32 वर्षे पाहिली वाट... आधी टाइमपास म्हणून केलेलं प्रेम इतकं खुलंलं की... बॉलिवूडची फिल्मी लव्हस्टोरी चर्चेत

Randhir Kapoor Love Story: बॉलिवूडमध्ये पडद्यावर दिसणाऱ्या प्रेमकथा जितक्या रंगतदार असतात, तितक्याच खऱ्या आयुष्यातील कहाण्याही नाट्यमय असतात. 70च्या दशकात चर्चेत राहिलेलं एक प्रसिद्ध जोडपं म्हणजे रणधीर कपूर आणि बबिता कपूर. विशेष म्हणजे तब्बल 32 वर्षे दूर राहिल्यानंतर हे दोघे पुन्हा एकत्र आले. आज 79वा वाढदिवस साजरा करणऱ्या जेष्ठ अभिनेता रणधीर कपूर यांची रंजक लव्हस्टोरी जाणून घ्या.
रणधीर कपूर यांचा सिनेप्रवास
रणधीर कपूर हे दिग्गज अभिनेते राज कपूर यांचे सुपुत्र आणि पृथ्वीराज कपूर यांचे नातू आहेत. लहानपणी त्यांनी "Shree 420" मध्ये बालकलाकार म्हणून पडद्यावर पाऊल ठेवले. 1971 मध्ये आलेल्या "Kal Aaj Aur Kal" मधून त्यांनी नायक आणि दिग्दर्शक म्हणून सुरुवात केली. त्यानंतर "Jawani Diwani" (1972), "Rampur Ka Lakshman" (1972), "Jeet" (1972), "Haath Ki Safai" (1974), "Hamrahi" (1974), "Lafange" (1975) आणि "Ponga Pandit" (1975) यांसारख्या चित्रपटांत त्यांनी काम केले. अनेक चित्रपट असूनही कपूर घराण्यातील इतर कलाकारांइतके यश त्यांना मिळाले नाही, पण त्यांची ओळख कायम राहिली.
प्रेमाची सुरुवात कशी झाली
रणधीर कपूर आणि बबिता कपूर यांची पहिली भेट "Sangam" चित्रपटाच्या सेटवर झाली. ओळख हळूहळू मैत्रीत आणि पुढे प्रेमात बदलली. काही वर्षे त्यांनी आपले नाते गुप्त ठेवले. मात्र ही गोष्ट राज कपूर यांच्यापर्यंत पोहोचताच घरात नाराजी निर्माण झाली.
राज कपूर यांना बबिता कपूर सून म्हणून मान्य नव्हती. त्यांनी लग्नासाठी एक अट ठेवली की बबिताने अभिनय कारकीर्द सोडावी. रणधीर कपूर मात्र ठाम राहिले. शेवटी बबिताने अभिनय सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि 6 November 1971 रोजी दोघांचे लग्न झाले. त्यांना करिश्मा कपूर आणि करीना कपूर या दोन मुली झाल्या.
32 वर्षे वेगळे राहण्यामागची कारणे
लग्नानंतर काही काळ सर्व काही ठीक होते, पण पुढे मतभेद वाढले. रणधीर कपूर यांच्या कारकिर्दीत मंदी आली आणि ते दारूच्या सवयींकडे वळले, असे सांगितले जाते. यामुळे घरात तणाव वाढला. तसेच मुलगी करिश्मा कपूरने चित्रपटात काम करू नये, यावरूनही दोघांत वाद झाले. अखेरीस बबिता कपूर वेगळ्या राहू लागल्या आणि दोघे जवळपास 32 वर्षे एकत्र नव्हते.
काळानुसार मतभेद कमी झाले आणि कुटुंबाच्या आग्रहामुळे दोघे पुन्हा एकत्र राहू लागले. आज ते कुटुंबासोबत आनंदाने आयुष्य घालवत आहेत आणि मुलींच्या यशाचा अभिमान बाळगतात.
रणधीर कपूर यांची संपत्ती
मिळालेल्या माहितीनुसार रणधीर कपूर यांची एकूण संपत्ती सुमारे 415 कोटी रुपये आहे. अभिनय, दिग्दर्शन, निर्मिती तसेच रिअल इस्टेट गुंतवणुकीतून त्यांनी मोठी कमाई केली. मुंबईतील उच्चभ्रू भागात त्यांच्या मालकीच्या अनेक मालमत्ता आहेत.