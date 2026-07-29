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'... तर तुला कुत्रंही मतदान करणार नाही', 'गटर जनरेशन'वरुन राखीने कंगणाला कानाखाली खाल्ल्याची आठवण करुन दिली; 'तुझी लायकी...'

कंगनाने केलेल्या वादग्रस्त विधानावरुन राखी सावंतने रिल पोस्ट करत संताप व्यक्त केला आहे. तिने नेमकं काय म्हटलंय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 29, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:27 AM IST
'... तर तुला कुत्रंही मतदान करणार नाही', 'गटर जनरेशन'वरुन राखीने कंगणाला कानाखाली खाल्ल्याची आठवण करुन दिली; 'तुझी लायकी...'
Image Credit: कंगनावर साधला निशाणा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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