Birthday Special: 'भावी सासऱ्याला केलं किस अन्...' विवाहित प्रोड्यूसरसोबत लग्न करणाऱ्या अभिनेत्रीला ओळखलं?

Rani Mukharji News: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री ‘ही’ आज (21 मार्च 2026) तिचा 47वा वाढदिवस साजरा करत आहे. आपल्या दमदार अभिनयामुळे आणि वेगळ्या आवाजामुळे तिने इंडस्ट्रीत खास ओळख निर्माण केली आहे. सुरुवातीच्या काळात तिला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, पण त्यावर मात करत ती आजही चाहत्यांच्या मनात स्थान टिकवून आहे. तिच्या करिअरसोबतच वैयक्तिक आयुष्यही अनेकदा चर्चेत राहिले आहे. तिच्या प्रवासात अनेक वळणं आली, ज्यामुळे ती अधिक मजबूत बनत गेली.
‘राणी मुखर्जी’ला करिअरच्या सुरुवातीला तिच्या उंची, रंग आणि आवाजामुळे अनेकदा नकार मिळाला. मात्र तिने हार न मानता स्वतःवर विश्वास ठेवला. हळूहळू तिच्या अभिनयाची दखल घेतली जाऊ लागली आणि ती मोठ्या बॅनरच्या चित्रपटांमध्ये झळकू लागली.
‘राणी मुखर्जी’ तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखली जाते. एका मुलाखतीदरम्यान तिने वैयक्तिक प्रश्नांवर नाराजी व्यक्त केली होती. तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल अनेक अफवा पसरल्या, पण तिने नेहमीच आपले वैयक्तिक आयुष्य माध्यमांपासून दूर ठेवले.
‘राणी मुखर्जी’ आणि ‘आदित्य चोप्रा’ यांचे नाते सुरुवातीला चर्चेत होते. काही अडचणींनंतर दोघांनी आपले नाते अधिक मजबूत केले. ‘आदित्य चोप्रा’ यांचा पूर्वीचा विवाह आणि त्यानंतर घडलेल्या घटना यामुळे हे नाते अधिक चर्चेत आले. पुढे दोघांनी विवाह करत आपले आयुष्य एकत्र सुरू केले.
सुमारे 27 वर्षांच्या करिअरमध्ये ‘राणी मुखर्जी’ने अनेक गाजलेले चित्रपट दिले आहेत. आजही ती चित्रपटांमध्ये सक्रिय असून तिचा अभिनय प्रेक्षकांना आवडतो. तिचा प्रवास हा अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे