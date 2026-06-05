Peddi: 'पेड्डी'चा जगभरात धुमाकूळ! पहिल्याच दिवशी 100 कोटींचा टप्पा पार, परदेशातही राम चरण ठरतोय 'धुरंधर'

Ram Charans letest movie Peddi Roars: दक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या 'पेद्दी'ने रिलीजच्या पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः वादळ निर्माण केले आहे. सुपरस्टार राम चरणच्या दमदार अभिनयासोबतच भव्यदिव्य सादरीकरण, जबरदस्त अॅक्शन आणि भावनिक कथानकामुळे प्रेक्षकांनी चित्रपटाला डोक्यावर घेतले आहे. प्रदर्शनापूर्वीच अॅडव्हान्स बुकिंगमधून कोट्यवधी रुपयांची कमाई करणाऱ्या या चित्रपटाने आता जागतिक बॉक्स ऑफिसवरही आपली ताकद दाखवून दिली आहे. दक्षिणात्य सुपरस्टार राम चरणच्या बहुप्रतीक्षित 'पेद्दी' चित्रपटाने रिलीज होताच बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेसह परदेशातही चित्रपटाला दमदार प्रतिसाद मिळत असून पहिल्याच दिवशी 100 कोटींपेक्षा अधिक कमाई करत 'पेद्दी'ने मोठी झेप घेतली आहे.
राम चरण आणि जान्हवी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या स्पोर्ट्स ड्रामा चित्रपटाने प्रदर्शनापूर्वीच अॅडव्हान्स बुकिंगमधून मोठी कमाई केली होती. जगभरातून मिळालेल्या प्रतिसादामुळे चित्रपटाच्या कमाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. बॉक्स ऑफिस रिपोर्टनुसार, 'पेद्दी'ने पहिल्याच दिवशी जागतिक स्तरावर सुमारे 135 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. यामध्ये परदेशी बाजारपेठेतील योगदानही लक्षणीय असून केवळ ओव्हरसीज मार्केटमधून चित्रपटाने जवळपास 30 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला आहे.
'पेद्दी'ला सर्वाधिक प्रतिसाद उत्तर अमेरिकेत मिळाल्याचे दिसून आले आहे. चित्रपटाने तेथे पहिल्याच दिवशी सुमारे 1.5 मिलियन डॉलरहून अधिक कमाई केली असून भारतीय चलनात ही रक्कम 12 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. राम चरणच्या मागील 'गेम चेंजर' चित्रपटाच्या तुलनेत ही सुरुवात अधिक प्रभावी मानली जात आहे. याशिवाय युनायटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रान्स आणि गल्फ देशांमध्येही चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.
भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 'पेद्दी'ने पहिल्याच दिवशी 69.50 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली. तर ग्रॉस कलेक्शनचा आकडा 82.49 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. चित्रपटाच्या कमाईत तेलुगू आवृत्तीचा सिंहाचा वाटा असून केवळ तेलुगू भाषेतूनच सुमारे 65.70 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. हिंदी आवृत्तीने जवळपास 3 कोटी रुपयांची कमाई केली. मात्र तमिळ, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमधून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.
पहिल्या दिवसाच्या दमदार कमाईनंतर आता सर्वांचे लक्ष विकेंड कलेक्शनकडे लागले आहे. प्रेक्षकांकडून मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद आणि मजबूत वर्ड ऑफ माऊथ लक्षात घेता 'पेद्दी' आगामी दिवसांत आणखी मोठे विक्रम प्रस्थापित करू शकतो, असा अंदाज ट्रेड विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे.