राम गोपाल वर्मा यांनी 'जय हो' वादावर दिलं स्पष्टीकरण ; 'रहमानचे संगीत नाकारण्याचा...'

Ram Gopal Varma clarifies on 'Jai Ho' controversy : राम गोपाल वर्मा यांनी 'जय हो' गाण्याचे संगीत एआर रहमानऐवजी सुखविंदर सिंगने केल्याचा दावा केला.   

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 22, 2026, 02:44 PM IST
राम गोपाल वर्मा यांनी 'जय हो' वादावर दिलं स्पष्टीकरण ; 'रहमानचे संगीत नाकारण्याचा...'

मशहूर संगीतकार एआर रहमान यांचं एक विधान सध्या मोठ्या वादाचं कारण बनलं आहे. त्यात रहमान यांनी आरोप केला आहे की जातीय भेदभावामुळे बॉलिवूडमध्ये त्यांना 8 वर्षांपासून काम मिळालं नाही. या विधानावर मोठी चर्चा सुरु झाली आहे. काही लोकांनी त्यांचं समर्थन केलं आहे, तर काहींनी या विधानावर टीकाही केली आहे. या सर्व चर्चेमध्ये एका जुन्या व्हिडीओने आणखी वाद निर्माण केला आहे.

हा व्हिडीओ प्रसिद्ध दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांचा आहे, ज्यात त्यांनी 'जय हो' गाण्याबद्दल एक वादग्रस्त विधान केलं होतं. वर्मा यांचे म्हणणे होते की, 'ऑस्कर मिळवून देणारे 'जय हो' गाणे एआर रहमान यांनी नव्हे, तर गायक सुखविंदर सिंग यांनी संगीतबद्ध केलं होतं.' यामुळे अजून एक वाद निर्माण झाला आहे, कारण 'जय हो' हे गाणं एआर रहमानच्या करिअरमधील एक आयकॉनिक गाणं आहे, ज्यामुळे त्यांना ऑस्कर मिळालं.

राम गोपाल वर्मा यांचं स्पष्टीकरण

वर्मा यांच्या या विधानावर चर्चेला उधाण आलं आणि अनेक प्रेक्षकांनी वर्मा यांच्या विधानाची कडी टीका केली. त्यानंतर, राम गोपाल वर्मा यांनी ट्विटर (आता X) वर एक स्पष्टीकरण जारी केलं. त्यात त्यांनी म्हटलं, 'सर्वांना सांगू इच्छितो की 'जय हो' गाण्याबद्दल माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे. माझ्यासाठी एआर रहमान हे सर्वात उत्कृष्ट संगीतकार आहेत आणि खूप चांगले व्यक्ती देखील आहेत. ते कधीच कोणाचे श्रेय हिरावून घेत नाहीत. आशा आहे की यामुळे या प्रकरणावर पसरलेली गैरसमजं दूर होतील.'

वर्मा यांनी यावेळी आपल्या जुन्या मुलाखतीमध्ये काही चुकीच्या गोष्टी व्यक्त केल्या होत्या, त्यासाठी ते अधिक स्पष्ट झाले आहेत. वर्मा यांच्या वकिलांसोबतच रहमान यांची इज्जत जपण्याचा व काही नकारात्मक गोष्टींचा विरोध करण्याचा संदेश त्यांनी दिला आहे.

'जय हो' चं वादग्रस्त गाणं

राम गोपाल वर्मा यांनी त्यांच्या मुलाखतीत सांगितलं की, 'जय हो' हे गाणं त्या काळी सुभाष घई यांच्या 'युवराज' चित्रपटासाठी तयार होत होतं. वर्मा यांच्या दाव्यानुसार, सुभाष घई आणि एआर रहमान यांच्यात गाण्याबद्दल काही अडचणी आल्या होत्या, आणि गाणं उशिरा तयार झालं होतं. यानंतर, सुखविंदर सिंग यांनी गाणं तयार करून दिलं होतं. परंतु, 'जय हो' गाणं नंतर 'स्लमडॉग मिलेनियर' चित्रपटात वापरलं गेलं, ज्यामुळे हे गाणं ऑस्कर जिंकलं आणि रहमानला जागतिक ख्याती मिळाली.

सुखविंदर सिंग यांचं स्पष्टीकरण

राम गोपाल वर्मा यांच्या व्हायरल मुलाखतीवर गायक सुखविंदर सिंग यांनीही स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, 'जय हो' गाणं ते संगीतबद्ध करत नाहीत. गाण्याला त्यांनी आवाज दिला होता, पण त्याचं संगीत एआर रहमानचं आहे. सुखविंदर सिंग यांचा हा स्पष्टीकरण दिल्यानंतर एक नवा वाद निर्माण झाला, ज्यामुळे या गाण्याच्या मागील इतिहासाची चर्चा पुनः सुरू झाली.

वादाचं संदर्भ आणि एआर रहमानचे स्थान

एआर रहमान हे भारतीय संगीतकार म्हणून जागतिक पातळीवर ओळखले जातात. त्यांची संगीतकार म्हणून विशेष ओळख असून, त्यांना 'जय हो' साठी ऑस्कर मिळवणं ही एक मोठी उपलब्धी मानली जाते. त्याचप्रमाणे, त्यांच्या कामाची आणि संगीताची केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात प्रशंसा केली जाते. पण, त्यांच्या वक्तव्यामुळे त्यांना एका वेगळ्या वादाच्या धुरात ओढलं गेलं आहे, ज्यात जातीय भेदभावाचे आरोप करण्यात आले आहेत.

समर्थक आणि विरोधकांची प्रतिक्रियाही

रहमान यांच्या वक्तव्यावर चर्चेला उधाण आलं आहे. अनेक लोक त्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले आहेत, तर काही लोकांनी त्यांचे विधान चुकीचे आणि अपमानकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानावर बॉलिवूडमधील अनेक जणांच्या विविध प्रतिक्रिया आल्या आहेत, ज्यामुळे हा वाद अजून जास्त वाढला आहे.राम गोपाल वर्मा आणि सुखविंदर सिंग यांच्या स्पष्टीकरणाने या वादाला थोडं शांत केलं असलं तरी, 'जय हो' गाण्याच्या इतिहासावर सुरू असलेली चर्चा पुढेही चालू राहील. बॉलिवूडमधील गायक, संगीतकार, दिग्दर्शक आणि प्रेक्षक यांच्यातील विविध मतभेद या वादाला आणखी जटिल बनवतात.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

