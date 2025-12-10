Dhurandhar OTT Release: रणवीरचा धुरंधर लवकरच ओटीटीवर; 'या' प्लॅटफोर्मने केली Big Deal

बॉलिवूड सुपरस्टार रणवीर सिंगचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘धुरंधर’ शुक्रवार 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आणि प्रदर्शित होताच हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धडाकेबाज कमाई करत आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरपासूनच निर्माण झालेला उत्साह आता थेट कलेक्शनमध्ये झळकत असून प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
चित्रपटाने प्रदर्शना आधीच एक अनोखा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला होता. मागील 17 वर्षांपासून कायम असलेला ‘जोधा-अकबर’चा रेकॉर्ड ‘धुरंधर’ने मोडला आहे. ‘धुरंधर’ आता बॉलिवूडमधील 9 वा सर्वाधिक लांब चित्रपट बनला आहे. ‘जोधा-अकबर’चा हा चित्रपट 213 मिनिटे म्हणजे 3 तास 33 मिनिटांचा होता. हा चित्रपट 214 मिनिटे म्हणजेच 3 तास 34 मिनिटांचा असला तरी प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खूर्चीत खिळवणारा ठरला आहे.
'या' ओटीटीने केला करार
नेटफ्लिक्सने चित्रपटाचे ओटीटी स्ट्रीमिंग हक्क विकत घेतले आहेत असे सांगितले जात आहे. नेटफ्लिक्सने धुरंधरचे दोन्ही भाग 130 कोटींना खरेदी केल्याचे वृत्त आहे. बॉलिवूड हंगामाच्या अहवालानुसार, नेटफ्लिक्सने धुरंधरच्या दोन्ही भागांच्या स्ट्रीमिंग हक्कांसाठी 130 कोटी रुपये दिले आहे. म्हणजे प्रत्येक भागासाठी अंदाजे 65 कोटी आहे. काही माध्यांनुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या सध्याच्या किमतीनुसार हा चित्रपट खूप मोठ्या किमतीत विकला गेला आहे. ओटीटी प्रेमींसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.
दुसरा चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार?
चित्रपटातील प्रत्येक पात्राने त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रभावित केले आहे. धुरंधर'चा दुसरा भाग 19 मार्च 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 'धुरंधर' हा एक स्पाय अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट आहे येत्या शुक्रवारी 'धुरंधर' आणि कपिल शर्माचा रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट 'किस किसको प्यार करूं 2' प्रदर्शित होणार असून . चित्रपट तज्ज्ञ आणि समीक्षकांच्या मते या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा रणवीरच्या चित्रपटावर फारसा परिणाम होणार नाही.
धुरंधरमध्ये रणवीर सिंगची जोडी सारा अर्जुनसोबत असून ती त्याच्यापेक्षा 20 वर्षांनी लहान आहे. सारा ही दक्षिण भारतीय स्टार राज अर्जुनची मुलगी आहे तिने यापूर्वी इंडस्ट्रीत बालकलाकार म्हणून काम केले आहे. आता, मुख्य अभिनेत्री म्हणून, तिने रुपेरी पडद्यावर वर्चस्व गाजवले आहे. धुरंधरमध्येही तिने उत्कृष्ट अभिनय केला असून त्याच्यापेक्षा मोठ्या असलेल्या रणवीरसोबत तिची केमिस्ट्री कौतुकास्पद आहे. हे लक्षात घेता ही एक मोठी रक्कम आहे. रणवीर सिंगसाठीही हा एक महत्त्वाचा करार आहे कारण हा त्याचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ओटीटी करार आहे.