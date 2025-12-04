English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अक्षय कुमारच्या 'त्या' चित्रपटामुळं डबघाईला आली अभिनेत्रीच्या नवऱ्याची कंपनी, गहाण ठेवावी लागली होती संपत्ती

Rakul Preet: रकुल प्रीत हिने अलीकडेच एका मुलाखतीत पती जॅकी भगनानी वर आलेल्या संकटाबाबत व्यक्त झाली आहे. "बडे मियाँ छोटे मियाँ" या चित्रपटासह "मिशन राणीगंज" आणि "गणपथ" सारखे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरल्याने कंपनीला मोठे नुकसान झाले.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 4, 2025, 01:24 PM IST
अक्षय कुमारच्या 'त्या' चित्रपटामुळं डबघाईला आली अभिनेत्रीच्या नवऱ्याची कंपनी, गहाण ठेवावी लागली होती संपत्ती
Rakul Preet Singh says husband Jackky Bhagnani’s family faced lot of financial loss after Akshay Kumar Rs 400 cr film flopped

Rakul Preet: आज चित्रपटसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांची स्वतःची निर्मिती संस्था आहे. त्यामुळं कधीकधी या कलाकारांना नफा-तोट्याचा सामना करावा लागतो. बॉलिवूडमधील अशाच एका कुटुंबाबाबत आज आम्ही सांगणार आहोत. त्यांच्या प्रोडक्शन हाऊसमध्ये तयार झालेल्या चित्रपटांमुळं त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. पूजा एंटरटेनमेंट असं निर्मिती संस्थेचं नाव असून याची सुरुवात वाशु भगनानी यांनी केली होती. सध्या या प्रोडक्शन हाऊसची धुरा त्यांचा मुलगा जॅकी भगनानी सांभाळताना दिसतोय. अलीकडेच अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह हिने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे.

'मी भगनानी कुटुंबाचे सुरुवातीपासूनचे काम बघितले आहे. त्यामुळं कोणी त्यांच्याबद्दल काय बोलते याच्याशी मला काही फरक पडत नाही. तुम्हाला बॉलिवूडमध्ये शांतपणे काम करायचे असेल तर या गोंधळापासून लांब राहावेच लागते. तुम्ही लोक काय बोलतात याकडे लक्ष देऊ शकत नाही. कारण कोणीच खरं बोलत नसतं. अशात कोणीही तुमच्याबद्दल काहीही लिहू किंवा बोलू शकतात,' असं रकुल प्रीतने म्हटलं आहे.

'तो काळ आमच्या कुटुंबासाठी खूपच कठीण होता. बातम्यांमध्ये आलेल्या सर्वच गोष्टी खऱ्या नव्हत्या. हे खरं आहे की, दोन किंवा तीन चित्रपट चालले नाहीत. तो एक मोठा धक्का होता. त्यामुळं मोठं आर्थिक नुकसान झाले. पण हे प्रत्येक निर्मात्यासोबत घडते. अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतही एकदा असे घडले आहे. पण हे सर्व क्षणिक असते,' असंही रकुलने म्हटलं आहे.

2024 मध्ये, पूजा एंटरटेनमेंटने "बडे मियाँ छोटे मियाँ" हा चित्रपट बनवला होता. या प्रॉडक्शन हाऊस अंतर्गत निर्मित या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर खराब कामगिरी केली होती. ज्यामुळे त्यावर तीव्र टीकादेखील झाली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चित्रपटाचा खर्च 400 कोटी (US$१.२ दशलक्ष) पेक्षा जास्त होता. वाशु भगनानी याने दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांच्याविरुद्ध आर्थिक फसवणूक आणि चित्रपटाच्या निर्मिती बजेटमध्ये वाढ केल्याचा आरोप करत एफआयआरदेखील दाखल केली होती.

आर्थिक फसवणुकीमुळे कर्मचाऱ्यांना पगारदेखील देण्यात आला नसल्याचे वृत्त आहे. तसंच, अभिनेता अक्षय कुमार आणि टायगर श्रॉफ यांच्याकडून कथितरित्या पगार देण्यासाठी मदत मागण्यात आली होती. या चित्रपटामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. मोठ्या आर्थिक नुकसानीमुळे, भगनानी कुटुंबाला त्यांच्या अनेक मालमत्ता गहाण ठेवाव्या लागल्या. शिवाय, "पूजा एंटरटेनमेंट" अंतर्गत निर्मित "मिशन राणीगंज", ​​"गणपथ" आणि "बडे मियाँ छोटे मियाँ" सारखे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरले तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली, ज्यामुळे कंपनी चालवणे आणखी कठीण होऊन बसले होते.

FAQ

  1. पूजा एंटरटेनमेंट या निर्मिती संस्थेची सुरुवात कोणी केली?

या निर्मिती संस्थेची सुरुवात वाशु भगनानी यांनी केली होती.

2. सध्या पूजा एंटरटेनमेंटची धुरा कोण सांभाळतो?

सध्या ही निर्मिती संस्था वाशु भगनानी यांचा मुलगा जॅकी भगनानी सांभाळत आहे.

3 पूजा एंटरटेनमेंट सध्या चर्चेत का आहे?

निर्मिती संस्थेच्या काही चित्रपटांमुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Jackky BhagnaniRakul Preet Singhakshay kumarpooja entertainmentbade miyan chote miyan 2024

