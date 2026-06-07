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Peddi: वादग्रस्त सीन्समुळे ‘पेद्दी’च्या यशाला वादाची किनार; जान्हवी कपूरला मिळाला मेकअप आर्टिस्टचा पाठिंबा

Peddi Movie Controversy: राम चरणचा दाक्षिणात्य चित्रपट 'पेड्डी' नुकताच प्रदर्शित झाला. मोठ्या पडद्यावर जान्हवी कपूरला ज्या प्रकारे चित्रित करण्यात आले आहे, त्यावर चाहते आणि समीक्षक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 07, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:53 PM IST
Peddi: वादग्रस्त सीन्समुळे ‘पेद्दी’च्या यशाला वादाची किनार; जान्हवी कपूरला मिळाला मेकअप आर्टिस्टचा पाठिंबा

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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