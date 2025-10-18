आलिया-रणबीरचा घरगृहप्रवेश, नव्या बंगल्यात फुलणार दिवाळीचा उत्सव

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ranbir Kapoor-Alia Bhatt New Home: रणबीर-आलिया यांच्या नवीन घराची गेल्या अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर चर्चा सुरु होती. अशातच आता दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर हे कपल या नवीन घरात प्रवेश करणार आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 18, 2025, 05:50 PM IST
Ranbir Kapoor-Alia Bhatt: बॉलिवूडमधील सर्वात प्रसिद्ध आणि चर्चेत असणारे कपलपैंकी एक म्हणजे आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर. दोघेही 2025 च्या दिवाळीच्या खास प्रसंगी आयुष्यातला नवीन अध्याय सुरूकरणार आहेत. दोघांनी जाहीर केले आहे की ते मुंबईतील एका नवीन आलिशान घरामध्ये स्थलांतरित होणार आहेत. ज्याची अंदाजे किंमत 250 कोटी रुपये आहे. बर्‍याच काळापासून आलिया भट्ट- रणबीर कपूर यांचे हे नवीन घर सोशल मीडियावर चर्चेत होते. आता दिवाळीच्या खास प्रसंगी हे कपल त्यांच्या नव्या घरात प्रवेश करणार आहेत.

अलीकडेच एका अधिकृत घोषणेत आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर यांनी या बातमीची माहिती थेट चाहत्यांबरोबर शेअर केली. त्यांच्या आयुष्याच्या नवीन अध्यायाची सुरुवात करताना या कपलने आभार व्यक्त केले आणि त्यांच्या प्रायव्हसीचे रक्षण करण्याची विनंती केली.

आलिया-रणबीरने घोषणेत असे म्हटले की, 'दिवाळी हा सण आनंद आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक आहे. आमच्या नव्या घरात गृहप्रवेश करताना तुम्हा सर्वांनी दाखवलेल्या प्रेम आणि समर्थनाबद्दल आम्ही आभारी आहोत. तसेच, आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या, घराच्या आणि प्रिय शेजाऱ्यांच्या प्रायव्हसीसाठी आम्ही तुमच्या लक्षावर भरोसा ठेवू इच्छितो. या उत्सवी प्रसंगी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला आमच्या ढेर साऱ्या शुभेच्छा. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

रणबीर आणि आलियाचे नवी घर कुठे आहे? 

आलिया-रणबीर यांच्या नवीन घराबद्दल सांगायचे झाल्यास, आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूरचे नवीन सहा मजली बंगला कपूर कुटुंबाच्या जुन्या निवासस्थान, कृष्णा राज बंगल्याच्या जागी उभा केला गेला आहे. हे नवीन घर अत्यंत आधुनिक आणि आलिशान पद्धतीने सजवले गेले आहे. वरच्या मजल्यावर गार्डनही तयार केले गेले आहे. या नवीन घराची अंदाजे किंमत 250 कोटी रुपये आहे. पाली हिलमधील हा बंगला भारतातील सर्वात महागड्या सेलिब्रिटीच्या घरांपैकी एक मानला जातो.

हे आलिशान घर आता रणबीर, आलिया, त्यांची मुलगी राहा आणि नीतू कपूर यांचे मुख्य निवासस्थान बनेल. या घरात त्यांचे कुटुंब सुखसोयीने आणि आरामात राहू शकेल अशी अपेक्षा आहे.

FAQ

आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर यांचे नवीन घर कुठे आहे आणि त्याची किंमत काय?

त्यांचे नवीन घर मुंबईच्या पाली हिल भागातील सहा मजली आलिशान बंगला आहे. ही जागा कपूर कुटुंबाच्या जुन्या निवासस्थान "कृष्णा राज बंगला" च्या जागी बांधली गेली आहे. या घराची अंदाजे किंमत २५० कोटी रुपये आहे, जे बॉलिवूडमधील सर्वात महागड्या सेलिब्रिटी घरांपैकी एक आहे.

नवीन घराची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

हे घर अत्यंत आधुनिक आणि आलिशान पद्धतीने सजवले गेले आहे. सहा मजली बंगल्यात वरच्या मजल्यावर गार्डन आणि सुखसोयीपूर्ण सुविधा आहेत. हे घर रणबीर, आलिया, त्यांची मुलगी राहा आणि नीतू कपूर यांचे मुख्य निवासस्थान बनेल, ज्यात कुटुंबाला आरामदायक राहण्याची सोय आहे.

आलिया आणि रणबीर यांनी नवीन घराबद्दल घोषणा कशी केली?

१८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांनी सोशल मीडियावर अधिकृत घोषणा केली. त्यांनी चाहत्यांना शेअर करत म्हटले, "दिवाळी हा सण आनंद आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक आहे. आमच्या नव्या घरात गृहप्रवेश करताना तुम्हा सर्वांनी दाखवलेल्या प्रेम आणि समर्थनाबद्दल आम्ही आभारी आहोत. तसेच, आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या, घराच्या आणि प्रिय शेजाऱ्यांच्या प्रायव्हसीसाठी आम्ही तुमच्या लक्षावर भरोसा ठेवू इच्छितो. या उत्सवी प्रसंगी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला आमच्या ढेर साऱ्या शुभेच्छा. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा."

