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राखी सावंतच्या अडचणी वाढल्या, NIAकडे तक्रार दाखल! पाकिस्तानी अभिनेत्रीसोबत...नेमकं काय आहे प्रकरण?

हानियाने तिचे पदार्पणाचे गाणे 'पब्लो' प्रदर्शित केले आहे, ज्यामध्ये तिने रॅपही केले आहे. राखी सावंत या गाण्यामुळे नवा वाद देखील सुरु झाला आहे, त्यामुळे अभिनेत्री राखी सावंत अडचणी आणखी एकदा सापडली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 11, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:41 PM IST
राखी सावंतच्या अडचणी वाढल्या, NIAकडे तक्रार दाखल! पाकिस्तानी अभिनेत्रीसोबत...नेमकं काय आहे प्रकरण?
Image Credit: राखी सावंतविरोधात NIAकडे तक्रार; पाकिस्तानशी कथित संबंधांच्या चौकशीची मागणी (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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