनीताने पापाराझींशी (छायाचित्रकारांशी) बोलताना म्हटले की, गोविंदाला स्वतःची लाज वाटली पाहिजे. तिने गोविंदाचा उल्लेख 'शुगर डॅडी' असाही केला. आपल्या मुलीच्या वयाच्या तरुणीसोबत बाहेर पडताना त्याला किमान थोडी तरी लाज वाटायला हवी, असे सुनीताने म्हटले.
दुसरीकडे, गोविंदाने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला. त्यात त्याने म्हटले की, सुनीताने बोलण्यापूर्वी विचार करायला हवा आणि तिची वागणूक अयोग्य आहे. तसेच, भविष्यात असे वर्तन पुन्हा न करण्याचा इशाराही त्याने तिला दिला.