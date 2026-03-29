'Dhurandhar 2'च्या कमाईतील ₹5000000000 पाकिस्तानला देणार? पाकमधील रस्त्याला आदित्य धरचं नाव?

Dhurandhar 2 Earning: दिग्दर्शक आदित्य धरच्या 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या चित्रपटाची सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा आहे. या चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्या आठ दिवसांमध्येच अनेक विक्रम मोडीत काढत तिकीटबारीवर जोरदार कमाई केली आहे. या चित्रपटाने जगभरामध्ये 1100 कोटींहून अधिक गल्ला जमवला आहे. या चित्रपटाचं कथानक पाकिस्तानमधील लियारी भागातील टोळी युद्धं आणि राजकारण्यांभोवती फिरतं. पाकिस्तानच्या लियारी जिल्ह्यातील या चित्रपटाच्या भव्य यशानंतर एक विचित्र मागणी केली आहे. चित्रपटाच्या कमाईतील मोठा हिस्सा आता या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आमच्या शहराच्या विकासासाठी वापरावा अशी मागणी लियारीच्या स्थानिकांनी केली आहे. सध्या या स्थानिकांच्या मुलाखतीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय.
युट्यूबवरील 'कम्पॅरिजन टीव्ही' नावाच्या चॅनेलवर लियरीमधील लोकांना मेड इन इंडिया 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या चित्रपटाबद्दल काय वाटतं यासंदर्भात बोलतं करण्याच प्रयत्न केला गेला. यावेळी स्थानिकांनी या चित्रपटाच्या यशाबद्दल आपली मतं मांडली आहेत. एकाने आपलं मत मांडताना, "लियारीवर आधारीत 'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा मोठा चित्रपट असून चित्रपटाने भरपूर कमाई केली आहे. जर लियारीचा विकास व्हायचा असेल तर इथे चांगले रस्ते बांधणे गरजेचे आहे," असं एकाने म्हटलं आहे. तर अन्य एकाने, "जर हा चित्रपट 1 हजार कोटी रुपये कमवत असेल तर त्यातील 500 कोटी रुपये लियारीच्या लोकांना द्यायला हवेत. जर आम्हाला कमाईचा अर्धा हिस्सा मिळाला तर इथे चांगले रस्ते बांधले जाऊ शकतील. सध्या इथल्या मुलांना वाईट रस्त्यांवरुन चालल्याने पायांना फोड येतात," असं म्हटलं आहे.
बोलता बोलता अन्य एकाने यामध्ये आपलं मत मांडलं. "लियारीच्या लोकांना काहीच मिळत नाही. आम्ही खूप काळापासून मागण्या करुनही काही झालं नाही. आमच्यावर कृपा करा आणि आम्हाला काहीतरी द्या," अशी मागणी या व्यक्तीने केली आहे. नेमकी किती रक्कम येथील स्थानिकांना मिळावी असा प्रश्न युट्यूबरने विचारला. त्यावर या व्यक्तीने, "आम्हाला कोट्यवधि रुपये मिळायला हवेत. या चित्रपटाची 70 ते 80 टक्के कमाई केवळ लियारीचं नाव वापरुन आणि तिथली दयनीय अवस्था दाखवूनच केली आहे. या साऱ्या गोष्टी पाहता आम्हाला पैसे मिळायलाच हवेत," असा युक्तीवाद या स्थानिक युवकाने केला आहे.
लियारीमधील एखाद्या रस्त्याला आदित्य धर यांचे नाव देण्याची सूचनाही यावेळेस एकाने केली. भारतीयांनी यावरुन पाकिस्तानला ट्रोल केलं आहे. यांचा विकास करायलाही यांना आदित्य धरची मदत घ्यावी लागतेय यावरुनच हा देश काय लायकीचा आहे हे समजतंय, असा टोला एकाने लगावला आहे. दुसऱ्याने अशापद्धतीने निर्ल्लजपणे पैसे मागायला यांना लाज कशी वाटत नाही? असा सवाल विचारला आहे.
"Aditya Dhar ji, attention please..."
Dhurandhar 2 has earned over ₹1000 crore
so far. Now, people of LYARI are demanding a 50% share for their development.
Pakistan govt is not developing Lyari despite getting billions in loans from US and IMF. pic.twitter.com/gVaHP3R39W
— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) March 27, 2026
'धुरंधर' चित्रपटात रणवीर सिंगने 'हमजा' हे पात्र साकारले आहे. आदित्य धर यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या 'स्पाय-ॲक्शन' चित्रपटात अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी आणि सारा अर्जुन यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत. हमजा हा एक भारतीय गुप्तहेर असून लियारीमध्ये कार्यरत असलेल्या गुन्हेगारी विश्वाचे व दहशतवादी जाळ्यांचे कंबरडे मोडण्याच्या हेतूने तो तिथल्या टोळ्यांमध्ये घुसखोरी करतो आणि पुढे काय होतं हे या चित्रपटात दाखवण्यात आलं आहे. हा चित्रपट लियारीमधील टोळीयुद्धांवर भाष्य करतो. 'धुरंधर'च्या पहिल्या भागाने 1300 कोटींची कमाई केली होती, तिथे दुसऱ्या भागाने पहिल्या आठ दिवसांमध्ये 1100 कोटींहून अधिक गल्ला जमवला आहे. यापैकी भारतातील कमाईचा आकडा हा 750 कोटींहून अधिक आहे. प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी चित्रपटाने 40 कोटींहून अधिक कमाई करत दुसऱ्याच दिवशी कमाईचा 100 कोटींचा टप्पा ओलांडला.