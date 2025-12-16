English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रकुल प्रीत सिंगचा प्लास्टिक सर्जरीवरील संताप; 'वेट लॉस देखील...'

Rakul Preet Singh Angry on Plastic Surgery Rumours : प्लास्टिक सर्जरीच्या चर्चांना नाकारताना रकुल प्रीत सिंग म्हणाली, "फिटनेस आणि डाएटमुळेच मी बदलले आहे."

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 16, 2025, 07:48 PM IST
रकुल प्रीत सिंगचा प्लास्टिक सर्जरीवरील संताप; 'वेट लॉस देखील...'

बॉलिवूड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग सध्या सोशल मीडियावर एका नव्या वादामुळे चर्चेत आहे. अभिनेत्रीवर एका व्यक्तीने गंभीर आरोप केले होते की, तिने प्लास्टिक सर्जरी केली आहे. या आरोपाच्या प्रमाण म्हणून त्याने रकुलच्या फोटोंचा वापर करून स्वतःला डॉक्टर आणि प्लास्टिक सर्जन म्हणवून घेतला होता. पोस्टनंतर, रकुलने हे आरोप आणि अफवा नाकारताना तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. तिने खुलासा केला की, असे दावे करणे खोटी माहिती पसरवण्याचे एक प्रकार आहे, आणि तिच्या लूकमधील बदल हे केवळ तिच्या मेहनतीच्या आणि निरोगी जीवनशैलीच्या कारणाने झाले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

रकुल प्रीत सिंगने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक स्टोरी शेअर केली, ज्यात ती म्हणाली, 'कोणत्याही पुराव्याशिवाय अशा प्रकारचे दावे करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.' अभिनेत्रीने या अफवांवर तिचे विचार मांडताना सांगितले की, "जे लोक स्वतःला प्रोफेशनल मानतात आणि अशा प्रकारचे अंदाज लावतात, त्यांच्यापासून लोकांनी सावध राहावे.' रकुलने आणखी सांगितले की, 'केवळ शरीरात किंवा चेहऱ्यात दिसणारे बदलच सर्जरीमुळे होतात, असा विचार करणे चुकीचे आहे. हे एक असं विचारधारा आहे जी लोकांमध्ये चुकीच्या संदेशाचा प्रसार करते.'

प्लास्टिक सर्जरीवरील सल्ला आणि 'वेट लॉस' महत्त्व

रकुलने तिच्या चाहत्यांना अधिक स्पष्टता दिली आणि वेट लॉस आणि सर्जरी यामध्ये असलेल्या फरकावर प्रकाश टाकला. तिने सांगितले की, 'जर एखाद्या व्यक्तीने कॉस्मेटिक प्रोसीजर केले तरी, ती त्याची पूर्णपणे वैयक्तिक निवड आहे.' रकुलने थोडक्यात हे देखील सांगितले की, "पण याचा अर्थ असा होतो की दुसऱ्या लोकांबद्दल खोट्या अफवा पसरवणे आणि सायन्सच्या नावाखाली त्यांना सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही." अभिनेत्रीने या प्रकारच्या अफवांमुळे लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण होतो आणि त्यांच्या दिशाभूल होऊ शकते, असे ती म्हणाली.

फिटनेस आणि डाएट: लूकमधील बदलाचे खरे कारण

रकुल प्रीत सिंगने तिच्या लूकमधील बदलाचे कारण ठामपणे सांगितले. तिने स्पष्टपणे सांगितले की, 'माझ्या शरीरात जो बदल दिसतो आहे, तो नियमित वर्कआउट, योग्य आहार आणि निरोगी जीवनशैलीमुळे आहे.' ती पुढे म्हणाली, 'फिटनेसवर सातत्याने मेहनत घेतल्याने आणि योग्य डाएट पद्धतींना अवलंबून शरीरात मोठा बदल होऊ शकतो. यासाठी सर्जरीची आवश्यकता नाही.' अभिनेत्रीने सामाजिक माध्यमांवर आपल्या चाहत्यांना एक संदेश दिला, "सोशल मीडियावर दिसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नका, कारण खूपदा त्यात सत्यता नाही.'

रकुल प्रीत सिंगचा कामाचा आढावा: 'दे दे प्यार दे 2' आणि आगामी प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं तर, रकुल प्रीत सिंग सध्या काही महत्त्वाच्या प्रोजेक्ट्सवर काम करत आहे. अलीकडेच तिने अजय देवगणसोबत 'दे दे प्यार दे 2' या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली होती. तसेच, तिने आगामी चित्रपटांमध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारण्याचे ठरवले आहे. रकुलच्या वर्कआउट रुटीन आणि तिच्या फिटनेसवर खूपच लक्ष दिले जात आहे, त्यामुळे तिच्या कामाची आणि फिटनेसची चर्चा सोशल मीडियावर सतत होत असते. रकुल प्रीत सिंगने प्लास्टिक सर्जरीच्या अफवांना खोडून काढताना त्यावर त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे. फिटनेस, वर्कआउट आणि डाएटसारख्या जीवनशैलीच्या सकारात्मक गोष्टींमुळे शरीरात बदल होऊ शकतात, आणि सर्जरीला त्याचा भाग बनवण्याची आवश्यकता नाही, हे तिने चांगल्या प्रकारे सांगितले. रकुल प्रीत सिंग या सर्व अफवांवर आपले स्पष्ट मत मांडताना, चाहत्यांना योग्य माहिती आणि समज देत आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
bollywood celebs call their wife by this namebollywood celebs called their wife nick namebollywood celebs save their wife name in phoneVicky KaushalAmitabh Bachchan

इतर बातम्या

...म्हणून शिंदेच्या शिवसेनेने मुंबईत 125 जागांची मागणी केली...

मुंबई बातम्या