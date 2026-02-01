Video: हातात दोन वर्षांची चिमुकली, हॉस्पिटल बाहेरच राम चरणसोबत हे काय घडलं? पापरांझींचं 'ते' वागणं योग्य आहे?

Ram Charan latest News: दक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता रामचरण सध्या आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. 31 जानेवारी रोजी तो जुळ्यांचा पिता झाला. या आनंदाच्या क्षणी त्याच्या चाहत्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 फेब्रुवारीला रामचरण हैदराबादमधील अपोलो रुग्णालयात पत्नी उपासना आणि नवजात मुलांना भेटण्यासाठी पोहोचला. यावेळी त्याच्यासोबत त्याची लहान मुलगी क्लिन कारा होती. मात्र चाहत्यांच्या प्रचंड गर्दीमुळे हा आनंदाचा क्षण थोडासा विचित्र झाला पाहा नेमक काय घडलं?
रुग्णालयाबाहेर झालेली धावपळ
रुग्णालयाबाहेर मोठ्या संख्येने चाहते जमा झाले होते. रामचरण कारमधून बाहेर येताच गर्दीने त्याला घेरलं. चाहते त्याची एक झलक पाहण्यासाठी आणि फोटो काढण्यासाठी उत्सुक होते. या सगळ्या गोंधळाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये रामचरण आपल्या दोन वर्षांच्या मुलीला उचलून घेऊन रुग्णालयाच्या दिशेने जाताना दिसतोय. त्याने मुलीचा चेहरा लाल रंगाच्या कपड्याने झाकलेला होता, जेणेकरून तिला कोणी पाहू नये. मात्र बाहेर असलेली गर्दी इतकी जास्त होती की काही वेळ तो अडखळत चालताना दिसला.
गर्दीतील अनेक लोक त्याला जवळ येण्याचा प्रयत्न करत होते. काहीजण फोटो काढण्यासाठी पुढे सरसावत होते, तर काहीजण हात मिळवण्यासाठी गर्दीत घुसत होते. यामुळे रामचरण स्पष्टपणे अस्वस्थ दिसत होता आणि तो लोकांना मागे हटण्यास सांगत होता.
मुलीच्या सुरक्षेसाठी घेतलेला निर्णय
परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं लक्षात येताच रामचरणने आपली मुलगी सुरक्षित ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केलं. गर्दीतून वाट काढताना त्याला काही लोकांना बाजूला सारावं लागलं. पालक म्हणून मुलीची काळजी त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती.
हा प्रसंग काही क्षणांचा असला तरी तो चर्चेचा विषय ठरला. अनेकांनी गर्दीच्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली, तर काही चाहत्यांनी रामचरणच्या संयमाचं कौतुक केलं.
रामचरण आणि उपासनाविषयी खास माहिती
रामचरण आणि उपासना यांनी 2012 मध्ये लग्न केलं होतं. 2023 मध्ये त्यांना पहिली मुलगी क्लिन कारा झाली आहे. 11 वर्षांनंतर ते पालक झाले होते. 2025 मध्ये कपलने दुसऱ्या प्रेग्नेंसीची घोषणा केली होती आणि 31 जानेवारी 2026 रोजी त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी जुळी आपत्ये झाली.
उपासना अपोलो चॅरिटीशी संबंधित असून अपोलो हॉस्पिटल समूहाच्या कुटुंबातून आहे. आता रामचरणच्या कुटुंबात दोन मुली आणि एक मुलगा आहेत.
रामचरणचे आगामी चित्रपट
वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर रामचरण शेवटचा 2025 मध्ये आलेल्या गेम चेंजर चित्रपटात दिसला होता. याआधी RRR, आचार्य आणि किस का भाई किस की जान यांसारख्या चित्रपटांत त्याने काम केलं आहे.
हे ही वाचा: तब्बूचं आडनाव माहित आहे का? वडिलांशी असं वैर की नावही घेत नाही अन्....
आता तो पेड्डी या आगामी चित्रपटात झळकणार आहे. हा सिनेमा 27 मार्च 2026 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. Buchi Babu Sana दिग्दर्शित या चित्रपटात त्याच्या अपोजिट जान्हवी कपूर दिसणार आहे. चाहते या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.