/गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर रामायणचं प्रेक्षकांना खास सरप्राइज, रणबीर कपूर- साई पल्लवीबरोबरच आदिनाथ कोठारेचा लूक चर्चेत

रणवीर कपूर आणि साई पल्लवी यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या रामायण सिनेमाने गणेश चतुर्थीच्या शुभ मुहूर्तावर प्रेक्षकांना एक खास भेट दिली आहे. या चित्रपटाचे पहिले गाणे आज प्रदर्शित करण्यात आले आहे. जय जय राम असे या गाण्याचे बोल असून रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी या गाण्याचे मुख्य आकर्षण ठरत आहेत. तसंच, या सिनेमाचे पोस्टरही आणखी एक नवीन पोस्टर शेअर करण्यात आले आहे.
नितेश तिवारी यांचं दिग्दर्शन असलेल्या रामायण सिनेमातील हे पहिलं गाणं आहे. या गाण्याला ए. आर. रहमान यांनी संगीत दिले आहे. तर डॉ. कुमार विश्वास यांनी हे गाणं लिहिलं आहे. प्रसिद्ध पार्श्वगायक अरजित सिंह आणि श्रेया घोषाल यांनी हे गाणं गायलं आहे. तसंच, गाणं खूप सुंदर रित्या मोठ्या पडद्यावर साकारण्यात आलं आहे.
गाण्यातच सिनेमाचा भव्य दिव्य सेट पाहायला मिळतोय. इतकंच नव्हे तर अनेक कलाकारांची झलक देखील पाहायला मिळतेय. रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी यांचा वनवासातील प्रवासाचीही एक झलक या गाण्यात पाहायला मिळतेय. हे गाणं प्रदर्शित होताच अनेक चाहत्यांनी गाण्याचं कौतुक केलं आहे. तसंच, राणबीर आणि साई पल्लवी यांच्याही अभिनयाला दाद दिली आहे.
ऑस्कर विजेते हंस झिमर आणि ए. आर. रहमान यांनी चित्रपटाच्या संगीतावर काम केलं आहे. त्यामुळे ‘जय जय राम’ हे गाणं रिलीज झाल्यानंतर आता संपूर्ण चित्रपटाच्या संगीताबाबतही प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढली आहे.
नितेश तिवारीच्या रामायणात अनेक कलाकारांची फौज असणार आहे. या सिनेमात अनेक मराठी कलाकार देखील झळकणार आहेत. आदिनाथ कोठारे हा भरतच्या भूमिकेत दिसणार आहे. गाण्यात आदिनाथ कोठारेची झलक पाहायला मिळतेय.
गाण्यासोबतच चित्रपटातील मुख्य पात्रं सिया आणि राम यांच्या भूमिकेतील साई पल्लवी आणि रणबीर कपूर यांचं नवं पोस्टरही शेअर करण्यात आलं आहे. सध्या या पोस्टरची सोशल मीडियावर एकच चर्चा आहे.