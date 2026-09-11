/राखी सावंतच्या अडचणी वाढल्या, NIAकडे तक्रार दाखल! पाकिस्तानी अभिनेत्रीसोबत...नेमकं काय आहे प्रकरण?

पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमीर मागील काही तासांपासून चर्चेत आहे, त्याचे कारण म्हणजेच तिचे नवे रॅप सॅान्ग. पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिरने आता अभिनयासोबतच संगीत क्षेत्रातही पदार्पण केले आहे. हानियाने तिचे पदार्पणाचे गाणे 'पब्लो' प्रदर्शित केले आहे, ज्यामध्ये तिने रॅपही केले आहे. अभिनेत्री हानिया आमिरने तिचे गाणे यूट्यूबवर शेअर केले आहे. या गाण्यात 'ड्रामा क्वीन' राखी सावंतची छोटी भूमिका (कॅमिओ) असल्यामुळे हे गाणे भारतात चर्चेत आहे. राखी सावंत असल्यामुळे आता या गाण्यामुळे नवा वाद देखील सुरु झाला आहे, त्यामुळे अभिनेत्री राखी सावंत अडचणी आणखी एकदा सापडली आहे.
हानिया आमीर आणि राखी सावंतचे गाणे प्रदर्शित झाल्यानंतर अभिनेत्री राखी सावंत, म्हणजेच तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे राखी सावंत ऊर्फ फातिमा, यांच्याविरोधात NIAकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पाकिस्तानशी कथित संबंध, परदेशी संस्था किंवा प्रॉक्सी नेटवर्कशी संभाव्य संपर्क आणि कथित भारताविरोधी कारवायांच्या आरोपांची तातडीने चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे. हानिया आमिरच्या पहिल्या रॅप गाणे, 'पब्लो' मध्ये राखी सावंतने एक छोटी भूमिका साकारली आहे. हानियाने या गाण्यात राखी सावंतचा ऑडिओ संदेश समाविष्ट केला आहे, ज्यामध्ये ही ड्रामा क्वीन पाकिस्तानी अभिनेत्रीला प्रोत्साहन देताना दिसत आहे.
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राखी सावंत यांची सार्वजनिक वक्तव्ये, सोशल मीडिया पोस्ट, माध्यमांमधील उपस्थिती आणि परदेशातील कथित संपर्कांचा हवाला देत तक्रारदाराने देशाची सार्वभौमता, अखंडता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, या तक्रारीतील आरोप हे सध्या केवळ तक्रारदाराचे दावे आहेत. त्यांची सत्यता किंवा राखी सावंत यांचा कोणत्याही परदेशी संस्था अथवा पाकिस्तानशी संबंध असल्याचे अधिकृतपणे सिद्ध झालेले नाही. NIAकडून चौकशी झाल्यास त्यातूनच या आरोपांची वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते असे तक्रारदाराने केले आहे.
राखी सावंतने हानिया आमिरला एका ऑडिओ मेसेजमध्ये म्हटले, "हानिया, माझ्या प्रिये, काळजी करू नकोस. समजलं? काळजी करू नकोस. तू एक परी आहेस, तुझ्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच चमक आहे. ते तुझ्या सौंदर्याचा हेवा करतात. तू एक सिंहिण आहेस. मी समजलं हानिया. घाबरू नकोस. जो कोणी घाबरेल, त्याला मेलेलाच समज. त्यांचा सामना कर. तू पुढे जात राहा." हानिया आमिरने हे गाणे गायले असून, त्याचे बोल आणि संगीतही तिने स्वतःच दिले आहे. अडीच मिनिटांचे हे गाणे इंटरनेटवर व्हायरल होत आहे.