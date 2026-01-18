राणी मुखर्जी भावूक ; 'साथिया 26 वेळा पाहिला, पण हा क्षण वडील बघू शकले नाहीत'

अभिनेत्री राणी मुखर्जीची ‘मर्दानी 3’ चित्रपट 30 जानेवारी 2026 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या प्रसंगी राणी भावनिक झाली आणि दिवंगत वडिलांची आठवण ओघळली. दैनिक भास्करशी बोलताना तिने सांगितले की, 'जेव्हा माझा कोणताही चित्रपट प्रदर्शनासाठी येतो, तेव्हा मला नेहमीच वडिलांची आठवण येते. ‘मर्दानी 3’ मध्ये माझे वडील पाहू शकणार नाहीत, ही गोष्ट खूप दु:खद आहे.'
राणीने आपल्या 30 वर्षांच्या चित्रपट कारकिर्दीत पहिल्यांदाच ‘मिसेस चॅटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ या चित्रपटासाठी 71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारात सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार जिंकला होता. हा पुरस्कार तिने आपल्या दिवंगत वडिल राम मुखर्जी यांना समर्पित केला. राणी म्हणाली, 'वडिलांच्या निधनानंतर प्रत्येक आनंद किंवा दु:खाच्या प्रसंगी त्यांची आठवण येते. वाढदिवस, कोणताही आनंदाचा प्रसंग किंवा कठीण काळ प्रत्येक वेळी माझ्या मनात ते राहतात.'
राणीने सांगितले की, तिचे वडील ‘साथिया’ चित्रपट तब्बल 26 वेळा पाहिला होता. “बाबांसोबत सर्व काही सुंदर होते. आजारी असतानाही ते माझी काळजी घेण्यासाठी रुग्णालयात यायचे. ते माझे सर्वात मोठे चॅम्पियन होते. प्रत्येक चित्रपटाच्या यशात मला त्यांचा अभिमान जाणवतो. ‘मर्दानी’ तर ते पाहू शकले नाहीत, पण त्यांच्या आठवणी प्रत्येक वेळी आठवतात,” असे तिने सांगितले.
राणीच्या मते, वडिलांचे मार्गदर्शन आणि पाठिंबा तिला नेहमीच प्रेरणा देत राहिला. “जेव्हा मी दुःखी असते, चिंतेत असते किंवा कठीण प्रसंगातून जात असते, तेव्हा वडिलांची आठवण येते. ते नेहमीच माझ्या मनाला ताकद देत राहिले. त्यांच्या प्रेमामुळेच मी आज इतकी मजबूत आहे,” असे राणी म्हणाली.
राणीने 2014 मध्ये प्रदर्शित ‘मर्दानी’ चित्रपटातून स्वतःला ॲक्शन हिरोईन म्हणून स्थापित केले. पोलीस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉयची भूमिका साकारत, तिने रोमँटिक भूमिकांपासून दूर राहून सशक्त स्त्री प्रतिमा निर्माण केली. 2019 मध्ये ‘मर्दानी 2’ चित्रपटाने तिला या फ्रँचायझीची प्रमुख अभिनेत्री बनवले, तर 2023 मध्ये ‘मिसेस चॅटर्जी वर्सेस नॉर्वे’ साठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. राणीने हे सिद्ध केले की, कोणत्याही मोठ्या स्टार्सच्या साथीशिवायही ती बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी होऊ शकते. पण या यशाचा अनुभव तिच्या वडिलांना पाहायला मिळाला नाही. राणीचे वडील राम मुखर्जी 22 ऑक्टोबर 2017 रोजी दीर्घ आजारानंतर मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात निधन पावले.
राणीच्या भावनिक कथनातून दिसून येते की, वडिलांचा तिच्या आयुष्यातील आणि करिअरवर असलेला प्रभाव अजूनही कायम आहे. प्रत्येक चित्रपटाच्या यशात आणि प्रत्येक कठीण प्रसंगात राणीला तिच्या वडिलांची आठवण येते. ‘मर्दानी 3’ च्या प्रदर्शनाच्या दिवशी देखील तिच्या मनात वडिलांच्या आठवणींचा खास ठसा उमटेल, असे स्पष्ट आहे.