'तुमच्या गोंडस मुलांना कुत्र्यांच्या....', श्वानप्रेमींना रामगोपाल वर्मांचा लॉजिकल प्रश्न, 'AC घराचे गेस्ट हाऊस...'

दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना आठ आठवड्यांच्या आत आश्रयस्थानात हलवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात काही सेलिब्रिटींनी आपलं परखड मत मांडलं आहे. अनेक सेलिब्रिटी भटक्या कुत्र्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले असताना, दिग्दर्शक रामगोपाल वर्मा यांनी मात्र याउलट मत मांडंल आहे. रामगोपाल वर्मा यांनी रस्त्यावरील कुत्र्यांकडून मुलांवर होणाऱ्या हल्ल्याचा मुद्दा उपस्थित करत निषेध नोंदवला आहे.
भटक्या कुत्र्यांचं स्थलांतर हा उपाय नाही आणि तो फक्त एक भ्रम आहे असं सांगत, दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांनी जर श्वानप्रेमींना भटक्या कुत्र्यांची इतकी काळजी असेल तर त्यांनी त्यांचं गेस्ट हाऊस प्राण्यांसाठी उघडलं पाहिजे असं स्पष्ट मत त्यांनी मांडलं आहे.
श्वानप्रेमींच्या प्राण्यांना स्थलांतरित करण्याच्या मागणीला उत्तर देत रामगोपाल वर्मा यांनी एक्सवर मोठी पोस्ट लिहिली आहे. दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांनी लिहिलं आहे की, "प्रत्येकजण 'कुत्र्यांना स्थलांतरित करा, कुत्र्यांना स्थलांतरित करा' अशी आरडाओरड करत आहे जणू काही ती जादूची कांडी आहे. परंतु स्थलांतर म्हणजे हा एक सभ्य शब्द आहे ज्याचा अर्थ समस्या एका रस्त्यावरुन दुसऱ्या रस्त्यावर न्याय असा आहे".
Everyone keeps chanting “relocate the dogs, relocate the dogs” as if it’s some magic wand. But relocation is nothing but a polite word for dumping the problem from one street to another.
Clear one area and within days the vacuum sucks in new dogs, sometimes even worse than…
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 18, 2025
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "एक ठिकाण स्वच्छ करा आणि काही दिवसांतच नवीन कुत्रे ती पोकळी भरुन काढतील. कधीकधी पूर्वीपेक्षाही वाईट स्थिती होते. आणि तुम्ही लाखो भटक्या कुत्र्यांना नेमके कुठे पाठवण्याचा विचार करत आहात? शेवटी मोजले तर, जवळजवळ सात कोटी कुत्रे आहेत आणि अजून मोजणी सुरु आहे"
"स्थलांतर हा उपाय नाही, तो एक भ्रम आहे. कठीण पर्याय टाळण्याचे हे अज्ञानी लोकांचे निमित्त आहे," असं दिग्दर्शकाने म्हटलं आहे. पुढे त्याने सांगितलं की, "हा ढोंगीपणा आहे. श्वानप्रेमी त्यांच्या वातानुकूलित घरांमधून त्यांच्या आयात केलेल्या प्रजातींसह सॅटिनच्या गाद्यांवर बसून व्याख्यान देतात आणि गरीब रस्त्यावर खऱ्या धोक्याचा सामना करतात. जर त्यांना इतकीच काळजी असेल तर त्यांनी भटक्या कुत्र्यांसाठी त्यांचे गेस्ट हाऊस उघडावं".
Hey DOG LOVERS https://t.co/YhdMTcMh0e
— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 19, 2025
राम गोपाल वर्मा यांनी पोस्टच्या शेवटी लिहिलं आहे की, "तुमच्या आलिशान जागा भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त ठेवत आणि तुमच्या गोंडस मुलांना कुत्र्यांच्या चाव्यापासून मुक्त ठेवत सरकारला स्थलांतराचा उपदेश देऊ नका".
भटक्या श्वानांचा विषय आल्यापासूनच रामगोपाल वर्मा यावर परखड मत मांडत आहेत. या पोस्टपूर्वी, दिग्दर्शकाने त्यांच्या आधीच्या एका पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, "शाळेत आपल्याला शिकवल्या जाणाऱ्या 'सर्व तेजस्वी आणि सुंदर, सर्व लहान आणि मोठे प्राणी, सर्व ज्ञानी आणि अद्भुत, परमेश्वर देवाने त्या सर्वांना बनवले' या महान कवितेबद्दल. त्यात झुरळे, प्लेग पसरवणारे उंदीर, विष टोचणारे साप, रोग निर्माण करणारे डास आणि मुलांना मारणारे भटके कुत्रे यांचा विचार केला गेला नाही."
FAQ
1) सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबाबत कोणता आदेश दिला आहे?
11 ऑगस्ट 2025 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) मधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ पकडून शेल्टर होम्समध्ये हलवण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती जे.बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कुत्र्यांना पुन्हा रस्त्यावर सोडता येणार नाही आणि यासाठी 6-8 आठवड्यांत शेल्टर होम्स तयार करावीत.
2) या आदेशाला विरोध का होत आहे?
पेटा इंडिया आणि इतर प्राणी कल्याण संस्थांनी हा आदेश "अवैज्ञानिक" आणि "अमानवीय" असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, कुत्र्यांना त्यांच्या क्षेत्रातून हटवल्याने नवीन कुत्रे त्या जागी येतात, ज्यामुळे समस्या सुटत नाही.
माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी हा आदेश "अव्यवहार्य" आणि "आर्थिकदृष्ट्या अशक्य" असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, 10 लाख कुत्र्यांसाठी शेल्टर होम्स बांधण्यासाठी सुमारे 15,000 कोटी रुपये लागतील.
3) हा आदेश इतर राज्यांना लागू आहे का?
सध्या हा आदेश फक्त दिल्ली आणि NCR (नोएडा, गुरुग्राम, गाझियाबाद) क्षेत्रापुरता मर्यादित आहे. इतर राज्यांसाठी असा कोणताही राष्ट्रीय आदेश नाही, परंतु यापूर्वी मुंबई, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयांनी स्थानिक प्राधिकरणांना भटक्या कुत्र्यांबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत