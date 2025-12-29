'धुरंधर'च्या दमदार कामगिरीनंतर रणवीर-दीपिका फिरस्तीवर! न्यू यॉर्कच्या रस्त्यांवर रणवीरने काय केलं पाहिलंत का?

'धुरंधर' या धमाकेदार चित्रपटाने जगभरात 1000 कोटींपेक्षा अधिक कमाई केली असून हा चित्रपट मोठमोठ्या चित्रपटांना मगे सारत नवा इतिहास रचत आहे. अशातच रणवीर आणि दीपिकाचे न्यू यॉर्कमधील फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत.
अभिनेता रणवीर सिंग सध्या आपल्या करिअरमधील सुवर्णकाळ अनुभवत आहे. 'धुरंधर' या चित्रपटाच्या प्रचंड यशानंतर तो थोडा ब्रेक घेण्यासाठी दीपिकासोबत अमेरिकेत गेला आहे. दोघेही न्यू यॉर्कमध्ये नवीन वर्ष साजरा करण्याची तयारी करत असल्याचं सांगितलं जात आहे. याआधी दोघे मुंबई विमानतळावर दिसले होते, मात्र ते कुठे जात आहेत याबाबत कोणालाही कल्पना नव्हती.
व्हायरल झालेल्या फोटोंमध्ये रणवीर आणि दीपिका कुटुंबासोबत न्यू यॉर्कमध्ये ख्रिसमस आणि नववर्षाचा आनंद घेताना दिसत आहेत. चाहत्यांनी त्यांना न्यु योर्कच्या सुंदर रस्त्यावर नंतर एका क्लबमध्ये पाहिले असून काही चाहत्यांनी रणवीर–दीपिकासोबत फोटो काढले.रणवीर सिंग नेहमीप्रमाणे हसतमुख दिसत होता, तर दीपिका रितिका भवनानी सोबत फोटो काढताना दिसली.
चाहत्यांच्य प्रतिक्रिया...
एका चाहत्याने इंस्टाग्रामवर फोटो शेअर करत लिहिले,
“रणवीर सिंगला न्यू यॉर्क शहरात प्रत्यक्ष भेटणं हा माझ्यासाठी खूप खास आणि संस्मरणीय क्षण होता. अजूनही विश्वास बसत नाही.” यावर एका युजरने विचारले, “तुम्ही त्याला कुठे पाहिलं?” त्यावर उत्तर मिळालं, “न्यू यॉर्कमधील एका बारक्लबमध्ये.”
फोटोंमध्ये सर्वत्र ख्रिसमसची आकर्षक सजावट आणि लखलखणारे दिवे दिसत आहेत. याशिवाय, रणवीर आणि दीपिकाचा न्यू यॉर्कमध्ये आईस्क्रीम खातानाचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. हा व्हिडिओ एका फॅन पेजवर शेअर करण्यात आला असून, चाहत्यांना दोघांची ही साधी आणि रोमँटिक स्टाइल खूप आवडत आहे.
‘धुरंधर’ची विक्रमी कमाई
रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर'ला बॉक्स ऑफिसवर 24 दिवस पूर्ण झाले असूनही हा चित्रपट अजूही हाऊस फूल होत आहे. भारतात या चित्रपटाची कमाई तब्बल 668 कोटी रुपयांवर पोहोचली असून जगभरात धुरंधरने 1031.50 कोटी रुपये इतकी प्रचंड कमाई केली आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंगसोबत अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, गौरव गेरा, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.