Arun Govil on AR Rehman Controversy: ए. आर. रहमान वादावर ‘रामायण’ कलाकाराची टोकाची प्रतिक्रिया ; 'दिलीप कुमार ते शाहरुख, सलमान…'

Arun Govil : बीबीसी एशियन नेटवर्कच्या मुलाखतीत ए. आर. रहमान यांनी चित्रपटसृष्टीतील नेत्यांवर टीका करत सांगितले की ते पुरेसे क्रिएटिव्ह नाहीत आणि इंडस्ट्रीमध्ये सांप्रदायिक भेदभाव आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 25, 2026, 09:16 AM IST
ऑस्कर विजेते संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी नुकतेच केलेल्या वक्तव्यामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीत मोठा वाद सुरू झाला आहे. रहमान यांनी बीबीसी एशियन नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की चित्रपटसृष्टीतील निर्णय घेणारे लोक क्रिएटिव्ह नाहीत आणि इंडस्ट्रीमध्ये सांप्रदायिक पूर्वग्रह आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने सोशल मीडियावर प्रचंड गदारोळ उडवला असून बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार आणि चाहते यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत.

रहमान यांच्या या विधानावर काही कलाकारांनी त्यांचे समर्थन केले, तर काहींनी उघडपणे असहमती दर्शवली. या वादावर आता ‘रामायण’ मालिकेत भगवान रामाची भूमिका साकारणारे ज्येष्ठ अभिनेते अरुण गोविल यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

पीटीआयशी बोलताना अरुण गोविल म्हणाले, 'आमच्या चित्रपटसृष्टीत कधीही सांप्रदायिक पक्षपातामुळे कुणाला काम मिळाले नाही. ही एकमेव अशी इंडस्ट्री आहे जिथे धर्माच्या आधारे भेदभाव होत नाही. इथे सर्व धर्मांचे कलाकार काम करत आले आहेत आणि आजही करत आहेत.'

तसेच, त्यांनी बॉलिवूडमधील मोठ्या स्टार्सचे उदाहरण दिले. 'पूर्वी दिलीप कुमार हे इंडस्ट्रीचे किंग होते. आज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान हे सर्व मोठे सुपरस्टार आहेत. जर इथे सांप्रदायिक पक्षपात असता, तर हे कलाकार इतके मोठे स्टार कसे बनले असते?' गोविल म्हणाले.

वाद वाढल्यावर ए. आर. रहमान यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि माफीही मागितली. त्यांनी म्हटले, 'माझा कुणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता. माझ्या विधानाचा हेतू फक्त इंडस्ट्रीत काही सुधारणा होऊ शकतात, हे दाखवणे होते.'

त्याचबरोबर, ‘बॉर्डर 2’ चित्रपटाचे गीतकार आणि कवी मनोज मुंतशिर यांनीही रहमान यांच्या विधानाशी असहमती दर्शवली. ते म्हणाले, 'हा देश आणि इंडस्ट्री शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खानसारखे सुपरस्टार्स आणि जावेद अख्तर, साहीर लुधियानवी, मजरूह सुलतानपुरी यांसारख्या कवी देऊन समृद्ध झाला आहे. एकेकाळी भारतीय क्रिकेट संघाचे नेतृत्व मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी केले. अशा देशात किंवा इंडस्ट्रीत भेदभाव आहे, असं मला वाटत नाही.'

विशेष म्हणजे रहमान यांचे वक्तव्य फक्त कलाकारांमध्येच नव्हे, तर चित्रपट चाहत्यांमध्येही मोठा गदारोळ निर्माण करत आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यांना पाठिंबा दिला, तर काहींनी त्यांच्या विधानावर टीका केली. इंडस्ट्रीतील या चर्चेने पुन्हा एकदा बॉलिवूडमधील सांप्रदायिकता आणि कलाकारांच्या संधींवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

एकूणच, ए. आर. रहमान यांच्या वक्तव्यामुळे सुरू झालेल्या या वादावर अरुण गोविल आणि मनोज मुंतशिर यांच्या प्रतिक्रियांनी नव्या चर्चेला गती दिली आहे. या वादामुळे बॉलिवूडमधील कलाकार, संगीतकार आणि चाहत्यांमध्ये खुल्या चर्चेसाठी एक मंच निर्माण झाला आहे, जिथे इंडस्ट्रीतील पारदर्शकता, धर्मनिरपेक्षता आणि संधी याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

