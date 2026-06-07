/Peddi: वादग्रस्त सीन्समुळे ‘पेद्दी’च्या यशाला वादाची किनार; जान्हवी कपूरला मिळाला मेकअप आर्टिस्टचा पाठिंबा

Ram Charan Peddi Movie Controversy: अभिनेता राम चरण आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'पेद्दी' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई करत आहे. प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत चित्रपटाने 100 कोटी रुपयांचा टप्पा पार केल्याची चर्चा आहे. मात्र, या यशासोबतच चित्रपट एका वादामुळेही चर्चेत आला आहे. चित्रपटातील जान्हवी कपूरच्या ‘अचियम्मा’ या पात्राचे सादरीकरण काही प्रेक्षकांना आक्षेपार्ह वाटल्याने सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही नेटकऱ्यांनी दिग्दर्शकांवर टीका करताना जान्हवी कपूरलाही लक्ष्य केले आहे.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर जान्हवी कपूर याची मेकअप आर्टिस्ट सवलीन कौर मनचंदा तिच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या आहेत. तिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत अभिनेत्रीवर होणाऱ्या टीकेला उत्तर दिले. त्या पोस्टमध्ये एखाद्या कलाकाराला त्याने साकारलेल्या भूमिकेसाठी जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पोस्टनुसार, चित्रपटाच्या पोस्ट-प्रॉडक्शन प्रक्रियेदरम्यान जान्हवी कपूर याने काही दृश्यांबाबत आक्षेप नोंदवले होते आणि आपल्या व्यावसायिक मर्यादा स्पष्ट केल्या होत्या. मात्र अंतिम एडिटिंग संबंधित दृश्यांचा समावेश करण्यात आल्याचा दावा या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा वाद अभिनेत्रीपेक्षा चित्रपट निर्मिती प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
दरम्यान, वाढत्या टीकेनंतर चित्रपटाचे दिग्दर्शक 'बुची बाबू सना' यांनीही अधिकृत निवेदन जारी केले. प्रेक्षकांच्या भावना दुखावण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी वादग्रस्त दृश्यांबाबत व्यक्त झालेल्या नाराजीची दखल घेतली. जर चित्रपटातील कोणत्याही भागामुळे प्रेक्षकांना अस्वस्थ वाटले असेल, तर त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वादाच्या भोवऱ्यात अडकूनही ‘पेद्दी’ची बॉक्स ऑफिसवरील घोडदौड कायम आहे. चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून कमाईचे आकडेही सातत्याने वाढत आहेत. राम चरणने चित्रपटात आव्हानात्मक भूमिका साकारली असून, त्याच्या प्रेमिकेच्या भूमिकेत जान्हवी कपूर झळकत आहेत.