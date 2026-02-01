English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रामचरण-उपासना दुसऱ्यांदा झाले आई-बाबा, जुळ्यांना दिला जन्म; आजोबा झालेल्या चिरंजिवीची खास पोस्ट

Ram Charan And Upasna: साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेता राम चरण आणि त्यांची पत्नी उपासना यांच्या घरी दुसऱ्यांदा पाळणा हालणर आहे. या दाम्पत्याने एक मुलगा आणि एक मुलगी अशा जुळ्या बाळांचे स्वागत केले असून रामचे चाहते त्याला शुभेच्छा देत आहेत. सुपरस्टार चिरंजीवीच्या एका खास पोस्टमुळे ही बातमी चाहत्यांना कळली.

प्रिती वेद | Updated: Feb 1, 2026, 11:10 AM IST
Ram Charan Upasna Blessed With Twins:  राम चरण आणि उपासना कोनिडेला यांच्या घरी पुन्हा एकदा आनंदाचं वातावरण आहे. साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेता राम चरण आणि त्यांची पत्नी उपासना आता तीन मुलांचे पालक झाले आहेत. ही आनंदाची बातमी समोर येताच चाहते, मित्रपरिवार आणि फिल्म इंडस्ट्रीतील अनेक मान्यवरांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. कुटुंबासाठी हा क्षण अत्यंत खास असून, सोशल मीडियावरही या बातमीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. राम चरण आणि उपासना यांच्या आयुष्यातील हा नवा टप्पा त्यांच्या चाहत्यांसाठीही आनंद देणारा ठरला आहे.

कुटुंबात दुहेरी आनंद
राम चरणचे वडील, ज्येष्ठ अभिनेते चिरंजीवी यांनी ही गोड बातमी सोशल मीडियावर शेअर करत चाहत्यांना आनंद दिला. त्यांच्या पोस्टनुसार, आई आणि दोन्ही बाळं पूर्णपणे निरोगी आहेत. कुटुंबात एकाच वेळी दोन नव्या सदस्यांचं आगमन झाल्याने घरात उत्साहाचं वातावरण आहे. आजी-आजोबांसाठी हा क्षण आयुष्यातील अविस्मरणीय ठरला आहे.

या बातमीनंतर सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा पाऊस पडताना दिसला. चाहत्यांनी, कलाकारांनी आणि जवळच्या मित्रांनी राम चरण आणि उपासना यांना पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा आणि आशीर्वाद दिले. अनेकांनी या कुटुंबाच्या आनंदात सहभागी होत खास कमेंट्स शेअर केले.

राम चरण आणि उपासनाची Love Story 
राम चरण आणि उपासना यांची ओळख अनेक वर्षांची होती. मैत्रीतून सुरू झालेलं नातं पुढे विवाहात बदललं. जून 2012 मध्ये दोघांनी लग्न केलं, तर डिसेंबर 2011 मध्ये त्यांची साखरपुडा समारंभ पार पडला होता. उपासना या अपोलो हॉस्पिटल्स समूहाशी संबंधित असून सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्रात सक्रिय आहेत.

जून 2023 मध्ये या दाम्पत्याला पहिली मुलगी झाली होती. तिचं नाव क्लिन कारा असं ठेवण्यात आलं. त्यानंतर दिवाळी 2025 दरम्यान उपासनाने सोशल मीडियावर एक खास व्हिडिओ शेअर करून जुळ्या बाळांची अपेक्षा असल्याचं संकेत दिले होते. तेव्हापासूनच चाहते या आनंदाच्या बातमीची वाट पाहत होते.

राम चरणचा अगामी चित्रपट
चित्रपटसृष्टीत राम चरणने अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. RRR नंतर त्यांनी विविध प्रोजेक्ट्समध्ये काम केलं. काही चित्रपटांना अपेक्षित यश मिळालं नाही, तरीही त्यांच्या अभिनयाची चर्चा कायम राहिली. सध्या ते एका स्पोर्ट्स ड्रामा चित्रपटाचं शूटिंग करत आहेत, ज्यात त्यांची भूमिका वेगळ्या धाटणीची आहे.

याशिवाय राम चरण निर्माता म्हणूनही सक्रिय आहेत. आगामी काळात त्यांच्या बॅनरखाली येणाऱ्या चित्रपटांकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. वैयक्तिक आयुष्यात मिळालेल्या या दुहेरी आनंदासोबतच, व्यावसायिक आयुष्यातही ते नवे टप्पे गाठत आहेत. कुटुंब आणि करिअर या दोन्ही आघाड्यांवर राम चरण सध्या सुखाच्या शिखरावर आहेत.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

