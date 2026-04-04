English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
Ramayana movie OTT : हजारो कोटींचं बजेट असणारा हा चित्रपट नेमका कोणत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार? या चित्रपटादरम्यानच का होतेय 'धुरंधर'ची चर्चा? कनेक्शन काय?   

सायली पाटील | Updated: Apr 4, 2026, 11:38 AM IST
थिएटरआधी 'रामायण'ची OTT वर चर्चा; 4000 कोटींच्या बिग बजेट सिनेमासाठी 700 कोटींची ऑफर; मग माशी कुठं शिंकली?
Ramayana movie OTT : नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण' या चित्रपटाचा टीझर नुकताच रसिकांच्या भेटीला आला. अभिनेता रणबीर कपूर याची मध्यवर्ती भूमिका आणि इतर सहकलाकारांच्याही उल्लेखनीय भूमिका असणाऱ्या या चित्रपटाचा निर्मिती खर्च ऐकून भल्याभल्यांना घाम फुटत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

उपलब्ध आकड्यांनुसार 'रामायण'साठी निर्मात्यांनी 4000 कोटींना खिसा रिकामा केला आहे. त्यामुळं या चित्रपटानं चांगली कमाई करत कलाकार आणि निर्मात्यांनां दणदणीत परतावा मिळवून द्यावा अशी अपेक्षाही केली जात आहे. एकिडके या चित्रपटाच्या टीझरनंतर आता ट्रेलरची उत्सुकता असतानाच पडद्यमागे अनेक घडामोडी आणि व्यवहारांना सुरुवात झाल्याचं लक्षात येत आहे. हे व्यवहार म्हणजे चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजचे. 

गेल्या काही वर्षांमध्ये मनोरंजनाचं एक अतिशय प्रभावी माध्यम म्हणून OTT प्लॅटफॉर्म उदयास आले. किंबहुना अनेक बड्या चित्रपटांचं मेन रिलीज या ओटीटीवरच झाली. तर, काही चित्रपट आधी रुपेरी पडद्यावर आणि त्यानंतर ओटीटीवर प्रदर्शित झाले. 'रामायण'सुद्धा यास अपवाद नाही. मात्र, या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सुरुवातीलाच एक मोठा प्रस्ताव नाकारल्याचं म्हटलं जात आहे. 

सिनेवृत्तांकन करणाऱ्या एका संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार 'रामायण'चे निर्माते नमित मल्होत्रा यांच्याकडे या चित्रपटाच्या दोन्ही भागांना ओटीटीवर रिलीज करण्यासाठी एक गडगंज रकमेचा प्रस्ताव आला होता. या प्रस्तावानुसार त्यांना 700 कोटी रुपये मिळणं अपेक्षित होतं. मात्र, मल्होत्रा यांनी हा प्रस्ताव क्षणात नाकारला. हा प्रस्ताव पटला नसल्यामुळं तो नाकारल्याचंही आता स्पष्ट करण्यात येत आहे. मात्र ही ऑफर कोणत्या ओटीटीकडून होती आणि हा बहुचर्चित चित्रपट कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होईल याबाबतची स्पष्टोक्ती अद्याप होऊ शकलेली नाही. 

निर्मात्यांच्या मनात आहे तरी काय? 

चित्रपट निर्मात्यांनी 'रामायण'च्या निर्मितीमध्ये 4000 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम खर्च केली आहे. ज्यामुळं ओटीटी रिलीजमधून किमान 1000 कोटी रुपये तरी मिळावेत अशीच त्यांची अपेक्षा आहे. म्हणजेच निर्मितीचा उर्वरित 3 हजार कोटींचा खर्च सिनेमाचं प्रदर्शन आणि इतर माध्यमांतून निघेल असं हे गणित. थोडक्यात 'रामायण'ला 1000 कोटी रुपयांचा ओटीटी प्रस्ताव अगदी सहजपणे मिळेल हा विश्वास आहे ज्यामुळं त्यांनी 700 कोटींची ऑफर नाकारली. काहींच्या मते सध्या फक्त चित्रपटाच्या पहिल्याच भागाला अनुसरून डील केली जाऊ शकते, ज्यानंतर दुसऱ्या भागाच्या ओटीटी रिलीजवर विचार केला जाऊ शकतो. 'धुरंधर' चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजसंदर्भात जी भूमिका घेण्यात आली, त्यातीत पुनरावृत्ती आता 'रामायण'च्या वेळीसुद्धा पाहायला मिळत आहे अशीच चर्चा सध्या कला वर्तुळात दिसतेय. 

कधी प्रदर्शित होणार 'रामायण'? 

साई पल्लवी, रणबीर कपूर, रवी दुबे, यश यांच्या भूमिका असणारा 'रामायण' हा चित्रपट 2026 मध्ये दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर आणि त्यामध्ये रामाच्या भूमिकेत दिसणाऱ्या रणबीरची पहिलीच झलक पाहून चाहत्यांमध्ये आतापासूनच चित्रपटासंदर्भात उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. 

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
ramayanaRamayana movieOTTranbir kapoorRamayana teaser

मनोरंजन