Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /Peddi: पेड्डीचा जगभरात धुमाकूळ! पहिल्याच दिवशी 100 कोटींचा टप्पा पार, परदेशातही राम चरण ठरतोय धुरंधर

Peddi: 'पेड्डी'चा जगभरात धुमाकूळ! पहिल्याच दिवशी 100 कोटींचा टप्पा पार, परदेशातही राम चरण ठरतोय 'धुरंधर'

Peddi Worldwide Collection:  राम चरणच्या 'पेड्डी' या चित्रपटाने प्रदर्शित झाल्यापासून जगभरात खळबळ उडवून असून  या चित्रपटाने जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर 100कोटींहून अधिक कमाई करत मोठी सुरुवात केली आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 05, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:42 PM IST
Peddi: 'पेड्डी'चा जगभरात धुमाकूळ! पहिल्याच दिवशी 100 कोटींचा टप्पा पार, परदेशातही राम चरण ठरतोय 'धुरंधर'

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्यात गोळीबार झाल्याने एकच खळबळ; आरोपी ऊसात पळून गेले, पोलिसांकडून शोध सुरु
pune28 min ago
2
maharashtra56 min ago
3
crime news1 hr ago
4
Mumbai city1 hr ago
5
jio1 hr ago