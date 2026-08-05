/रामायणातील माता सीता आणि कैकेयी मॉर्डन कपड्यात का? डिझायनरने सांगितलं Gen-Z लॉजिक

रामायण चित्रपटाची पहिली झलक प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याच्या भव्यतेचे कौतुक झाले, पण त्याचवेळी चित्रपटातील वेशभूषेवरूनही सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली. विशेषतः सीतेच्या पेहरावातील ब्लाउज आणि कैकेयीच्या लूकवर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित करत विविध प्रतिक्रिया दिल्या. या दोन्ही पात्रांच्या कपड्यांवरून प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. 'तेव्हा असे कपडे होते का?' 'एवढ्या मॉर्डन कपड्यात माता सीता आणि कैकेयी कशा काय?' असे अनेक प्रश्न ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर रंगल्या. या सर्व चर्चेनंतर चित्रपटाचे कॉस्च्युम डिझायनर रिंपल आणि हरप्रीत नरुला यांनी प्रथमच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या मते, या चित्रपटातील प्रत्येक वेशभूषा ऐतिहासिक पुराव्यांची हुबेहूब पुनर्रचना करण्यासाठी नव्हे, तर कलात्मक दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आली आहे.
एका मुलाखतीत बोलताना रिंपल म्हणाल्या की, "रामायणसारख्या महाकाव्यावर आधारित चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासूनच विविध मतप्रवाह उमटतील, याची संपूर्ण टीमला कल्पना होती. रामायणाशी प्रत्येकाची भावनिक आणि सांस्कृतिक नाळ जोडलेली असल्याने कलाकार, दृश्यरचना आणि वेशभूषेबाबत मतभेद होणे स्वाभाविक असल्याचे त्यांनी सांगितले." सीतेच्या पोशाखावर झालेल्या टीकेबाबत बोलताना रिंपल यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी त्रेतायुगातील वेशभूषेची शाब्दिक पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यांच्या मनात वर्षानुवर्षे जपलेली देवी सीतेची प्रतिमा आणि भारतीय सांस्कृतिक आठवणी यांचा आधार घेऊन हा लूक साकारण्यात आला आहे.
त्यांच्या मते, त्रेतायुगातील वस्त्रांचे ठोस पुरावे आज उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे संशोधन जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेचक्रिएटिव्हिटीलाही स्थान द्यावे लागते. अनेक पिढ्यांनी कॅलेंडर आर्ट, मंदिरांतील शिल्पकला, लघुचित्रे आणि राजा रवि वर्मा यांसारख्या कलाकारांच्या चित्रांमधून रामायणातील पात्रांची जी प्रतिमा मनात निर्माण केली आहे, त्याच परंपरेतून त्यांनी ही मांडणी केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, लारा दत्ता साकारत असलेल्या कैकेयीच्या लूकवरही सोशल मीडियावर अनेक मीम्स व्हायरल झाले. याबाबत हरप्रीत नरुला यांनी सांगितले की, कैकेयीच्या वेशभूषेतील प्रत्येक रंग तिच्या स्वभावातील आणि भावनिक प्रवासातील बदल दाखवण्यासाठी मुद्दाम निवडण्यात आला आहे. रिंपल यांच्या म्हणण्यानुसार, हिरवा रंग मातृत्वाचे प्रतीक आहे, तर गडद मरून रंग तिच्या मनातील संघर्ष आणि कठीण निर्णयाचे प्रतीक म्हणून वापरण्यात आला आहे. राम आणि स्वतःचा मुलगा भरत यांच्यात अडकलेल्या कैकेयीची मानसिक अवस्था रंगांच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
रिंपल आणि हरप्रीत यांनी प्रेक्षकांना आवाहन करत सांगितले की, प्रत्येक पोशाखामागे सखोल विचार आणि प्रतीकात्मकता दडलेली आहे. केवळ काही झलक किंवा छायाचित्रांच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी संपूर्ण चित्रपट पाहिल्यानंतरच मत बनवावे. त्यांच्या मते, हा प्रयत्न प्राचीन महाकाव्याला आधुनिक पिढीपर्यंत नव्या दृश्यभाषेत पोहोचवण्याचा आहे.