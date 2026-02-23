ज्याच्यासोबत केले 13 चित्रपट त्याच व्यक्तीमुळे उद्ध्वस्त झालं करिअर; मराठमोळ्या अभिनेत्रीसोबत नेमकं काय घडलं?

Urmila Matondkar Life Story: कधीही 'रंगीला' सिनेमाची आठवण निघते तेव्हा सगळ्यांना उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) चं नाव हमखास येतंच. उर्मिलाने तिच्या फिल्मी करिअरची सुरूवात चाइल्ड आर्टिस्ट म्हणून केली. शेखर कपूर यांच्या 'मासूम' सिनेमातील अभिनय खूप चर्चेत आली. उर्मिला तिच्या प्रोफेशनल आयुष्यापेक्षा खासगी आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत आली. एक काळ होता जेव्हा उर्मिला प्रसिद्ध अभिनेत्रींपैकी एक होती. पण कालांतराने अभिनेत्री लोकप्रियता कमी होत गेली. उर्मिलाच्या आयुष्यातील खास व्यक्तीमुळेचं तिच करियर उध्वस्त झालं.
उर्मिलाने तिच्या फिल्मी करिअरची सुरूवात चाइल्ड आर्टिस्ट म्हणून केली. शेखर कपूर यांच्या 'मासूम' सिनेमातील अभिनय खूप चर्चेत आली. उर्मिला तिच्या प्रोफेशनल आयुष्यापेक्षा खासगी आयुष्यामुळे जास्त चर्चेत आली. (Urmila Matondkar Ram Gopal Varma)
उर्मिलाच्या अफेअर्सची खूप चर्चा झाली. पण एका व्यक्तीमुळे उर्मिलाच आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. उर्मिला मातोंडकरने तिच्या चित्रपट कारकिर्दीत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. मात्र राम गोपाल वर्मा यांच्या रंगीला या चित्रपटातून त्यांना ओळख मिळाली.
या चित्रपटानंतर उर्मिला मातोंडकरने कधीच मागे वळून पाहिले नाही. तेव्हापासून उर्मिला राम गोपाल वर्माच्या ( Ram Gopal Varma) प्रत्येक चित्रपटात होती. रंगीला नंतर उर्मिलाला रंगीला गर्ल म्हणून ओळखले जायचे.
राम गोपाल वर्मा आणि उर्मिला मातोंडकर यांनी कधीही त्यांचे अफेअर स्वीकारले नाही. पण राम गोपालमुळेच उर्मिला तिच्या करिअरच्या शिखरावर पोहोचली होती. पण उर्मिलाचे करिअरही राम गोपाल वर्मामुळे बुडाले.
एक काळ असा होता की राम गोपाल वर्मा त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटात उर्मिलाला कास्ट करायचे. दोघांनी 13 चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. राम गोपाल वर्मासोबत काम केल्यामुळे इतर दिग्दर्शकांनी उर्मिलासोबत काम करण्यास नकार दिला. कारण राम गोपाल वर्मा यांच्यासोबत इंडस्ट्रीतील अनेक लोकांचा वाद होता. त्यांच्याशी कुणाचच जुळायचं नाही.
4 फेब्रुवारी 2016 रोजी उर्मिला मातोंडकर आणि मोहसिन अख्तर मीरने लग्न केलं होतं. हे लग्न फक्त आंतरधर्मामुळे नाही तर वयामुळे देखील तितकंच चर्चेत होतं. उर्मिला मातोंडकर मोहसिनपेक्षा 10 वर्षांनी मोठी आहे.
मोहसिन हा कश्मीरचा व्यावसायिक असून मॉडल देखील आहे. 21 वर्षांचा असताना मोहसिन कश्मीरहून भारतात आला आहे. त्याच बॉलिवूडमध्ये काम करण्याचं स्वप्न होतं. 2009 मध्ये 'इट्स अ मॅन्स वर्ल्ड' मधून त्याने अभिनय क्षेत्रात डेब्यू केला. त्यानंतर 'लक बाय चान्स', 'मुंबई मस्त कलंदर' आणि 'बीए पास' सारख्या सिनेमांत मोहसिन दिसला. नंतर त्याने अभिनय क्षेत्र सोडून व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला