English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रणदीप हुड्डा बनणार बाबा! चाहत्यांमध्ये जल्लोष, लीनसह शेअर केला फोटो

बॉलिवूड अभिनेता रणदीप हुड्डा-लिन लैशराम यांनी त्यांच्या दुसऱ्या लग्नाच्या वाढदिवशी चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. ते दोघे लवकरच पालक होणार आहेत.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 29, 2025, 05:50 PM IST
रणदीप हुड्डा बनणार बाबा! चाहत्यांमध्ये जल्लोष, लीनसह शेअर केला फोटो

Randeep Hooda : बॉलिवूडचा लोकप्रिय आणि दमदार अभिनेता रणदीप हुड्डा आणि त्यांची पत्नी, मॉडेल व अभिनेत्री लिन लैशराम यांनी आपल्या चाहत्यांसोबत एक आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. दोघांनी त्यांच्या दुसऱ्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त जाहीर केले की ते आता लवकरच आई-बाबा होणार आहेत. ही बातमी समोर येताच त्यांच्या चाहत्यांमध्ये, नातेवाईकांमध्ये आणि मित्रमंडळींमध्ये उत्साह आणि आनंदाची लहर दिसून आली.

Add Zee News as a Preferred Source

रणदीप हुड्डाने इन्स्टाग्रामवर एक सुंदर फोटो शेअर करत ही गोड बातमी दिली. फोटोमध्ये रणदीप आणि लीन एका जंगलातील शेकोटीजवळ बसून कॅमेऱ्याकडे हसताना दिसत आहेत. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद स्पष्ट जाणवत होता. पोस्टसोबत रणदीपने लिहिले की, 'प्रेम आणि साहवासाचे दोन वर्ष… आणि आता येत आहे आमचं छोटंसं ‘वाइल्ड’ सरप्राईज!' त्याची ही पोस्ट काही क्षणांतच व्हायरल झाली असून चाहत्यांनी हार्ट आणि बधाईच्या इमोजींचा वर्षाव केला आहे.

29 नोव्हेंबर 2023 रोजी विवाह

रणदीप हुड्डा आणि लीन लाशराम यांनी 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी मणिपूरमधील इंफाळ येथे पारंपरिक मैतेई संस्कृतीनुसार लग्न केले होते. हा विवाह सोहळा साधा आणि पारंपरिक पद्धतीने करण्यात आला होता. बॉलिवूडमध्ये अशी पारंपरिक ईशान्य भारतीय पद्धतीची लग्नं कमी पाहायला मिळतात. त्यामुळे त्यांचे लग्न सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत राहिले.

रणदीप हुड्डा आणि लीन लाशराम यांनी त्यांचे नाते अनेक वर्षे खूपच खाजगी ठेवले होते. कमी लोकांना हे माहित होते की ते अनेक वर्षांपासून एकमेकांबरोबर आहेत. लग्नानंतरही त्यांनी साधेपणाने आपले वैयक्तिक आयुष्य जगणे पसंत केले. रणदीप हुड्डा त्याच्या दमदार अभिनयासाठी ओळखला जातो. ‘हायवे’, ‘सरबजीत’, ‘रंगरंगील्या’, जुन्नूनबाजी इत्यादी चित्रपटांमुळे त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तर लीन लाशरामही मॉडेलिंग, चित्रपट आणि नृत्य क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे.

चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

दोघांची ही आनंदाची बातमी समोर आल्यानंतर चाहत्यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये शुभेच्छांचा पाऊस पाडला आहे. अनेकांनी लिहिले की, कपलला खूप खूप शुभेच्छा, बाळाच्या आगमनासाठी शुभेच्छा. ही बातमी सरप्राईज होती! हार्दिक अभिनंदन. रणदीप आणि लीन यांच्या या नव्या आयुष्याच्या प्रवासासाठी त्यांच्या चाहत्यांकडून त्यांना भरभरून प्रेम आणि शुभेच्छा मिळत आहेत.

FAQ

1. रणदीप हुड्डा आणि लीन लाशराम यांनी काय घोषणा केली आहे?

दोघांनी त्यांच्या दुसऱ्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त जाहीर केले की ते लवकरच पालक होणार आहेत.

2. ही आनंदाची बातमी त्यांनी कशी शेअर केली?

रणदीपने इन्स्टाग्रामवर लीनसोबतचा एक सुंदर फोटो पोस्ट करत ही माहिती दिली.

3. रणदीप आणि लीन यांचे लग्न कधी आणि कुठे झाले?

त्यांचा विवाह 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी मणिपूरच्या इंफाळ येथे, पारंपरिक मैतेई पद्धतीने झाला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Randeep Hoodarandeep hooda WifeRandeep Hooda agelin Laishram pregnancyRandeep Hooda lin Laishram age gap

इतर बातम्या

'आमचा पालकमंत्री एवढा खादाड की 67 लाखांचा....' कर...

महाराष्ट्र बातम्या