  • मनोरंजन
  • वयाच्या ५०व्या वर्षी रणदीप हुड्डा बनला बाबा; घरात नव्या पाहुण्याचं स्वागत; पहिली झलक शेअर करत म्हणाला

वयाच्या ५०व्या वर्षी रणदीप हुड्डा बनला बाबा; घरात नव्या पाहुण्याचं स्वागत; पहिली झलक शेअर करत म्हणाला

Randeep Hooda's Baby Girl : रणदीप हुड्डा झाले बाबा, सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टद्वारे चाहत्यांना दिली आनंदाची बातमी.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 10, 2026, 09:18 PM IST
वयाच्या ५०व्या वर्षी रणदीप हुड्डा बनला बाबा; घरात नव्या पाहुण्याचं स्वागत; पहिली झलक शेअर करत म्हणाला

बॉलिवूड अभिनेता रणदीप हुड्डाच्या घरात आज, 10 मार्च 2026 रोजी आनंदाची लाट पसरली आहे. रणदीप आणि त्यांची पत्नी लिन लैशरामन एका मुलीचे पालक बनले आहेत. रणदीपने स्वतः सोशल मीडियावर हा आनंददायी क्षण शेअर केला आणि नवजात बाळाचा फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत आपल्या आनंदाचे वाऱ्यावरती वर्णन केले.

रणदीप हुड्डा झाला बाबा

रणदीपच्या पत्नी लिनने मुलीला जन्म दिला असून रणदीपने सोशल मीडियावर फोटोसह ही आनंदाची माहिती दिली. शेअर केलेल्या फोटोमध्ये रणदीपचे वडील रणबीर हुड्डा नवजात बाळाला आनंदाने हातात धरलेले दिसत आहेत. खास गोष्ट म्हणजे आज रणदीपच्या वडिलांचा वाढदिवसही आहे, त्यामुळे हा क्षण आणखी खास बनला आहे. फोटोमध्ये प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि उत्साह स्पष्ट दिसत आहे.

बाळाची झलक आणि रणदीपचा संदेश

रणदीपने पोस्टमध्ये लिहिले, 'आजोबा आणि नातीला वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा. बाबा, आज मी बाबा झाल्यानंतर माझ्या मनात तुमच्याबद्दलचा आदर आणखीनच वाढला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लिन, मला बाबा बनवल्याबद्दल आणि आपल्या छोट्या मुलीला या जगात आणल्याबद्दल तुझे खूप खूप आभार. एक चिमुकली मुलगी आणि आयुष्यभराचं प्रेम.' रणदीपच्या पोस्टवर चाहत्यांनी कमेंट्स करून त्यांचे अभिनंदन केले आहे. अनेकांनी बाळाला ‘राजकुमारी’ असेही संबोधले आहे. सोशल मीडियावर या पोस्टला जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे आणि चाहत्यांचा आनंदही व्यक्त होत आहे.

प्रेग्नन्सी आणि लग्नाची पार्श्वभूमी

रणदीप आणि लिन यांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सोशल मीडियावर प्रेग्नन्सीची घोषणा केली होती. या जोडप्याने २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मणिपुरी मेईतेई रितीरिवाजांनुसार लग्न केले. हा सोहळा जवळच्या कुटुंबीय आणि मित्रांच्या उपस्थितीत पार पडला. रणदीप आणि लिनची ओळख 2011 मध्ये नसीरुद्दीन शाह यांच्या थिएटरमध्ये झाली. त्यांच्या मैत्रीने हळूहळू प्रेमाची उधाणे घेतली. लग्नाआधी दोघे अनेक वर्षे डेट करत होते. सुरुवातीला कुटुंबियांचा सांस्कृतिक फरकांमुळे विरोध होता, पण अखेर प्रेम आणि समजूतदारपणामुळे दोघांनी लग्नाचे पावले उचलली.

चाहत्यांचा प्रतिसाद आणि सोशल मीडियावर उत्साह

रणदीपच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर भरभरून अभिवादन केले आहे. त्यांच्या पोस्टवर ‘अभिनंदन’, ‘नवीन आयुष्याच्या सुरुवातीसाठी शुभेच्छा’, ‘राजकुमारी’ अशा अनेक कमेंट्स दिसत आहेत. नवजात बाळाच्या आगमनाने रणदीपच्या जीवनात नवा अध्याय सुरू झाला असून या क्षणाचे जतन सोशल मीडियावर जोरदार होत आहे.

बॉलिवूडमध्ये रणदीपचा अद्यापही ठसा

रणदीप हुड्डा हे बॉलिवूडमधील प्रतिष्ठित अभिनेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत, आणि त्यांच्या अभिनयाचे चाहते नेहमीच कौतुक करतात. या नव्या जीवनाच्या टप्प्यामुळे रणदीपचा व्यक्तिमत्व आणखी समृद्ध होणार असल्याचे दिसते. त्यांच्या कुटुंबातील हा आनंदाचा क्षण बॉलिवूडमध्येही चर्चेचा विषय ठरत आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

