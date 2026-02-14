English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • रणवीर सिंह आणि रोहित शेट्टी यांना लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून धमकी; पोलिसांच्या तपासात ; हा आवाज खरा की AI?

रणवीर सिंह आणि रोहित शेट्टी यांना लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून धमकी; पोलिसांच्या तपासात ; हा आवाज खरा की AI?

Ranveer Singh and Rohit Shetty threatened by Lawrence Bishnoi gang : रणवीर सिंह आणि रोहित शेट्टी यांना लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून धमकी मिळाली आहे; मुंबई क्राइम ब्रँच ऑडिओ खरा की AI ने तयार केला, हे तपासत आहे. धमकीत गँगने स्टाफ, कुटुंब आणि कामाचे वेळापत्रक लक्षात ठेवले असल्याचा इशारा दिला आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 14, 2026, 09:06 AM IST
रणवीर सिंह आणि रोहित शेट्टी यांना लॉरेन्स बिश्नोई गँगकडून धमकी; पोलिसांच्या तपासात ; हा आवाज खरा की AI?

बॉलीवूड अभिनेता Ranveer Singh आणि दिग्दर्शक Rohit Shetty यांना पुन्हा एकदा लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या नावाने धमकी मिळाल्याची घटना समोर आली आहे. मुंबई क्राइम ब्रँच सध्या ऑडिओ खरा आहे की AI ने तयार केलेला, याची तपासणी करत आहे. ही धमकी सोशल मीडियावर आणि व्हॉट्सअ‍ॅप संदेशांच्या माध्यमातून देखील पसरली असल्याचे काही अहवाल सांगतात.

धमकीतील मुख्य माहिती

धमकीच्या ऑडिओमध्ये स्वतःला हॅरी बॉक्सर म्हणून ओळखवणाऱ्या व्यक्तीने बोलताना लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा सदस्य असल्याचा दावा केला आहे. या ऑडिओमध्ये रणवीर सिंहला थेट 'तू बोललेल्या गोष्टीतून माघार घेतलीस ना? आता तुला सजा काय असते ते दाखवू' अशी चेतावणी दिली आहे.

रोहित शेट्टी आणि रणवीर यांना 'लाइनवर या' असे आदेश देण्यात आले असून, नियम पाळले नाही तर गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. धमकीत असेही म्हटले आहे की गँगकडे रणवीरच्या मॅनेजर, कर्मचारी, कुटुंबीयांचे घर आणि कामाचे वेळापत्रक यांची सविस्तर माहिती आहे. “तुम्हाला शिकवण्यासाठी प्रथम तुमच्या स्टाफला टार्गेट करू” असा संदेश देखील ऑडिओत दिला गेला आहे.

बॉलीवूडला इशारा

या धमकीत फक्त रणवीर आणि रोहित यांचाच नव्हे तर संपूर्ण बॉलीवूडसाठीही संदेश आहे: ;लाइनवर या, नाहीतर पाहा काय करतो आम्ही.; या धमकीमुळे मनोरंजन विश्वात तणाव निर्माण झाला असून, अनेक कलाकार आणि निर्माते सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला घेत आहेत.

पोलिसांचा तपास

मुंबई क्राइम ब्रँच ही धमकी गंभीरतेने तपासत असून, ऑडिओ खरा आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (AI) तयार केलेला, हे शोधले जात आहे. पोलिसांना ऑडिओमधील आवाजाची सत्यता, संदेश पाठवण्याची पद्धत आणि धमकी पाठवणाऱ्यांचा मागोवा घेणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. तसेच धमकी पाठवण्यात कोणकोणाचा सहभाग आहे, हेही तपासण्यात येत आहे.

त्यानंतर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. रणवीर आणि रोहित यांच्या घरांसमोर सुरक्षा वाढवण्यात आली असून, त्यांचे मॅनेजर आणि कर्मचारीही पोलिसांच्या संपर्कात आहेत. मुंबई पोलिसांनी धमकीच्या पार्श्वभूमीची माहिती गोळा करण्यासाठी बॉलीवूडच्या काही इतर हस्तींशीही संपर्क साधला आहे.
ही धमकी फक्त वैयक्तिक नाही, तर बॉलीवूडसाठीही गंभीर इशारा म्हणून पाहिली जात आहे. मुंबई क्राइम ब्रँचच्या सखोल तपासानंतरच पुढील कारवाई कशी होईल, हे स्पष्ट होणार आहे. सध्या रणवीर आणि रोहित यांच्यासह त्यांच्या स्टाफ आणि कुटुंबीयांनाही विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Ranveer singhrohit shettyLawrence Bishnoi gangBollywood threatMumbai crime branch

