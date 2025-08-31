रणबीर कपूरने दिला बाप्पाला निरोप; आलिया न दिसल्याने चाहत्यांनी केलं ट्रोल

Ranbir Kapoor Ganpati Visarjan: बॉलिवूडमध्ये गणेशोत्सव नेहमीच मोठ्या उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा केला जातो. अनेक सेलिब्रिटी आपल्या घरी गणरायाचे आगमन करतात आणि विधीपूर्वक त्यांचे स्वागत करतात. अभिनेता रणबीर कपूरच्या घरी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गणपती बाप्पांचे आगमन झाले. त्यानंतर 31 ऑगस्ट रोजी, आई नीतू कपूर यांच्यासोबत रणबीर कपूरने बाप्पाचे विसर्जन केले.
सोशल मीडियावर रणबीरच्या बाप्पाच्या विसर्जनाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रणबीर कपूर निळ्या रंगाच्या कुर्ता आणि पांढऱ्या पायजम्यात दिसत आहे. विशेष म्हणजे तो पायात चप्पल न घालता बाप्पांना हातात घेऊन विसर्जनासाठी जाताना दिसला. त्याच्यासोबत त्यांची आई नीतू कपूर देखील उपस्थित होत्या. नीतू कपूर यांनी ऑफ-व्हाईट सूट, गोल्डन नेकलेस आणि इयररिंग्समध्ये परिधान केल्या होत्या आणि त्यांचा लूक अतिशय आकर्षक वाटत होता.
विसर्जनावेळी रणबीर आणि नीतू यांनी बाप्पाची आरती केली आणि गणरायाला हात जोडून आशीर्वाद घेतला. रणबीर कपूर दरवर्षी आपल्या घरी गणपती बाप्पा बसवतो आणि विधीपूर्वक बाप्पाचे विसर्जन देखील करतो. मात्र, नेहमीप्रमाणे यावर्षीही रणबीरची पत्नी आणि अभिनेत्री आलिया भट्ट विसर्जनावेळी अनुपस्थित होती.
याच कारणामुळे आलियाला पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. काही चाहत्यांनी आलियाला भारतीय सणांमध्ये सहभागी न झाल्याबद्दल सवाल केले आहेत. एका चाहत्याने लिहिले की, 'आलिया भट्ट इंडियन फेस्टिवल का साजरे करत नाही? कारण ती ब्रिटिश नागरिक आहे म्हणूनच'. तर दुसऱ्याने कमेंट केली की, 'खूप दुःखाची गोष्ट आहे की आलिया गणेशोत्सवात कधीही सामील होत नाही.' आणखी एका युजरने लिहिले, 'आलिया नेहमीच अशा कौटुंबिक क्षणांपासून का दूर राहते?'
परंतु, रणबीर आणि नीतू कपूर यांच्या या भावपूर्ण विसर्जनाचा व्हिडिओ अनेक चाहत्यांना आवडत असून त्यांनी कमेंट्समध्ये कपूर परिवाराला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
FAQ
1. रणबीर कपूर आणि नीतू कपूर यांनी गणेशोत्सव 2025 कसा साजरा केला?
रणबीर कपूर आणि नीतू कपूर यांनी 2025 मध्ये त्यांच्या मुंबईतील घरी गणेशोत्सव उत्साहात साजरा केला. त्यांनी गणपती बाप्पाची विधीवत स्थापना केली आणि 31 ऑगस्ट 2025 रोजी बाप्पांचे विसर्जन केले. विसर्जनावेळी रणबीर निळ्या कुर्ता-पायजम्यात आणि अनवाणी दिसला, तर नीतू कपूर ऑफ-व्हाइट सूट, गोल्डन नेकलेस आणि इयररिंग्समध्ये होत्या. त्यांनी बाप्पाची आरती केली आणि आशीर्वाद घेतला. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
2. आलिया भट्ट गणेशोत्सवाच्या विसर्जनावेळी का उपस्थित नव्हती?
आलिया भट्ट यावर्षी गणेशोत्सवाच्या विसर्जनावेळी उपस्थित नव्हती, ज्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा आणि ट्रोलिंग सुरू झाले. याबाबत कोणतेही अधिकृत कारण तिने किंवा कपूर कुटुंबाने जाहीर केलेले नाही. तथापि, आलिया सध्या तिच्या आगामी चित्रपट ‘लव्ह अँड वॉर’ आणि ‘अल्फा’ यांच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे, तसेच ती मॅडॉक फिल्म्स आणि इटर्नल सनशाइन प्रॉडक्शन्सच्या निर्मिती कामात गुंतलेली आहे. यामुळे ती कौटुंबिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहू शकली नसावी.
3. आलिया भट्ट भारतीय सण साजरे का करत नाही असा प्रश्न का उपस्थित होत आहे?
आलिया भट्ट यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वामुळे आणि तिच्या गणेशोत्सवासारख्या सणांमधील अनुपस्थितीमुळे सोशल मीडियावर काही युजर्सनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.