राणी मुखर्जी परत येते ‘मर्दानी 3’सह; पहिलं पोस्टर समोर, बेपत्ता मुलींवर शिवानीचा संघर्ष दिसणार

बॉलिवूडची चर्चित अभिनेत्री राणी मुखर्जी पुन्हा एकदा आपल्या लोकप्रिय ‘मर्दानी’ फ्रँचायझीमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ‘मर्दानी 1’ आणि ‘मर्दानी २’च्या प्रचंड यशानंतर चाहत्यांच्या मनात ‘मर्दानी 3’बद्दल खूप उत्सुकता होती, आणि नुकतंच चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. यासोबतच सिनेमाची रिलीज तारीखही जाहीर करण्यात आली असून, हा चित्रपट ३० जानेवारीला सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.
‘मर्दानी 3’मध्ये राणी मुखर्जी पुन्हा एकदा धाडसी पोलीस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉयच्या भूमिकेत दिसणार आहे. न्यायासाठी निस्वार्थपणे लढणारी शिवानी या चित्रपटात देशातील बेपत्ता मुलींवर लक्ष केंद्रीत करताना प्रेक्षकांच्या समोर येणार आहे. पोस्टरवर राणी हातात बंदूक घेऊन बसलेली दिसते, तर तिच्या मागे काही मुली उभ्या आहेत, ज्या बेपत्ता असल्याचे सूचित केले गेले आहे. चित्रपटात राणीच्या शिवानीच्या चांगुलपणाचा आणि समाजातील भयावह वाईट शक्तींचा रक्तरंजित संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.
चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभिराज मिनावाला यांनी केले असून, चित्रपटाची निर्मिती आदित्य चोप्रा यांच्या बॅनरखाली झाली आहे. ‘मर्दानी 1’मध्ये मानव तस्करीच्या भयावह वास्तवावर प्रकाश टाकण्यात आला होता, तर ‘मर्दानी २’मध्ये मानसिक विकृत सिरीयल रेपिस्टच्या मनोवृत्तीकडे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले गेले. ‘मर्दानी ३’मध्ये फ्रँचायझीने समाजातील आणखी एका अंधाऱ्या आणि क्रूर वास्तवाचा शोध घेतला आहे, ज्यामध्ये शिवानी न्यायासाठी धैर्याने आणि निस्वार्थपणे लढत असते.
चित्रपटात राणीच्या अभिनयाची ताकद, तिच्या धाडसी पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेतील प्रेक्षकांवर झालेली छाप आणि तिच्या संघर्षाचा थरारक अनुभव पाहायला मिळणार आहे. शिवानीची भूमिका फक्त पोलिस अधिकाऱ्याची नाही तर समाजातील बेपत्ता मुलींवर न्याय मिळवण्याच्या तिच्या मिशनचीही आहे. राणीच्या अभिनयामुळे प्रेक्षकांना थरारक आणि भावनिक दोन्ही अनुभव मिळणार आहेत.
‘मर्दानी ३’च्या कथानकात दमदार ट्विस्ट, थरारक सीन आणि सामाजिक संदेश यांचा उत्तम समावेश आहे. राणी मुखर्जीच्या शिवानीच्या संघर्षामुळे आणि तिच्या धैर्यामुळे हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर मोठ्या अपेक्षांसह यश मिळवेल अशी प्रेक्षकांची अपेक्षा आहे. लवकरच प्रेक्षकांसमोर येणारा हा चित्रपट ‘मर्दानी’ फ्रँचायझीचा आणखी एक दमदार अध्याय ठरणार आहे.
या चित्रपटामुळे फक्त मनोरंजन नाही तर सामाजिक वास्तवावरही प्रकाश पडणार आहे, ज्यामुळे प्रेक्षकांना थरारक अनुभवासोबतच विचार करायला देखील भाग पडेल. राणी मुखर्जीच्या धाडसी, न्यायप्रिय आणि निस्वार्थपणे लढणाऱ्या शिवानीच्या भूमिकेमुळे ‘मर्दानी ३’ ही फ्रँचायझी आणखी उंचीवर पोहोचणार आहे.