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गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर रामायणचं प्रेक्षकांना खास सरप्राइज, रणबीर कपूर- साई पल्लवीबरोबरच आदिनाथ कोठारेचा लूक चर्चेत

या गाण्यासोबतच चित्रपटातील मुख्य पात्रं सिया आणि राम यांच्या भूमिकेतील साई पल्लवी आणि रणबीर कपूर यांचं नवं पोस्टरही शेअर करण्यात आलं आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 14, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:33 PM IST
गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर रामायणचं प्रेक्षकांना खास सरप्राइज, रणबीर कपूर- साई पल्लवीबरोबरच आदिनाथ कोठारेचा लूक चर्चेत
Image Credit: Ramayana Special Ganesh Chaturthi Surprise First Song Jai Jai Ram Released Ranbir Sai Poster Wins Hearts

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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