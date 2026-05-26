'मी तर या प्रकरणावर...' रणवीर सिंहने FWICE ने घातलेल्या बंदीवर सोडलं मौन, नेमकं काय म्हणाला?

FWICE Ranveer Singh Ban news :  बॉलिवूड सुपरस्टार रणवीर सिंग आता चित्रपटांमध्ये काम करू शकणार नाही का? 'डॉन 3' शी निगडीत असलेला वाद वाढतच चालला आहे.  फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजने (FWICE) या अभिनेत्यावर बंदी घातली आहे. अभिनेता-दिग्दर्शक फरहान अख्तरच्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. असा आरोप आहे की, 'धुरंधर'च्या यशानंतर रणवीर सिंहने 'डॉन 3' सोडला. या संपूर्ण वादावर रणवीर सिंहने अखेर मौन सोडले आहे. 

Written ByDakshata Thasale-GhosalkarUpdated byDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: May 26, 2026, 01:56 PM IST|Updated: May 26, 2026, 01:56 PM IST
About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

