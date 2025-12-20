English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘धुरंधर’ने विदेशातील बॉक्स ऑफिस गाजवलं, 'या' देशात करतोय विक्रमी कमाई

रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्नाच्या धुरंधर चित्रपटाने देशासह जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे. पण कोणत्या देशात या चित्रपटाने सर्वाधिक कमाई केली. जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 20, 2025, 02:48 PM IST
Dhurandhar Worldwide Collection Day 15: रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘धुरंधर’ चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर गेल्या काही दिवसांपासून धुमाकूळ घालत आहे. जरी देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाची गती मर्यादित वाटत असली तरी परदेशात मात्र ‘धुरंधर’ने अक्षरशः वेगळीच झेप घेतली आहे. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा, युकेसह अनेक परदेशी बाजारपेठांमध्ये हा चित्रपट जबरदस्त कमाई करताना दिसत आहे.

सिनेमागृहात प्रदर्शित होऊन या चित्रपटाला 15 दिवस पूर्ण झाले आहेत. ‘धुरंधर’ने परदेशात मोठ्या प्रमाणात कमाई केली आहे. विदेशात बॉक्स ऑफिसवर आतापर्यंत या चित्रपटाने तब्बल 700 कोटींचा टप्पा पार करत हा चित्रपट आता 800 कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश करण्याच्या अगदी उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, विक्की कौशलच्या ‘छावा’ या चित्रपटाचा वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शनचा विक्रम मोडण्याच्या दिशेने ‘धुरंधर’ वेगाने वाटचाल करत आहे.

15 व्या दिवशीही जबरदस्त कमाई

‘धुरंधर’ने पहिल्याच दिवशी जगभरात 32 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. त्यानंतर पहिल्या आठवड्यातच चित्रपटाने 200 कोटींचा टप्पा पार केला. त्यानंतर प्रत्येक दिवशी या चित्रपटाची कमाई वाढतच गेली. बुधवारी जगभरात बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाची एकूण कमाई 702 कोटी रुपये झाली होती.

सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार, शुक्रवारी ‘धुरंधर’ने एकाच दिवशी सुमारे 35 कोटी रुपयांची कमाई केली. गेल्या 15 दिवसांपासून हा चित्रपट दररोज जगभरात 35 ते 40 कोटींच्या दरम्यान कमाई करत आहे. त्यामुळे अवघ्या दोन आठवड्यांतच चित्रपटाचं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 737.5 कोटी रुपये इतकं झालं आहे.

अमेरिकेत ‘धुरंधर’चा दबदबा

परदेशातील बाजारपेठांपैकी अमेरिका हा ‘धुरंधर’साठी सर्वात मजबूत मार्केट ठरत आहे. 5 डिसेंबर 2025 रोजी अमेरिकेत प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने 12 डिसेंबरपर्यंतच 70 कोटींची कमाई केली होती. त्याचप्रमाणे, इंग्लंडमध्येही या चित्रपटाने आतापर्यंत सुमारे 14 कोटी रुपये कमावले आहेत.

फक्त परदेशी बॉक्स ऑफिसचा विचार केला तर ‘धुरंधर’ने विक्की कौशलच्या ‘छावा’ चित्रपटाला मागे टाकले आहे. ‘छावा’ने एकूण 91 कोटींची कमाई केली होती. मात्र, आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’ने अवघ्या 15 दिवसांपूर्वीच 158 कोटी रुपयांची विदेशात कमाई केली आहे. 

FAQ

1) ‘धुरंधर’ चित्रपटाला रिलीज होऊन किती दिवस झाले आहेत?

‘धुरंधर’ चित्रपटाला सिनेमागृहात प्रदर्शित होऊन १५ दिवस पूर्ण झाले आहेत.

2) ‘धुरंधर’ने आतापर्यंत वर्ल्डवाइड किती कमाई केली आहे?

आतापर्यंत ‘धुरंधर’ने जगभरात सुमारे ७३७.५ कोटी रुपयांची कमाई केली असून, हा सिनेमा ८०० कोटींच्या क्लबच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे.

3) देशांतर्गत आणि परदेशातील कमाईत काय फरक आहे?

देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर ‘धुरंधर’ची गती तुलनेने मर्यादित असली, तरी परदेशात या चित्रपटाने प्रचंड वेग घेतला आहे. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युकेसारख्या देशांत चित्रपटाला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

