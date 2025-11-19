English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लग्न झालेल्या दिग्दर्शकासोबत प्रेमसंबंध, लग्नाआधीच प्रेग्नेंट झाली ही अभिनेत्री, घेतला होता मोठा निर्णय

आज आम्ही तुम्हाला अशा एका अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत, जी लग्न झालेल्या दिग्दर्शकाच्या प्रेमात पडली होती. लग्नाच्या आधीच राहिली होती प्रेग्नेंट.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 05:35 PM IST
South Actress : साउथ फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये आपल्या दमदार अभिनयाने आणि मोहक व्यक्तिमत्त्वाने छाप पाडणाऱ्या राम्या कृष्णनचे नाव नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. ‘बाहुबली’मध्ये शिवगामीची ताकदवान भूमिका करून तिने देशभर लोकप्रियता मिळवली. 

मात्र, तिचा चित्रपट कारकिर्दीइतकाच तिचे वैयक्तिक जीवनातील एक टप्पाही चर्चेचा विषय राहिला आहे. काय आहे तो किस्सा? जाणून घ्या सविस्तर 

लग्न झालेल्या दिग्दर्शकाशी जवळीक

माध्यमांमध्ये आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, 90 च्या दशकात अभिनेत्री राम्या कृष्णनचे नाव एका लग्न झालेल्या आणि दिग्गज दिग्दर्शकाशी जोडले गेले होते. त्या काळात राम्या कृष्णन साउथमधील सर्वाधिक प्रसिद्ध असणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक होती. अनेक प्रोजेक्ट्सवर एकत्र काम करताना दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि हा संबंध वर्षानुवर्षे सुरू राहिला.

रिपोर्ट्सनुसार, या नात्यात असताना राम्या कृष्णन प्रेग्नेंट झाल्याची माहिती उघड झाली होती. त्या काळात अविवाहित अभिनेत्रीने प्रेग्नेंट होणे हा मोठा सामाजिक आणि करिअरवर परिणाम करणारा मुद्दा मानला जायचा. 

प्रेग्नेंसी आणि अबॉर्शनची 

माध्यमांच्या दाव्यानुसार, अवघड स्थितीत असलेल्या या नात्यात अभिनेत्रीला मोठा धक्का बसला. कारण रिपोर्ट्स सांगतात की त्या लग्न झालेल्या दिग्दर्शकाने राम्या कृष्णनला अबॉर्शन करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर यासाठी अभिनेत्रीने कथितरित्या मोठी रक्कम सुमारे 75 लाख रुपये घेतल्याची माहितीही त्या काळात गाजली होती. या सर्व प्रसंगांनंतर त्यांचे नाते पूर्णतः तुटले, आणि दोघेही वेगळा मार्ग निवडला. 

करिअरची पुन्हा घोडदौड

या कटू अनुभवांनंतर राम्या कृष्णनने स्वतःला पुन्हा उभं केलं. तिच्या आयुष्यात येणारा पुढचा अध्याय खूप सकारात्मक ठरला. दिग्दर्शक कृष्णा वामसी यांच्याशी भेट झाली आणि दोघांमध्ये प्रेम फुललं. साल 2005 मध्ये राम्या कृष्णन आणि कृष्णा वामसी यांनी लग्न केलं. 

दोघांना एक मुलगा आहे आणि त्यांचे कौटुंबिक जीवन आनंदात चालले आहे. आजही राम्या कृष्णन साउथ तसेच हिंदी सिनेमात सक्रिय आहे आणि वेगवेगळ्या दमदार भूमिकांमधून प्रेक्षकांची मने जिंकत आहे.

FAQ

1 राम्या कृष्णन कोण आहेत?

राम्या कृष्णन साउथ फिल्म इंडस्ट्रीतील एक आघाडीची अभिनेत्री आहे. ‘बाहुबली’मधील शिवगामीच्या भूमिकेमुळे तिला देशभर लोकप्रियता मिळाली.

2 तिचे वैयक्तिक जीवन का चर्चेत राहिले?

रिपोर्ट्सनुसार, 90 च्या दशकात एका लग्न झालेल्या दिग्दर्शकाशी तिचे प्रेमसंबंध असल्याची चर्चा होती. याच कारणाने काही काळ तिचे वैयक्तिक आयुष्य वादात सापडले.

3 त्या दिग्दर्शकाशी तिची जवळीक कशी वाढली?

अनेक चित्रपटांवर एकत्र काम करताना त्यांच्यात नातं जुळलं. या नात्याने पुढे गती घेतली आणि अनेक वर्षे ते संबंध टिकले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

