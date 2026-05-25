/Ranveer Singh Banned: बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंहवर बंदी! FWICE ने केलं जाहीर; इंडस्ट्रीला सोबत काम न करण्याचं आवाहन

Ranveer Singh Banned By Film Workers' Body: धुरंधरसारखा सुपरहिट चित्रपट देणाऱ्या अभिनेता रणवीर सिंहच्या अडचणी वाढल्या आहेत. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईने (FWICE) रणवीरविरोधात कारवाई करत बंदी घातली आहे. नेमका हा वाद काय आहे जाणून घ्या.
Ranveer Singh Banned By Film Workers' Body: बॉलिवूडला ब्लॉकबस्टर आणि सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट देणारा अभिनेता रणवीर सिंहच्या अडचणी वाढल्या आहेत. यशाच्या शिखरावर असतानाच फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईने (FWICE) त्याच्याविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. FWICE ने त्याच्यावर थेट बंदी घातली आहे. त्यांनी रणवीरविरोधात असहकाराचा आदेश जारी केला असून, चित्रपटसृष्टीला यापुढे रणवीरसोबत काम न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
हे प्रकरण फरहान अख्तरचा चित्रपट डॉन 3 शी संबंधित आहे. रणवीरने डॉन 3 चित्रपटाचं शुटिंग सुरु होण्याआधीच चित्रपट सोडल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. यामुळेच FWICE ने हा निर्णय घेतला. माहितीनुसार, डॉन 3 या चित्रपटासंदर्भात रणवीर आणि फरहान यांच्यात सुरू असलेल्या वादामध्ये FWICE ने हस्तक्षेप केला आहे. या संस्थेचे मुख्य सल्लागार अशोक पंडित यांनी याआधी हे प्रकरण गंभीर असल्याचं म्हटलं होतं. अभिनेत्यांनी अशा प्रकारे चित्रपटांतून माघार घेणे ही एक चिंतेची बाब आहे असं त्यांनी सांगितलं होतं.
डॉन-3 चित्रपटाची 3 वर्षांपूर्वी घोषणा झाली होती. पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे चित्रपटाचं शुटिंग सुरु होत नव्हतं. रणवीर सिंह व्यतिरिक्त कियारा अडवाणीनेही चित्रपटातून माघार घेतली होती. पण तिने गर्भवती असल्याने हा निर्णय घेतला होता. तसंच विक्रांत मेस्सीही, जो चित्रपटात व्हिलन साकारणार होता त्यानेही माघार घेतली होती. पण रणवीर सिंहने चित्रपट सोडला तेव्हा जास्त वाद झाला. चित्रपटाचं शुटिंग सुरु होण्यासाठी 10 दिवस बाकी असतानाच त्याने अचानक चित्रपट सोडला असा आरोप आहे. त्याच्या या निर्णयामुळे निर्मात्यांना फार मोठं नुकसान सहन करावं लागलं.
फरहान अख्तर आणि रितेश सिधवानी यांच्या 'एक्सेल फिल्म्स'ने असा दावा केला की, रणवीरच्या या निर्णयामुळे त्यांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं. याउलट, रणवीरच्या वतीनेअसा युक्तिवाद केला की, खुद्द फरहान अख्तरच्याच बाजूने कामात मोठा विलंब झाला होता. शिवाय, चित्रपटाच्या पटकथेबाबतही तो कथितरित्या असमाधानी होता. परिणामी, झालेल्या नुकसानीपोटी फरहानने रणवीरकडे 40 कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली. ही रक्कम त्या अभिनेत्याने अद्याप अदा केलेली नाही.