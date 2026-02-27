English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मद्यधुंद तरुणाचा तो व्हिडीओ शेअर करत अभिनेत्याचं खडबडून जाग आणणारं आवाहन

मद्यधुंद तरुणाचा 'तो' व्हिडीओ शेअर करत अभिनेत्याचं खडबडून जाग आणणारं आवाहन

Ramesh Pardeshi shares a video of a drunk man : एका टेकडीवर मद्यधुंद तरुण आढळल्याची माहिती रमेश परदेशी यांनी पोस्टद्वारे जनतेला दिली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 27, 2026, 11:58 AM IST

मुंबई: मराठी अभिनेते आणि राजकारणी रमेश परदेशी अभिनयासोबतच राजकारणातही सक्रीय आहेत. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी मनसे सोडून भाजपामध्ये पक्षप्रवेश केला होता. त्यांच्या या निर्णयामुळे चर्चेचा विषय ठरला होता. सोशल मीडियावरही रमेश नेहमीच सक्रिय असतात आणि सामाजिक समस्यांवर आपले विचार मांडतात.

Add Zee News as a Preferred Source

अशातच, एका टेकडीवर रमेश परदेशी यांना मद्यधुंद अवस्थेत एक तरुण सापडला. या घटनेविषयी त्यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी आपला अनुभव सविस्तर मांडला आणि समाजाला जागरूकतेसाठी आवाहन केले.

रमेश परदेशींची पोस्ट

इंस्टाग्रामवर रमेश यांनी व्हिडिओ शेअर करत लिहिले 'काही वर्षांपूर्वी याच टेकडीवर नशेत धुंद 2 तरुणी आढळल्या होत्या. त्यांना पोलिसांकडे हाती दिले आणि हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिट करून डिस्चार्ज होईपर्यंत काळजी घेतली. (अपवाद अनवधानाने लाइव असल्याने त्यांचा चेहरा दिसला, पण हेतू स्वच्छ होता.) आज परत ह्या टेकडीवर नशा करून एक तरुण आढळला, मग त्याचे मित्र आले आणि त्यांना मी हाकलून लावलं.'

रमेश यांनी पुढे सांगितले:

'मला पुन्हा एकदा प्रश्न पडला आहे की, आपण आपल्या किंवा ह्या तरुणावर लक्ष देणार आहोत का? नाहीतर स्वतःला GenZ म्हणवणारे असेच नष्ट होऊन जातील. पोलिस बिचारे कुठे पाहतील? पण एक पालक, जबाबदार नागरिक, मोठा भाऊ म्हणून आपण काही करणार आहोत का? शाळेतील मुलं आठवी ते दहावी आणि ११वी ते पदवीधर व्यसनाच्या आहारी जात आहेत. बाकी थोर सुधारक आमच्या काळात असं नव्हतं. आता सरकार आलीय म्हणून असं होत आहे, असं बोलण्यात व्यग्र आहेत.'

समाजासाठी संदेश आणि आवाहन

रमेश परदेशी यांनी जनतेला आवाहन करत म्हटले: 'आपल्या घरात यायची वाट पाहू नका. काहीतरी करा. मला जे जमतय ते मी करतोय, पण समाज म्हणून काहीतरी करा… नाहीतर गाड्यांच्या धुरामुळे नाही तर ह्या सिगारेट, हुक्का आणि इतर व्यसनामुळे लोक मरतील आणि आपणही मरू. टीप, त्याच्याकडे जवळपास २ लाखांपेक्षा महागडी मोटारसायकल होती.' रमेशचा हा संदेश फक्त एका घटनेपुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण समाजासाठी चेतावणी आहे. त्यांच्या मते, युवा पिढीच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवणे आणि व्यसनांविरुद्ध जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.

अभिनयातील कारकीर्द

अभिनेत्या म्हणून रमेश परदेशी यांना ‘मुळशी पॅटर्न’ सिनेमाने ओळख दिली, जिथे त्यांनी ‘पिट्या भाई’ची भूमिका साकारली. त्याशिवाय त्यांनी ‘रेगे’, ‘देऊळबंद’, ‘फत्तेशिकस्त’ आणि ‘बेरीज वजाबाकी’ यांसारख्या सिनेमांमध्ये काम केले आहे. अभिनयासोबतच ते समाजिक मुद्द्यांवरही आपले विचार मांडत राहतात. रमेश परदेशींच्या या पोस्टमुळे युवा पिढीच्या आरोग्य आणि व्यसनाविषयी सामाजिक जागरूकता वाढण्यास मदत होईल. त्यांच्या संदेशातून लक्षात येते की, फक्त प्रशासकीय यंत्रणा किंवा पोलिसांवर अवलंबून राहू नये, तर पालक, समाजातील नागरिक आणि मोठे भाऊ म्हणून प्रत्येकाने स्वतः पुढाकार घ्यावा.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
ramesh pardeshimarathi actorbjp politicianSocial Awarenessyouth awareness

इतर बातम्या

क्रिकेटमध्ये खेळला फुटबॉल... काढले 97 रन्स! ब्रायन बेनेटने...

स्पोर्ट्स