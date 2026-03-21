Birthday Special: 'भावी सासऱ्याला केलं किस अन्...' विवाहित प्रोड्यूसरसोबत लग्न करणाऱ्या अभिनेत्रीला ओळखलं?

Guess Who: बॉलिवूडमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्यांच्या चित्रपटांप्रमाणे वैयक्तिक आयुष्यही बरंच चर्चेत राहिलं. अशाच एका अभिनेत्रीने तिच्या भावी सासऱ्याला किस केल्यावरुन चर्चेला उधाण आलं होतं. पुढे काय झालं? जाणून घ्या...

प्रिती वेद | Updated: Mar 21, 2026, 01:59 PM IST
Rani Mukharji News: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री ‘ही’ आज (21 मार्च 2026) तिचा 47वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आपल्या दमदार अभिनयामुळे आणि वेगळ्या आवाजामुळे तिने इंडस्ट्रीत खास ओळख निर्माण केली आहे. सुरुवातीच्या काळात तिला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, पण त्यावर मात करत ती आजही चाहत्यांच्या मनात स्थान टिकवून आहे. तिच्या करिअरसोबतच वैयक्तिक आयुष्यही अनेकदा चर्चेत राहिले आहे. तिच्या प्रवासात अनेक वळणं आली, ज्यामुळे ती अधिक मजबूत बनत गेली.

सुरुवातीच्या काळातील संघर्ष

‘राणी मुखर्जी’ला करिअरच्या सुरुवातीला तिच्या उंची, रंग आणि आवाजामुळे अनेकदा नकार मिळाला. मात्र तिने हार न मानता स्वतःवर विश्वास ठेवला. हळूहळू तिच्या अभिनयाची दखल घेतली जाऊ लागली आणि ती मोठ्या बॅनरच्या चित्रपटांमध्ये झळकू लागली.

‘अभिषेक बच्चन’सोबतचे नाते चर्चेत

कधीकाळी राणी मुखर्जी आणि अभिषेक बच्चन यांची जोडी खूप गाजली होती. दोघांनी अनेक चित्रपटांत एकत्र काम  केल्याने त्यांचे नाव एकत्र जोडले गेले. असे सांगितले जाते की ते दोघे रिलेशनशिपमध्येही होते. जया बच्चन यांना रानी मुखर्जीही सुन म्हणून खूप आवडली. मात्र रानीच्या आयुष्यातील या वळणार  काही वेगळंच घडलं. अमिताभ बच्चन आणि रानी मुखर्जी यांचा ब्लॅक हा चित्रपट प्रदर्शित झाला यामध्ये, अमिताभ आणि रानीने ऑनस्क्रिन किसिंग सीन दिले. या कारणामुळे त्यांच्या वाद झाले अखेर हे नाते पुढे जाऊ शकले नाही आणि दोघांचे मार्ग वेगळे झाले.

वादांमुळेही चर्चेत

‘राणी मुखर्जी’ तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. एका मुलाखतीदरम्यान तिने वैयक्तिक प्रश्नांवर नाराजी व्यक्त केली होती. तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल अनेक अफवा पसरल्या, पण तिने नेहमीच आपले वैयक्तिक आयुष्य माध्यमांपासून दूर ठेवले.

‘राणी मुखर्जी’ आणि ‘आदित्य चोप्रा’ यांचे नाते सुरुवातीला चर्चेत होते. काही अडचणींनंतर दोघांनी आपले नाते अधिक मजबूत केले. ‘आदित्य चोप्रा’ यांचा पूर्वीचा विवाह आणि त्यानंतर घडलेल्या घटना यामुळे हे नाते अधिक चर्चेत आले. पुढे दोघांनी विवाह करत आपले आयुष्य एकत्र सुरू केले.

आजही कायम आहे लोकप्रियता

सुमारे 27 वर्षांच्या करिअरमध्ये ‘राणी मुखर्जी’ने अनेक गाजलेले चित्रपट दिले आहेत. आजही ती चित्रपटांमध्ये सक्रिय असून तिचा अभिनय प्रेक्षकांना आवडतो. तिचा प्रवास हा अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

