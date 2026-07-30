'रामायण'मध्ये बॉलिवूड आणि दक्षिणेतील दिग्गज कलाकारांची भव्य फौज; कोण साकारणार कोणती भूमिका?

दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांचा महत्त्वाकांक्षी चित्रपट 'रामायण' हा भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वात भव्य प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ट्रेलरने प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. बॉलिवूड आणि दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक लोकप्रिय कलाकार या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत.
या चित्रपटात रणबीर कपूर प्रभू श्रीराम यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. या भूमिकेसाठी त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वात, देहबोलीत आणि संवादफेकीत विशेष मेहनत घेतल्याचे सांगितले जाते. श्रीरामांच्या शांत, संयमी आणि आदर्श व्यक्तिमत्त्वाला पडद्यावर साकारताना रणबीरची नवी बाजू पाहायला मिळणार आहे.
'केजीएफ'मुळे देशभर लोकप्रिय झालेला अभिनेता यश या चित्रपटात रावणाची भूमिका साकारत आहे. दमदार स्क्रीन प्रेझेन्स, प्रभावी आवाज आणि वेगळ्या लूकमुळे त्याचा रावण प्रेक्षकांसाठी चित्रपटातील मोठे आकर्षण ठरण्याची शक्यता आहे.
दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेत्री साई पल्लवी या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहेत. त्या माता सीतेची भूमिका साकारत असून, त्यांच्या साध्या आणि प्रभावी अभिनयशैलीमुळे या भूमिकेला विशेष उंची मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टेलिव्हिजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेता रवि दुबे लक्ष्मणाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. श्रीरामांप्रती असलेली निष्ठा, त्याग आणि वनवासातील साथ या गुणांमुळे लक्ष्मणाचे पात्र रामायणातील अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
सनी देओल प्रभू श्रीरामांचे परमभक्त हनुमान यांच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. त्यांचा दमदार आवाज आणि प्रभावी व्यक्तिमत्त्व या भूमिकेला वेगळे वजन देईल. मात्र ट्रेलरमध्ये त्यांची झलक अद्याप दाखवण्यात आलेली नाही.
माजी मिस युनिव्हर्स लारा दत्ता या राजा दशरथ यांच्या तिसऱ्या पत्नी राणी कैकेयी यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. रामायणातील कथानकाला निर्णायक वळण देणाऱ्या या पात्राकडे प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष असेल.
काजल अग्रवाल रावणाची पत्नी मंदोदरीची भूमिका साकारत आहेत. विवेकी, संयमी आणि योग्य सल्ला देणारी राणी म्हणून मंदोदरीचे पात्र रामायणात महत्त्वाचे स्थान राखून आहे.
रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखेच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. रामायणातील अनेक महत्त्वाच्या घटनांना सुरुवात करणाऱ्या या पात्रामुळे कथानकाला निर्णायक कलाटणी मिळते.
दूरदर्शनवरील गाजलेल्या 'रामायण' मालिकेत प्रभू श्रीरामांची भूमिका साकारून घराघरात पोहोचलेले अरुण गोविल यावेळी राजा दशरथ यांच्या भूमिकेत दिसतील. त्यांच्या सहभागामुळे जुन्या आणि नव्या पिढीतील प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट अधिक खास ठरणार आहे.
भारतीय पौराणिक परंपरेतील सर्वात लोकप्रिय महाकाव्य नव्या तंत्रज्ञानासह आणि भव्य मांडणीत सादर करण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे 'रामायण'ची स्टारकास्ट, दृश्यवैभव आणि कथानक याबाबत प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.