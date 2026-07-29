'... तर तुला कुत्रंही मतदान करणार नाही', 'गटर जनरेशन'वरुन राखीने कंगणाला कानाखाली खाल्ल्याची आठवण करुन दिली; 'तुझी लायकी...'

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि हिमाचल प्रदेशमधील मंडी लोकसभा मतदारसंघाच्या भाजपच्या खासदार कंगना रनौतवर अभिनेत्री राखी सावंतने कठोर शब्दांमध्ये टीका केली आहे. कंगनाने दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे नीट पेपर लीकप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या बॅनरखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जोरदार टीका करताना आंदोलनकर्त्या जेन झी तरुणांना 'जनरेशन गटार' असं म्हटल्याने नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. या विधानावरुनच राखीने कंगनावर कठोर शब्दांमध्ये टीका करणारं रील पोस्ट केलं आहे.
आंदोलनातील काही व्हिडिओ पाहून तिला धक्का बसला. आंदोलकांची भाषा, त्यांचा आक्रमकपणा आणि वर्तन पाहून "उलटी आल्यासारखं वाटतं," अशा शब्दांत तिने संताप व्यक्त केला. समाजात बदल घडवण्याचा दावा करणाऱ्या तरुणांनी अशा प्रकारची भाषा वापरणं दुर्दैवी असल्याचंही तिने म्हटलं. विशेष म्हणजे कंगाने जेन झी पिढीमधील तरुणांच्या संगोपनावरही भाष्य केलं आहे. खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य हे स्वतःच्या कष्टातून आणि कर्तृत्वातून मिळतं. पालकांच्या पैशांवर जगत असताना स्वातंत्र्याचा आव आणणं योग्य नाही. आंदोलनातील काही तरुणांचं वर्तन पाहून या मुलांचं संगोपन नेमकं कसं झालं आहे? असा प्रश्न पडतोय अशी टीका कंगाने केली आहे. एवढ्यावरच न थांबता, "खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र महिला स्वतःचे निर्णय घेतात, त्यांची जबाबदारी स्वीकारतात आणि स्वतःच्या कष्टावर उभ्या राहतात. मात्र काही जण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली चुकीच्या गोष्टींचं समर्थन करतात, पालकांच्या कमाईवर जगतात आणि त्यालाच आधुनिक जीवनशैली समजतात," अशी टीका कंगनाने तरुणींना लक्ष्य करताना केली.
कंगनाच्या या विधानावरुन नव्या वादाला तोंड फुटलेलं असतानाच आता राखीनेही यावरुन रिलच्या माध्यमातून संताप व्यक्त केला आहे. "खजवी कशी आहेस तू? ऐकलंय की तू खासदार झाली आहेस. बाहेर गेलीस तू तर तुला कुत्रंही मतदान करणार नाही. ती कशी काय खासदार झाली देवालाच ठाऊक. चेटकिणी आपल्या देशातील मुलींबद्दल काय बकवास करत आहेस? आपल्या देशातील विद्यार्थी आणि मुलींबद्दल काय बकवास करत आहेस?" असा सवाल राखीने कंगनाला केला आहे. "विमानतळावर कानाखाली खाल्ली होतीस ना? तुला भीती वाटत नाही का? अजून काही ठिकाणांहून तुला कानाखाली खायची आहे का? देशातील मुलींबद्दल काय बकवास करत आहेस?" अशा शब्दांमध्ये राखीने संताप व्यक्त केला आहे.
"झेड सिक्युरिटीच्या विश्वास ठेवून फिरतेस. हिंमत असेल तर एकटी फिरुन दाखव. आम्ही जसे फिरतो तशी एकटी फिरुन दाखव म्हणजे तुला दिसेल देशाची ताकद काय आहे. देशातील लोकांची ताकद, देशातील मुलांची ताकद तुला एकटी फिरल्यावर समजेल. पळून जाणारी... संसदेत बसून काय बकवास करतेय. देशातील मुलींना एवढं वाईट बोलतेय. आपलं चरित्र्य बघ आधी. बॉलिवूडमध्ये काय काय केलंय? कोणासोबत किती वेळ राहिली आहे. कुठे कुठे तोंड काळं करुन आली आहेस. आपलं चारित्र्य बघ. गटारासारखं तोंड असलेली. गंदे नाले की किडी. माझ्या देशातील मुलींविरुद्ध बोलतोय. इतकी तुझी लायकी आहे का?" असा सवाल राखीने कंगनाला केला आहे.