/अभिनेत्री राणी मुखर्जीला मातृशोक! कृष्णा मुखर्जी यांनी वयाच्या 75 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जी यांच्या आई कृष्णा मुखर्जी यांचं आज (२२ सप्टेंबर) दुपारी निधन झालं. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने त्यांचं कुटुंब आणि आप्तजन शोकसागरात बुडाले आहेत. कृष्णा मुखर्जी यांनी वयाच्या 75 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाची माहिती यशराज फिल्म्सने सोशल मीडियात पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये आवाहन करण्यात आलंय की, या दु:खाच्या काळात मुखर्जी कुटुंबियांच्या गोपनीयतेचा आदर ठेवा.
राणी मुखर्जी यांचे पती आदित्य चोप्रा यांनीही पोस्ट शेअर करत म्हटलंय की, 'अत्यंत जड अंत:करणाने आम्ही राणी मुखर्जी यांच्या आई श्रीमती कृष्णा मुखर्जी यांचं निधन झाल्याची माहिती देत आहोत. वयाच्या 75 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. या कठीण काळात कुटुंबाने प्रायव्हेसी ठेवण्याची विनंती करण्यात येत आहे. तुमचा सपोर्ट, प्रेम आणि प्रार्थनेसाठी धन्यवाद...'.
कृष्णा मुखर्जी यांचं देखील बॉलिवूडशी संबंध होत. हो त्या पार्श्वगायिका होत्या. त्यांनी प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक आणि निर्माते राम मुखर्जी यांच्याशी लग्न केलं होतं. मुखर्जी या फिल्मलया स्टुडिओचे संस्थापक शशधर मुखर्जी यांच्या घराण्यातील होत्या. मुखर्जी यांचं २०१७ मध्ये निधन झालं. या दोघांना राणी मुखर्जी आणि चित्रपट निर्माता राजा मुखर्जी अशी दोन मुलं आहेत.
राणी मुखर्जी तिच्या आई, कृष्णा मुखर्जी यांच्या खूप जवळ होती. ती अनेक प्रसंगी कायम आईच्या सोबत दिसली आहे. राणी आणि कृष्णा मुर्खजी यांचं नातं अविश्वसनीयपणे घट्ट होतं, असं कुटुंबातील सदस्य सांगतात. शिवाय अनेक मुलाखतीत राणी मुखर्जी यांनी याबद्दल सांगितलं आहे. एका मुलाखतीत, राणी मुखर्जीने तिच्या जन्माची कहाणी देखील सांगितली. हॉस्पिटलमध्ये तिच्या जन्मानंतर, चुकून तिची अदलाबदल दुसऱ्या पंजाबी कुटुंबातील मुलासोबत झाली होती. तेव्हाच कृष्णा मुखर्जींना देण्यात आलेली मुलगी त्यांची नाही हे लक्षात आलं होतं. कारण राणी मुखर्जीचे डोळे तपकिरी रंगाचे होते. त्यामुळे कृष्णा यांनी आपल्या मुलीचा शोध लावला आणि मग राणी मुखर्जी त्यांना परत मिळाली .