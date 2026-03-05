रश्मिका-विजयच्या रिसेप्शनमध्ये राम चरण अनवाणी, पत्नीपासूनही ठेवलं अंतर; अभिनेता करतोय 41 दिवसांचा उपवास

तो पापराजींना पोज देताना आपल्या पत्नीपासून काही अंतरावर उभा असल्याचेही पाहायला मिळाले, जे उपवासाच्या नियमांचा भाग मानले जाते.
दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार राम चरण हा केवळ दमदार अभिनयासाठीच नाही तर त्याच्या डॅशिंग स्टाईल आणि साधेपणासाठीही नेहमीच चर्चेत राहतो. अलीकडेच अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि अभिनेत्री रश्मिका मंदाना यांच्या हैदराबादमधील रिसेप्शनमध्ये राम चरणचा साधा पण भावनिक आणि आध्यात्मिक लूक पाहून सर्वांचे लक्ष त्याच्याकडे वेधले गेले. रिसेप्शनमध्ये राम चरण काळ्या रंगाच्या साध्या कुर्ता-पायजाम्यात आणि अनवाणी पायांनी उपस्थित राहिला. हा लूक फॅशनसाठी नव्हे, तर धार्मिक श्रद्धा आणि आध्यात्मिक परंपरेशी जोडलेला होता. त्याचा हा लूक पाहून लगेचच सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. राम चरण सध्या अयप्पा दीक्षा पाळत आहेत.
कार्यक्रमात राम चरणचा लूक अत्यंत साधा होता. काळ्या रंगाचा कुर्ता-पायजमा, चमकधमक नसलेला साधा पोशाख आणि अनवाणी चालणे ,हे सगळे घटक त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव अधोरेखित करत होते. अयप्पा दीक्षेच्या नियमांनुसार भक्त काळे कपडे परिधान करतात, अनवाणी चालतात, सात्विक शाकाहारी आहार घेतात आणि जमिनीवर झोपण्याचे नियम पाळतात. राम चरण 2008 पासून ही दीक्षा श्रद्धेने पाळत आहेत. या 41 दिवसांच्या कठोर व्रतात भक्तांचा जीवनशैली साधेपणा आणि संयम यावर आधारित असते. यात भक्तांनी भौतिक सुख-सुविधा तात्पुरती बाजूला ठेवावी लागतात, स्वतःवर कडक नियंत्रण ठेवावे लागते आणि धार्मिक नियम पाळले जातात. या पारंपरिक व्रतामुळे राम चरणचा साधा लूक फॅशन स्टेटमेंट नसून श्रद्धेचा प्रतीक बनतो.
रिसेप्शनमध्ये अभिनेत्री उपासना मंदाना लाल भडक ड्रेसमध्ये दिसली. तिच्या ड्रेससह मोठे आणि आकर्षक कानातले, हलके मेकअप आणि एलिगंट अॅक्सेसरीज यांनी तिचा ग्लॅमरस लूक पूर्ण केला. साधेपणा आणि एलिगन्सचा सुंदर संगम तिच्या स्टाइलमध्ये स्पष्ट दिसत होता. लाल रंगाचा ड्रेस आणि ज्वेलरीमुळे तिचा संपूर्ण लूक रॉयल आणि भव्य दिसत होता.
सोशल मीडियावर राम चरणचे फोटो आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर करण्यात आले. चाहत्यांनी त्याच्या धार्मिक श्रद्धेचे कौतुक केले आणि भरभरून अभिमान व्यक्त केला. काहींनी लिहिले, “सुपरस्टार असूनही इतकी साधी आणि धार्मिक जीवनशैली ठेवणे खरोखर प्रेरणादायी आहे,” तर काहींनी त्याला “खरा स्टार” असेही म्हटले.
राम चरणच्या या साध्या पण श्रद्धाळू लूकमुळे फॅशन आणि श्रद्धा यांचा संगम अनुभवायला मिळाला, ज्यामुळे हा क्षण चाहत्यांसाठी खास ठरला. त्याच्या या लूकमुळे लोकांना केवळ त्याच्या अभिनयाचीच नाही तर धार्मिक आणि आध्यात्मिक जीवनशैलीचीही ओळख मिळाली. राम चरणने दाखवले की, सुपरस्टार असल्यानंतरही साधेपणा आणि श्रद्धा राखणे शक्य आहे. हा लूक फक्त फॅशनसाठी नव्हे तर आध्यात्मिक परंपरेशी जोडलेला होता, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रेरणा आणि आदर निर्माण झाला. उपासना मंदानाचे एलिगंट लूक आणि लाल ड्रेसमध्ये ग्लॅमरस अंदाज या कार्यक्रमात राम चरणच्या श्रद्धाळू लूकसोबत एक सुंदर संतुलन तयार करत होते.