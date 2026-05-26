'मी तर या प्रकरणावर...' रणवीर सिंहने FWICE ने घातलेल्या बंदीवर सोडलं मौन, नेमकं काय म्हणाला?

FWICE Ranveer Singh Ban news : बॉलिवूड सुपरस्टार रणवीर सिंग आता चित्रपटांमध्ये काम करू शकणार नाही का? 'डॉन 3' शी निगडीत असलेला वाद वाढतच चालला आहे. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईजने (FWICE) या अभिनेत्यावर बंदी घातली आहे. अभिनेता-दिग्दर्शक फरहान अख्तरच्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. असा आरोप आहे की, 'धुरंधर'च्या यशानंतर रणवीर सिंहने 'डॉन 3' सोडला. या संपूर्ण वादावर रणवीर सिंहने अखेर मौन सोडले आहे.
बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह अडचणीत सापडला आहे. अभिनेता-दिग्दर्शक फरहान अख्तरच्या तक्रारीनंतर सिने असोसिएशनने त्याच्यावर बंदी घातली आहे. 'धुरंधर'च्या यशानंतर रणवीर सिंहने फरहान अख्तरचा चित्रपट 'डॉन 3' अचानक सोडला होता. फरहानने याबाबत FWICE कडे तक्रार केली होती. फरहानचे म्हणणे आहे की, रणवीरने चित्रपट सोडला तेव्हा चित्रपटाचे प्री-प्रॉडक्शन आधीच सुरू झाले होते. निर्मात्यांना अंदाजे 45 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
फेडरेशनचे अध्यक्ष व्ही. एन. तिवारी यांनी सांगितले की, रणवीर सिंहला तीन नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या, परंतु त्याने प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी, एफडब्ल्यूआयसीईने (FWICE) त्याच्याविरुद्ध असहकार निर्देश जारी केला असून, त्याच्यासोबत पुढील कोणतेही काम करण्यास मनाई केली आहे.
हा संपूर्ण वाद 'डॉन 3' शी संबंधित आहे. फरहान अख्तरने 2023 मध्ये रणवीर सिंगसोबत 'डॉन 3' बनवण्याच जाहीर केलं होतं. यापूर्वी 2011 मध्ये 'डॉन 2' प्रदर्शित झाला होता. शाहरुख खान अभिनीत 'डॉन' फ्रँचायझीमधील हा तिसरा चित्रपट आहे, ज्याचे दिग्दर्शन फरहान अख्तर करत आहे.
जेव्हा 'डॉन 3' ची घोषणा झाली, तेव्हा रणवीर सिंह आणि कियारा अडवाणीला कास्ट करण्यात आले होते, परंतु तिच्या गरोदरपणामुळे आणि प्रसूती रजेमुळे कियारानेही हा चित्रपट सोडला. प्रसिद्ध गीतकार आणि पटकथा लेखक जावेद अख्तर यांचा मुलगा फरहान अख्तर, त्याच्या होम प्रोडक्शन बॅनर, एक्सेल एंटरटेनमेंट अंतर्गत 'डॉन 3' ची निर्मिती करत होता. फरहानने 'डॉन 3' बनवण्यासाठी आपला दुसरा चित्रपट 'जी ले जरा' पुढे ढकलला होता.
फरहानने नुकसान भरपाई म्हणून 45 कोटी रुपयांची मागणी केली. आमिर खाननेही मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रकरण अयशस्वी ठरले. प्रोड्युसर्स गिल्डने दोन्ही पक्षांना समेट घडवण्यासाठी वेळही दिला, पण तरीही तोडगा निघाला नाही. फरहानचा दावा आहे की, प्री-प्रॉडक्शन आणि शूटिंगच्या वेळापत्रकात बदल झाल्यामुळे त्याला मोठे नुकसान झाले आहे.
एफडब्ल्यूआयसीईचे (FWICE) अशोक पंडित यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले, ते म्हणाले, "रणवीर सिंहने 'डॉन 3' मधून माघार घेतल्यामुळे फरहान अख्तरने नुकसान भरपाई म्हणून 45 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. शूटिंगची तयारी पूर्ण झाली होती आणि अनेक तंत्रज्ञ व स्पॉट बॉय यांच्या कामावरही परिणाम झाला होता. मला वाटते ही चांगली गोष्ट नाही. फेडरेशन ही प्रकरणे गांभीर्याने घेत आहे."
दरम्यान, रणवीर सिंहने या संपूर्ण वादावर मौन सोडले आहे. तो म्हणाला की, तो चित्रपटसृष्टीचा आणि 'डॉन' फ्रँचायझीशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाचा मनापासून आदर करतो आणि या फ्रँचायझीला पुढील यशासाठी शुभेच्छा देतो. या संपूर्ण वादावर शांत राहणेच मला योग्य वाटले. मी संयम आणि सभ्यता राखण्यावर विश्वास ठेवतो. यापुढेही मी हीच भूमिका कायम ठेवीन.